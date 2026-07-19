Crimson Desert Update 1.14.00 bringt Cross Save für PC und Konsolen

Crimson Desert bekommt mit Update 1.14.00 ein Feature, das sich viele seit dem Release gewünscht haben: Cross Save. Damit könnt ihr euren Spielfortschritt endlich plattformübergreifend mitnehmen, statt an eine einzelne Version gebunden zu sein. Pearl Abyss setzt damit einen weiteren Haken an der eigenen Roadmap und liefert gleichzeitig mehrere spürbare Verbesserungen im Detail nach.

Der Patch kommt in einer Phase, in der sich Crimson Desert ohnehin deutlich stabiler und runder anfühlt als noch zum Launch am 19. März 2026. Pearl Abyss hatte in den letzten Monaten regelmäßig nachgebessert, Kritikpunkte adressiert und das Endgame erweitert. Update 1.14.00 fällt jetzt wieder etwas größer aus und bringt vor allem die zentrale Neuerung, auf die viele gewartet haben.

Cross Save als großes Highlight von Update 1.14.00

Was bringt Cross Save in Crimson Desert? Mit Cross Save könnt ihr einen einzigen Spielstand über mehrere Plattformen hinweg nutzen. Konkret ist das Feature laut Patchnotes auf PlayStation, Xbox, Steam und im Epic Games Store verfügbar. Das ist besonders praktisch, wenn ihr zum Beispiel zu Hause am PC weiterspielen wollt, später aber auf Konsole an derselben Stelle fortsetzt, ohne neu anfangen zu müssen.

Wie aktiviert man Cross Save? Der Ablauf läuft über ein Pearl-Abyss-Konto: Ihr ruft im Spiel das Save-Menü auf, nutzt dort den QR-Code und landet auf der offiziellen Pearl-Abyss-Seite, um eure Pearl-Abyss-ID zu verknüpfen. Wenn ihr weitere Plattformen hinzufügen wollt, müssen anschließend auch die jeweiligen Plattform-Accounts gekoppelt werden.

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Auf welchen Plattformen funktioniert Cross Save? Pearl Abyss nennt für Update 1.14.00 diese vier Systeme, zwischen denen ihr euren Fortschritt synchronisieren könnt:

Patch-Verbesserungen für Quests, Kampf und Technik

Welche weiteren Änderungen stecken im Patch? Neben Cross Save liefert Update 1.14.00 mehrere Fixes und Anpassungen, die im Alltag schnell auffallen können, weil sie direkt in Quests, Steuerung und technische Sauberkeit eingreifen. Unter anderem wird ein Quest-Blocker behoben und es gibt Anpassungen an Fähigkeiten, die Bewegungsabläufe konsistenter machen.

Was wurde bei Damiane und den Fähigkeiten verbessert? Damiane wird weiter als sekundär spielbarer Charakter poliert. Ihre Skystep-Fähigkeit nutzt nun denselben Steuerungs-Input wie Oongkas Vertical Flight, was den Wechsel zwischen Figuren und Moves weniger hakelig machen soll. Außerdem wird Aerial Force Palm nicht mehr unterbrochen, wenn ihr im freien Fall seid, was gerade bei kreativen Luft-Manövern neue Möglichkeiten eröffnet.

Welche Patchnotes sind konkret bestätigt? Pearl Abyss listet für Update 1.14.00 unter anderem folgende Punkte:

Neu: Cross-Save-Feature

Cross Save verfügbar auf PlayStation, XBOX, Steam und Epic Games Store

Store Cross Save ermöglicht das Weiterspielen des Fortschritts mit einer einzigen Save-Datei

Quest-Fix: A Dwarf’s Concern kann wieder abgeschlossen werden

Fix: Charakter ließ sich nicht steuern, wenn ein Haustier beim Interagieren aufs Bett sprang

Kampf und Action: Skystep nutzt jetzt denselben Control-Input wie Oongkas Vertical Flight

Kampf und Action: Aerial Force Palm wird beim freien Fall nicht mehr unterbrochen

Lokalisierung: Diverse Lokalisierungsfehler behoben und Qualität über alle Sprachen verbessert

Sonstiges: Unnatürliche Reitbewegungen bei hohem Tempo in bestimmten Situationen behoben

Sonstiges: Fehlende Soundeffekte nach dem Kampf gegen Praevus the Ancient behoben

Sonstiges: Soundeffekte von Ator’s Orb liefen weiter, obwohl die Kugel verschwunden war

Sonstiges: NPCs konnten nicht durch offene Holztore gehen

Roadmap bis September 2026 und mögliche neue Plattformen

Welche Inhalte stehen als Nächstes an? Cross Save ist nur ein Teil der angekündigten Upgrades für den Zeitraum zwischen Juni und September 2026. Pearl Abyss hat dafür weitere Baustellen benannt, die stark an Community-Feedback gekoppelt sind: Dazu zählen Verbesserungen an Kliffs Story, Combat-Enhancements, mehr nicht kampforientierte Aktivitäten wie Farming und Trading sowie die nächste Phase von Re-blockade.

Kommt Crimson Desert auch auf Switch 2? Zusätzlich gibt es Bewegung beim Thema Plattformen: In einer Q&A-Runde mit Anteilseignern hat Pearl-Abyss-CEO Huh Jin-young bestätigt, dass das Unternehmen die Möglichkeit eines Releases auf Switch 2 prüft. Konkrete Termine gibt es dafür nicht, aber die Richtung ist klar: Crimson Desert soll langfristig auf möglichst vielen Systemen verfügbar sein.

Wie wichtig ist euch Cross Save in Crimson Desert und würdet ihr euren Fortschritt tatsächlich zwischen PC und Konsole hin und her wechseln? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.