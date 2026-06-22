Overwatch als LEGO-Minifiguren – Fan baut neun Helden aus Restteilen

Ein kreativer LEGO– und Overwatch-Fan sorgt gerade in der Community für Gesprächsstoff: Auf Reddit präsentierte der Nutzer Alive-Selection1766 neun selbstgebaute Overwatch-Helden als Minifiguren, zusammengesetzt aus reinen Restteilen. Das Ergebnis wirkt überraschend stimmig, obwohl der Bau offenbar stark von dem geprägt war, was die eigene Steinekiste gerade hergab.

Gerade bei Overwatch ist das ein spannender Zeitpunkt, denn 2026 feiert Blizzards Hero-Shooter sein 10-jähriges Jubiläum. Parallel läuft aktuell der Story-Arc Reign of Talon, der das Jahr über weitergeführt werden soll und dem Spiel zuletzt ordentlich Momentum gegeben hat.

Offizielle LEGO-Overwatch-Sets gab es zwar bereits in der Vergangenheit, doch diese neun Figuren sind komplett eigenständige Interpretationen. Und: Mehrere der umgesetzten Charaktere hatten nie eine offizielle Minifiguren-Version.

Neun Helden aus der Steinekiste

Welche Overwatch-Helden hat der Fan als LEGO-Minifiguren gebaut? Die Auswahl deckt alte Bekannte ebenso ab wie neuere Gesichter aus der aktuellen Entwicklungsphase von Overwatch. Insgesamt sind es neun Figuren aus dem inzwischen 52 Helden umfassenden Roster, verteilt über verschiedene Rollen und Sub-Rollen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese neun Overwatch-Helden wurden als LEGO-Minifiguren umgesetzt:

Ramattra, Stalwart Tank

Brigitte, Survivor Support

Echo, Recon Damage

Bastion, Specialist Damage

Zenyatta, Tactician Support

Moira, Medic Support

Venture, Flanker Damage

Ashe, Sharpshooter Damage

Shion, Flanker Damage

Die Sub-Rollen wurden erst mit dem Reign of Talon Season 1 Update eingeführt und geben den jeweiligen Helden einen spezifischen, passiven Bonus, der an die Sub-Rolle gebunden ist. Genau diese Einordnung taucht auch bei der Fan-Zusammenstellung auf und macht das Line-up für Fans der aktuellen Meta besonders interessant.

So verteilen sich Tank, Damage und Support

Wie ist die Rollenverteilung in der LEGO-Sammlung? Die neun Figuren sind nicht gleichmäßig aufgeteilt, sondern spiegeln eher eine Damage-lastige Auswahl wider. Das passt zum aktuellen Trend, bei dem neue Schadenshelden oft besonders schnell in der Community ankommen.

In der Sammlung vertreten sind:

Support : Zenyatta, Moira, Brigitte

: Zenyatta, Moira, Brigitte Damage : Echo, Bastion, Venture, Ashe, Shion

: Echo, Bastion, Venture, Ashe, Shion Tank: Ramattra

Gerade die Mischung aus klassischen Fan-Favoriten wie Ashe und Zenyatta und neueren Picks sorgt dafür, dass die Reihe nicht wie ein Best-of aus 2016 wirkt, sondern klar in der Gegenwart von Overwatch 2026 verankert ist.

Omnics, Teile-Tricks und ein Highlight aus Season 3

Wie detailreich sind die Figuren trotz begrenzter LEGO-Teile? Laut den Reaktionen in der Community steckt die Stärke des Builds vor allem darin, mit limitierten Möglichkeiten trotzdem erkennbare Silhouetten zu treffen. Während viele Helden über klassische Minifiguren-Teile funktionieren, mussten die Omnic-Charaktere mit komplexeren Bauelementen umgesetzt werden.

Das betrifft besonders Ramattra, Zenyatta und Bastion, deren Designs sich mit normalen Köpfen und Torsos nur schwer einfangen lassen. In den Kommentaren gab es sogar den Vorschlag, Bastion mit einem speziellen Kopfteil aus einem LEGO-Marvel-Set umzusetzen, weil die Form auffallend gut zu Overwatchs Omnic-Look passen soll.

Als auffälligstes Einzelstück gilt in der Sammlung die Version von Shion. Der Held ist erst seit Reign of Talon Season 3 neu im Roster und hat sich schnell zu einem beliebten Damage-Pick entwickelt. In der LEGO-Interpretation ist sogar Shions Motorrad dabei, das als Teil ihres Kits über die Fähigkeit Joyride eine zentrale Rolle spielt.

Spannend ist auch der Vergleich zur offiziellen Produktlinie: Es gab insgesamt neun offiziell veröffentlichte LEGO-Overwatch-Sets, doch keine der hier gezeigten Figuren erhielt damals eine klassische Minifigur-Umsetzung. Bastion war zwar in einem offiziellen Set vertreten, allerdings als größerer Build und nicht als Minifigur.

Wie gefallen euch die Fan-Minifiguren, und welche Overwatch-Helden würdet ihr als Nächstes unbedingt als LEGO-Version sehen? Schreibt eure Favoriten in die Kommentare.