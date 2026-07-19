Bungie Marathon – Game Director Joe Ziegler verlässt das Studio, Nachfolge steht

Bei Bungies Marathon endet ein prägender Abschnitt: Joe Ziegler, zuletzt Game Director des Sci-Fi-Extraction-Shooters, hat das Studio verlassen. Der langjährige Entwickler, der zuvor unter anderem als Game Director an Valorant arbeitete, war seit Dezember 2022 bei Bungie und übernahm im Juni 2023 die kreative Leitung für Marathon. Am 17. Juli 2026 bestätigte er öffentlich, dass dies sein letzter Arbeitstag im Studio ist.

Für das Projekt ist das ein spürbarer Einschnitt, gerade weil Ziegler in einer Phase an Bord kam, in der Bungie Marathon als neuen großen Multiplayer-Pfeiler neben Destiny etablieren wollte. Gleichzeitig ist es kein abruptes Aus für das Spiel: Die Entwicklung läuft weiter, nur eben mit neuer Führungsstruktur.

Der Wechsel an der Marathon-Spitze

Wer übernimmt nach Joe Zieglers Abschied die Leitung? Laut Zieglers Statement gibt er die Rolle des Game Directors an Del Chafe III ab. Die laufende Entwicklung soll Del Chafe III dabei gemeinsam mit Creative Director Julia Nardin vorantreiben. Bungie setzt damit auf Kontinuität innerhalb des Teams, statt die Position extern neu zu besetzen.

Ziegler selbst beschreibt den Schritt als Torch-Übergabe und bedankt sich bei allen, die Marathon über die Jahre unterstützt haben. Gleichzeitig kündigt er an, dass es für ihn persönlich weitergeht, nur eben an anderer Stelle. Wohin es ihn zieht, will er demnach zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

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Dass Bungie die Verantwortung künftig klar zwischen Game Direction und Creative Direction aufteilt, könnte sich vor allem bei der Ausrichtung des Live-Betriebs bemerkbar machen. Bei einem Extraction-Shooter hängen Balance, Progression, Content-Rhythmus und Community-Feedback eng zusammen, und genau dort wird die neue Spitze sich schnell beweisen müssen.

Warum der Abgang mehr als nur ein Personalwechsel ist

Warum sprechen Fans vom Ende einer Ära? Weil Zieglers Zeit bei Bungie direkt mit der modernen Identität von Marathon verknüpft ist. Er kam als profilierter Multiplayer-Designer ins Studio und führte das Projekt durch entscheidende Entwicklungsphasen. Sein Abschied markiert daher einen klaren Schnitt, auch wenn Bungie das Spiel weiterführen wird.

In seinem Abschiedsstatement deutet Ziegler außerdem an, dass Marathon in Zukunft neue und überraschende Wege gehen soll. Das ist ein wichtiges Signal: Die Tür für unerwartete Weiterentwicklungen im Konzept, bei Modi oder in der langfristigen Content-Strategie bleibt offen, selbst wenn zentrale Köpfe wechseln.

Marathon ist am 5. März 2026 erschienen und positioniert sich als Multiplayer-Extraction-Shooter aus der Ego-Perspektive. Der Titel ist für Teen eingestuft und enthält unter anderem In-Game-Käufe sowie Online-Interaktionen. Für Bungie ist das Spiel damit nicht nur ein Release, sondern ein langfristiges Service-Projekt, dessen Kurs nun sichtbar von Del Chafe III und Julia Nardin geprägt wird.

So geht es mit Marathon weiter

Wie wirkt sich die neue Führung auf die Zukunft des Spiels aus? Kurzfristig dürfte Bungie vor allem Stabilität vermitteln wollen: klare Roadmaps, saubere Updates und ein verlässliches Tempo bei Verbesserungen. Mittelfristig wird spannend, ob die angekündigten neuen und überraschenden Entwicklungen eher auf Inhalte, Systeme oder größere konzeptionelle Änderungen abzielen.

Für die Community zählt am Ende vor allem, ob sich Marathon spielerisch weiter schärft und ob Bungie die Kommunikation rund um Updates, Balance und neue Inhalte konsequent liefert. Personalwechsel gehören zu Live-Service-Projekten dazu, aber sie verändern oft Prioritäten, Tonalität und Tempo, selbst wenn das Grundteam bestehen bleibt.

Wie seht ihr Zieglers Abschied: ein harter Einschnitt für Marathon oder eine Chance für frischen Wind unter neuer Leitung? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.