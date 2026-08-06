Steam – Gratis-Prolog Together in Forgotten Lands verschwindet am 7. August 2026

Steam-Nutzer sollten sich beeilen: Das kooperative Puzzle-Abenteuer Together in Forgotten Lands: Chapter One verschwindet bereits am 7. August 2026 aus dem Store. Wer den kostenlosen Prolog vorher seinem Account hinzufügt, darf ihn jedoch dauerhaft behalten.

Eine Installation ist dafür nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist, dass das Spiel rechtzeitig über die Steam-Seite aktiviert und damit in der eigenen Bibliothek registriert wird. Danach bleibt es laut Entwickler Vellichor Games auch weiterhin herunterladbar und spielbar.

Dauerhafter Zugriff nach der Entfernung

Wie lange bleibt Together in Forgotten Lands: Chapter One verfügbar? Vellichor Games entfernt das Spiel am 7. August 2026 aus dem Steam-Store. Eine genaue Uhrzeit für die Abschaltung wurde nicht genannt, weshalb Interessierte die Aktivierung möglichst frühzeitig abschließen sollten.

Besitzer verlieren durch die Entfernung keine Inhalte. Das Studio bestätigt ausdrücklich, dass bestehende Lizenzen nicht angetastet werden und spätere Downloads möglich bleiben.

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Wenn ihr das Spiel bereits besitzt, bleibt es in eurer Steam-Bibliothek und ihr könnt es jederzeit herunterladen und spielen.

Der Grund für diesen Schritt ist der bevorstehende Start der vollständigen Version von Together in Forgotten Lands. Diese erscheint ebenfalls am 7. August 2026 und erhält zum Release einen Rabatt von 20 Prozent. Chapter One diente bislang als kostenloser Einstieg und präsentierte einen Teil des ersten Levels sowie eines der zentralen Biome.

Kooperative Rätsel ohne Einzelspieler-Modus

Was bietet das kostenlose Koop-Spiel? Together in Forgotten Lands: Chapter One wurde am 18. August 2025 veröffentlicht und ist konsequent für zwei Personen entwickelt. Einen Einzelspieler-Modus oder einen KI-Begleiter gibt es nicht, sodass für den Weg durch die geheimnisvolle Höhle zwingend ein Koop-Partner benötigt wird.

Aus der Egoperspektive erkundet das Duo eine magische Umgebung, deren Geschichte vor allem durch Ruinen, rätselhafte Objekte und andere Details erzählt wird. Kommunikation und das richtige Timing stehen dabei im Mittelpunkt. Die wichtigsten Gameplay-Elemente umfassen:

Erkundung einer Höhle mit mehreren kooperativen Rätseln

Umgebungsstorytelling rund um eine vergessene Vergangenheit

Speziell für zwei Personen entworfene Rätsel und Geheimnisse

Interaktion mit mysteriösen Objekten aus der Egoperspektive

Aufgaben rund um Rhythmus, Bewegung, Licht und räumliches Denken

Die Resonanz auf Steam fällt überwiegend positiv aus. Aktuell empfehlen 89 Prozent der mehr als 200 Rezensionen den kostenlosen Prolog. Außerdem unterstützt das Spiel deutsche Bildschirmtexte und Untertitel.

Weitere kostenlose PC-Inhalte

Welche weiteren Gratisangebote stehen für PC-Gamer bereit? Rund um Steam gibt es momentan noch einige andere Möglichkeiten, die eigene Bibliothek zu erweitern. Dazu gehört Moonlighter, das im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion kostenlos beansprucht werden kann.

Auch der Zusatzinhalt F.E.A.R. 2: Reborn wird ohne Aufpreis angeboten, benötigt zum Spielen allerdings F.E.A.R. 2: Project Origin. Like a Dragon: Infinite Wealth ist ebenfalls über eine Aktion erhältlich, diese setzt jedoch ein kostenpflichtiges Humble-Abonnement voraus und ist deshalb kein vollständig kostenloses Angebot.

Das 2026 veröffentlichte Rollenspiel Mystic Depths: The Corrupted King wurde unterdessen dauerhaft auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. In den kommenden Tagen soll zudem das Point-and-Click-Adventure Deponia aus dem Jahr 2012 kostenlos für die Steam-Bibliothek verfügbar werden.

Werdet ihr Together in Forgotten Lands: Chapter One noch rechtzeitig beanspruchen und gemeinsam ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.