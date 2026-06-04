Nachdem Crystal Dynamics und Flying Wild Hog im Rahmen der State of Play neue Szenen aus dem kommenden Tomb-Raider-Reboot gezeigt haben, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Spieler nun auf ein Detail abseits von Lara Crofts neuem Abenteuer.

Grund dafür ist ein Hinweis auf der Steam-Seite des Spiels, den Valve mittlerweile bei Titeln mit KI-Unterstützung verpflichtend anzeigen lässt.

KI kam in frühen Entwicklungsphasen zum Einsatz

Demnach wurden während der Entwicklung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis KI-gestützte Werkzeuge verwendet.

In der Erklärung heißt es:

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KI-gestützte Werkzeuge wurden während der Entwicklung genutzt, um frühe Erkundungen und temporäre Entwicklungsinhalte zu unterstützen. Alle KI-unterstützten Inhalte wurden entweder ersetzt oder von Menschen überarbeitet, um die kreative und künstlerische Vision des Entwicklerteams zu gewährleisten.

Die Formulierung macht deutlich, dass die Technologie offenbar vor allem in frühen Entwicklungsphasen genutzt wurde und nicht zwangsläufig direkt im fertigen Spiel landen soll.

Was bedeutet das für das fertige Spiel?

Genau hier beginnt aktuell die Diskussion innerhalb der Community. Die Erklärung lässt offen, für welche Bereiche die KI konkret eingesetzt wurde. Möglich wären beispielsweise erste Konzeptentwürfe, Platzhaltergrafiken, interne Tests, Prototypen oder andere temporäre Inhalte, die später durch von Menschen erstellte Assets ersetzt wurden.

Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass sämtliche KI-unterstützten Inhalte entweder vollständig ersetzt oder von Mitarbeitern überarbeitet wurden.

Das deutet darauf hin, dass Crystal Dynamics die Technologie eher als Hilfsmittel während der Produktion und nicht als Ersatz für Künstler, Designer oder Autoren eingesetzt hat.

KI bleibt eines der umstrittensten Themen der Branche

Der Einsatz generativer KI gehört aktuell zu den kontroversesten Themen der Spieleindustrie. Während Befürworter auf schnellere Entwicklungsprozesse und niedrigere Kosten verweisen, befürchten Kritiker negative Auswirkungen auf kreative Berufe und die Qualität von Spielen.

Entsprechend fallen auch die ersten Reaktionen auf die Enthüllung gemischt aus. Einige Spieler sehen in dem Hinweis kein Problem, solange die finale Arbeit weiterhin von Menschen stammt. Andere lehnen den Einsatz von KI grundsätzlich ab und kritisieren bereits die Nutzung in frühen Entwicklungsphasen.

Immer mehr Studios experimentieren mit KI

Unabhängig von der Diskussion ist Tomb Raider: Legacy of Atlantis längst kein Einzelfall mehr.

Zahlreiche Entwickler und Publisher haben in den vergangenen Jahren bestätigt, verschiedene KI-Werkzeuge für interne Prozesse, Prototyping, Animationen, Lokalisierung oder Konzeptarbeiten einzusetzen. Gleichzeitig verlangen Plattformen wie Steam inzwischen mehr Transparenz darüber, wie solche Technologien genutzt werden.

Dadurch erfahren Spieler heute häufiger von KI-Einsätzen, die in früheren Jahren möglicherweise gar nicht öffentlich dokumentiert worden wären.

Release im Februar 2027

Trotz der Diskussionen bleibt der Fokus für viele Fans weiterhin auf dem Spiel selbst.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Das Spiel interpretiert das erste Tomb Raider von 1996 neu und bringt Lara Crofts ursprüngliches Abenteuer mit moderner Technik, überarbeiteter Grafik und neuen Gameplay-Elementen zurück.

Was meint ihr: Ist der Einsatz von KI für frühe Entwicklungsarbeiten völlig in Ordnung oder sollte darauf auch in dieser Form verzichtet werden?