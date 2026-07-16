Epic Games Store verschenkt Foretales ab 23. Juli 2026 – alle Termine im Überblick

Der Epic Games Store hat sein nächstes Gratis-Spiel offiziell enthüllt: Am 23. Juli 2026 wartet mit Foretales ein storylastiges Kartenabenteuer, das du dir für begrenzte Zeit kostenlos sichern kannst. Damit setzt Epic die wöchentlichen Geschenke fort und schickt diesmal ein eher ungewöhnliches Singleplayer-Erlebnis ins Rennen, das digitale Tabletop-Vibes mit einer erzählten Reise verbindet.

Foretales stammt vom französischen Studio Alkemi, veröffentlicht wurde das Spiel von Dear Villagers. Ursprünglich erschien der Titel im September 2022 für PC und Nintendo Switch und wird nun erstmals überhaupt als kostenloses Geschenk im Epic Games Store angeboten.

Foretales als Gratis-Spiel am 23. Juli 2026

Wann kannst du Foretales kostenlos im Epic Games Store abholen? Der Download wird freigeschaltet, sobald die aktuell laufende Gratis-Aktion am 23. Juli 2026 endet. Ab dann steht Foretales für genau sieben Tage bereit und kann bis zum 30. Juli 2026 dauerhaft deiner Bibliothek hinzugefügt werden, wenn du es in diesem Zeitraum beanspruchst.

Inhaltlich schlägt Foretales eine Brücke zwischen interaktiver Erzählung und kartenbasierten Entscheidungen. Statt klassischer Action setzt das Spiel auf Begegnungen, Story-Events und taktisches Vorgehen im Stil eines digitalen Brettspiels, bei dem du Situationen über Karten und deren Kombinationen löst.

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Wer gern experimentiert, bekommt hier ein Abenteuer, das bewusst auf Atmosphäre, Entscheidungen und erzählerischen Drive setzt. Gerade im Kontext der Epic-Gratisspiele ist das ein Pick, der eher Neugierde belohnt als reine Blockbuster-Erwartungen.

Worum es im Kartenabenteuer geht

Welche Story erzählt Foretales? Im Mittelpunkt steht Volepain, ein anthropomorpher Schuhschnabel und Kleinganove, der durch einen Diebstahl in etwas deutlich Größeres hineingezogen wird. Nachdem er eine magische Leier stiehlt, plagen ihn Visionen einer herannahenden Katastrophe.

Diese Vorahnung ist der Startschuss für eine Reise, die sich über mehrere Stationen entfaltet und dich immer wieder vor Entscheidungen stellt. Das Spiel präsentiert seine Welt als digitales Tabletop, bei dem Szenen und Konflikte über Karten dargestellt werden und du die Handlung über deine Vorgehensweise mitprägst.

Wer narrative Spiele mag, die nicht nur Dialogoptionen, sondern auch ein mechanisches Fundament für Entscheidungen liefern, findet hier ein interessantes Gesamtpaket, das sich deutlich von typischen Action- oder Open-World-Formeln absetzt.

Aktuelle Gratis-Spiele bis zum 23. Juli 2026

Welche kostenlosen Games gibt es im Epic Games Store gerade jetzt? Bis zum Start von Foretales laufen im Epic Games Store noch zwei andere Gratis-Angebote. Beide sind noch bis zum 23. Juli 2026 verfügbar, bevor sie rotieren.

Gratis-Spiel Gratis-Zeitraum Luto 16. Juli 2026 bis 23. Juli 2026 Echo Generation: Midnight Edition 16. Juli 2026 bis 23. Juli 2026 Foretales 23. Juli 2026 bis 30. Juli 2026

Welches dieser Spiele reizt dich am meisten, und gibst du Foretales als Gratis-Titel eine Chance? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.