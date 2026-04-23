Pokemon Pokopia Update 1.0.4 – Pokémon-Center jetzt auch während Events versetzbar

Pokemon Pokopia hat am 22. April 2026 ein neues Update bekommen. Patch 1.0.4 liefert zwar keinen Content-Drop, aber dafür eine Funktion, auf die viele Fans seit Release warten: Pokémon-Center lassen sich jetzt auch dann umplatzieren, wenn gerade ein Ingame-Event läuft.

Das Cozy-Lifesim, das gemeinsam von Game Freak und Omega Force entwickelt wurde, ist seit dem 5. März 2026 auf dem Markt und hat sich schnell als Kritikerliebling etabliert. Nach drei Updates seit Launch bleibt die Richtung klar: Stabilität und Komfortverbesserungen stehen im Fokus.

Die neue Komfortfunktion für Pokémon-Center

Welche Funktion wurde mit Update 1.0.4 nachgereicht? Ab sofort könnt ihr eure Pokémon-Center jederzeit versetzen, selbst wenn gerade ein Event aktiv ist. Vor dem Patch war das umständlich, weil man erst warten musste, bis das laufende Event beendet war, bevor sich die Gebäude bewegen ließen.

Gerade für alle, die ihre Inseln regelmäßig umgestalten oder für Events kurzfristig umplanen wollen, ist das ein spürbarer Quality-of-Life-Schub. Das Spiel lässt euch damit freier bauen, ohne dass Event-Zeitfenster euer Layout ausbremsen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Bugfixes rund um Events, Quests und Stabilität

Welche Probleme behebt das April-Update konkret? Neben der neuen Umzugsfreiheit für Pokémon-Center räumt Patch 1.0.4 mehrere Fehler auf, die vor allem bei Events, Questfortschritt und Interaktionen auftreten konnten. Ein Fokus liegt dabei auf Problemen, die unter bestimmten Bedingungen Quests blockiert oder Funktionen im Pokémon-Center eingeschränkt haben.

Zu den wichtigsten Korrekturen zählen Fixes für schwebende Deko nach einem Neuaufbau des Pokémon-Centers während eines Events, Probleme mit Tauschvorgängen auf Wolkeninseln während Events sowie ein behobener Freeze, der beim Zugriff auf den Pokémon-Center-PC mit bestimmten Spielständen auftreten konnte.

Auch Bleak Beach bekommt mehrere Fortschrittsfixes ab: Eine Blockade bei der Anfrage Gesucht: Essen! wurde gelöst, ebenso ein Fehler, durch den die Anfrage Pool-Reparatur nötig! nach bestimmten Aktionen gar nicht erst auftauchte. Zusätzlich wurde ein weiterer Bug in diesem Zusammenhang behoben, bei dem Chaneira sich manchmal weigerte, euch zu begleiten, was den Fortschritt verhinderte.

Damit ihr alle Änderungen auf einen Blick habt, hier die vollständigen Patch Notes zu Update 1.0.4:

Du kannst Pokémon-Center jetzt auch während laufender Ingame-Events umplatzieren.

In Bleak Beach konnte die Anfrage Gesucht: Essen! unter bestimmten Bedingungen nicht fortgesetzt werden.

In Bleak Beach verhinderten bestimmte Aktionen, dass die Anfrage Pool-Reparatur nötig! erschien.

In Bleak Beach war es nach Abschluss der Anfrage Pool-Reparatur nötig! manchmal unmöglich, dass Chaneira den Spieler begleitet.

In den Sparkling Skylands konnten bei der Anfrage Pokémon-Center-Tourguide! bestimmte Aktionen verhindern, dass Tinkmaster den Spieler begleitet, wodurch die Anfrage nicht fortgesetzt werden konnte.

Bestimmte Aktionen konnten dazu führen, dass Professor Tangrowth nicht mehr erschien.

Wenn bestimmte Pokémon darauf warteten zu erscheinen, erschienen manchmal auch andere Pokémon nicht.

Bestimmte Aktionen konnten dazu führen, dass Peakychu, Chef Dente und Tinkmaster die Stadt nicht verlassen konnten, wodurch Anfragen nicht fortgesetzt werden konnten.

Unter bestimmten Bedingungen konnten beim Aufheben eines Umzugssets (Vorbereitung) unzerstörbare Plattformen zurückbleiben.

Der Zugriff auf den Pokémon-Center-PC konnte mit bestimmten Speicherdaten zum Einfrieren des Spiels führen.

Während Ingame-Events konnte der Neuaufbau eines Pokémon-Centers durch bestimmte Aktionen dazu führen, dass Dekorationen schwebend angezeigt wurden.

Während Ingame-Events konnten in den Pokémon-Centern auf Wolkeninseln keine Tauschaktionen durchgeführt werden.

Wie wichtig ist für euch die neue Freiheit beim Umplatzieren der Pokémon-Center, und welche Bugs habt ihr in Pokemon Pokopia bisher am meisten gespürt? Schreibt es gerne in die Kommentare.