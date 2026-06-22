The Maker Way – Survival-Crafting mit LEGO-artigem Maschinenbau-System

Open-World-Survival-Crafting ist auf Steam längst ein Selbstläufer, aber ab und zu taucht ein Projekt auf, das sich in einem Satz sofort einprägt. The Maker Way wirkt auf den ersten Blick wie Satisfactory trifft auf LEGO-artiges Bauen und genau daraus zieht das Spiel seinen Reiz: offene Welt, Ressourcenmanagement, Survival-Elemente, Fortschritt über Technologie und dazu ein Baukasten, der dich Maschinen aus Einzelteilen zusammenstecken lässt.

Entwickelt wird das Ganze von Brave Games, der Release ist für 2026 geplant. Schauplatz ist ein dystopisches Arizona im Jahr 2039: Du spielst einen Ingenieur, der seinen vermissten Onkel sucht und dabei Technologien zurückholen will, die von einer kontrollierenden Regierung beschlagnahmt wurden. Die Story liefert den Rahmen, im Mittelpunkt steht aber klar das, was du in der Welt baust, betreibst und ausprobierst. Die Demo könnt ihr bereits jetzt herunterladen.

LEGO-Feeling durch modularen Maschinenbau

Was macht The Maker Way so besonders? Der Kern ist ein extrem flexibles Maschinenbau-System, bei dem du nicht einfach ein vorgegebenes Fahrzeug freischaltest, sondern eigene Konstruktionen aus Komponenten entwirfst. Motoren, mechanische Bauteile, Elektronik, Waffen und weitere Module werden kombiniert, bis daraus genau die Maschine entsteht, die du gerade brauchst.

Das erinnert stark an das Prinzip von LEGO: Nicht nur, weil hier sinngemäß zusammengesteckt wird, sondern weil Kreativität das Leitmotiv zu sein scheint. Mining-Fahrzeug gefällig? Baue eins. Aufklärungsdrohne? Baue sie. Schwer bewaffneter Roboter für riskante Einsätze? Ebenfalls selbst konstruiert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

© Brave Games Inc.

Dazu kommt ein physikbasierter Ansatz: Gewicht, Energieverbrauch und die konkrete Konfiguration deiner Konstruktion sollen direkten Einfluss auf die Leistung haben. Statt nur stärkeres Gear zu craften, wirst du motiviert, bessere technische Lösungen zu entwickeln. Sogar Umweltfaktoren wie Solar- und Windbedingungen sollen die Energieproduktion beeinflussen, was dem Ganzen eine leichte Management-Note gibt.

Open-World-Erkundung hängt an deinen Konstruktionen

Wie funktioniert Fortschritt in der offenen Welt? The Maker Way verknüpft Exploration und Progression eng mit dem, was du baust. In der offenen Arizona-Landschaft suchst du Ressourcen, entdeckst neue Maschinenteile, errichtest Energienetze und stößt auf weitere Technologien. Neue Komponenten führen zu neuen Bauideen, die wiederum neue Wege in der Welt eröffnen.

Vom Gefühl her erinnert diese Spirale aus Technologie und Möglichkeiten an Satisfactory, nur mit einem anderen Schwerpunkt: weniger riesige Fabrik aus der Ego-Perspektive, mehr Fokus auf Fahrzeuge, Maschinen und mobile Tools, die dir beim Überleben, Erkunden und Kämpfen helfen.

Auch der Konflikt mit Gegnern ist Teil des Loops. Feindliche Einrichtungen werden von Robotern und Drohnen bewacht, und je nach Ausrüstung und Konstruktion kannst du offenbar direkter in den Kampf gehen oder smarter vorgehen. Fortgeschrittene Elektronik soll es ermöglichen, Standorte zu infiltrieren, ohne sofort entdeckt zu werden.

Bases, Außenposten und Automation als Rückgrat

Welche Features sind bereits bekannt? Neben dem Maschinenbau setzt The Maker Way klassisch auf Basenbau und den Ausbau deiner Infrastruktur. Im Laufe der Zeit entsteht ein Netz aus Basen und Außenposten, die deine wachsenden Operationen stützen und effizienter machen.

Die bisher genannten Features im Überblick:

Eine Flotte von Maschinen aus unterschiedlichen Bauteilen konstruieren

Bases über eine Open-World-Landschaft hinweg bauen und miteinander verbinden

Energie, Ressourcen und Bauteile finden und beschaffen

Feindbasen infiltrieren und dich durch Anlagen kämpfen, die von Robotern und Drohnen bewacht werden

In der Praxis sollen dabei typische Funktionsgebäude und Stationen eine Rolle spielen, etwa Tank- und Ladestationen, Forschungsbereiche, Lager für Ressourcen, Fertigungs-Hubs und defensive Außenposten. Genau hier wird die Kombination aus Kreativbaukasten und Systemdenken spannend: Jede neue Station soll deine Versorgungslage verbessern und den nächsten Ausbau beschleunigen.

Ein Genre-Hit, wenn das Zusammenspiel funktioniert

Für wen könnte The Maker Way interessant werden? Wenn du bei Survival-Crafting vor allem auf das Basteln, Optimieren und Tüfteln stehst, klingt The Maker Way wie ein Projekt, das die Fantasy aus Maschinenbau, Basisnetzwerk und Open-World-Fortschritt in einem Paket bündeln will. Der Anspruch ist hoch, aber das Konzept ist genau die Art Hook, die in diesem Genre schnell süchtig machen kann.

Was meinst du: Reizt dich eher der Satisfactory-artige Fortschritt oder das LEGO-artige Maschinen-Tüfteln, und würdest du lieber auf Kampf setzen oder auf clevere Infiltration? Schreib es gern in die Kommentare.