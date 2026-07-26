Final Fantasy 14 Evercold – Housing-Updates sollen WoW-Ideen übernehmen

Final Fantasy 14 blickt für sein nächstes großes Update offenbar ganz bewusst zur Konkurrenz: Produzent und Director Naoki Yoshida hat bestätigt, dass Square Enix für die kommende Erweiterung Evercold an Wohnfeatures arbeitet, die durch das Housing-System von World of Warcraft inspiriert wurden. Die Aussagen fielen am 25. Juli 2026 im Umfeld des Berlin FanFest, wo Yoshida nach der Keynote in einer Fragerunde weitere Details nachlegte.

Evercold soll im Januar 2027 auf allen aktuellen Plattformen erscheinen. Parallel dazu hat Square Enix auch neue Gameplay-Inhalte und ein lang erwartetes Crossover vorgestellt, das bereits deutlich früher starten soll.

Housing soll zwei große Schmerzpunkte angehen

Welche World of Warcraft-Ideen könnten in Final Fantasy 14 landen? Yoshida sprach von zwei geplanten Housing-Updates, die gezielt Probleme adressieren sollen, über die sich die Community seit Jahren beschwert. Zum einen steht eine mögliche Überarbeitung der Benutzeroberfläche für das Housing im Raum, also eine modernere und komfortablere Bedienung für Kauf, Verwaltung und Gestaltung.

Zum anderen deutete Yoshida eine weitere, von vielen gewünschte Änderung an, ließ aber offen, worum es sich konkret handelt. Dieses Feature könnte sogar noch vor der UI-Aktualisierung erscheinen. Als Inspiration nannte Yoshida ausdrücklich seine eigenen Erfahrungen mit dem Housing-System von World of Warcraft, das dort als wichtiges Feature der Erweiterung Midnight eingeführt wurde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Warum ist das Housing in Final Fantasy 14 bisher so umkämpft? Aktuell sind Häuser in Final Fantasy 14 an begrenzte Grundstücke pro Server gebunden und werden über ein Lotteriesystem vergeben. Zusätzlich gilt die automatische Räumung, wenn ein Account sein Haus 45 Tage lang nicht betritt. Im Vergleich dazu setzt World of Warcraft auf ein instanziertes Modell: Man kann verfügbare Grundstücke auswählen, neue Nachbarschaften werden bei hoher Auslastung erzeugt und der Besitz bleibt sogar dann bestehen, wenn das Abo pausiert wird.

Evercold bringt neuen Tank-Job und große Crossover-Pläne

Welche Inhalte sind für Evercold bereits bestätigt? Mit dem Release im Januar 2027 kommt auch der fünfte Tank-Job: der Bastion. Der Job setzt auf ein Paar Gun-Shields namens Skyltborg und soll Verbündete schützen sowie gegnerische Angriffe kontern. Damit erweitert Square Enix die Rolle der Tanks um ein weiteres, klar defensiv ausgerichtetes Profil.

Was hat es mit dem Final Fantasy 7 Remake-Crossover auf sich? Ebenfalls offiziell ist das lange erwartete Crossover mit der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie. Der Auftakt soll bereits im Herbst 2026 mit neuen Inhalten im Manderville Gold Saucer erfolgen. Den Abschluss bildet dann ein zentraler Teil von Evercold: eine neue Acht-Spieler-Raidserie mit dem Namen Beyond the Lifestream.

In Summe deutet alles darauf hin, dass Evercold nicht nur bei den großen PvE-Inhalten, sondern auch im Alltagssystem Housing deutlich nachlegen will. Gerade, wenn Square Enix die größten Reibungspunkte beim Hausbesitz entschärft, könnte das für viele Fans ein echter Gamechanger werden.

Wie wichtig ist dir Housing in Final Fantasy 14, und würdest du dir ein stärker instanziertes Modell wie in World of Warcraft wünschen? Schreib es gern in die Kommentare.