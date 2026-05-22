Assassins Creed Black Flag Resynced – 6 Stunden neuer Content, 8 Endgame-Missionen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll nicht nur das Karibik-Abenteuer von Edward Kenway in aufgehübschter Form zurückbringen, sondern auch spürbar erweitern. Ubisoft hat jetzt konkreter gemacht, wie viel zusätzliche Spielzeit im Remake steckt und welche neuen Story-Häppchen nach dem bekannten Finale warten.

Gerade für Fans des Originals klingt das Paket nach mehr als nur höherer Auflösung und besseren Effekten. Neben technischen und spielerischen Verbesserungen setzt Resynced nämlich auf frische Missionen, neue Quest-Typen und ein Endgame, das gezielt Veteranen abholen soll.

Spielzeit und Umfang im Überblick

Wie lange dauert Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Laut Game Director Richard Knight hängt die Gesamtspielzeit stark vom persönlichen Spielstil ab. Wer sich auf die Hauptinhalte konzentriert, kann demnach vergleichsweise schnell durch sein, während Entdecker deutlich mehr Zeit in der Karibik versenken.

Die Dauer des Spiels wird basierend auf individuellen Playstyles variieren; einige könnten es in 15 Stunden durchspielen, während andere bis zu 40 Stunden mit dem Erkunden verbringen könnten. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie viel neue Spielzeit kommt im Remake dazu? Die zusätzlichen Inhalte allein sollen rund sechs Stunden beschäftigen. Gemeint sind dabei nicht nur klassische Missionen, sondern auch neue Aktivitäten, die im Spielfluss nebenbei mitlaufen können.

Inhalt Angabe Gesamtspielzeit (je nach Spielstil) ca. 15 bis 40 Stunden Zusätzlicher neuer Content rund 6 Stunden Neue Endgame-Missionen nach der Story 8 Missionen Release 09. Juli 2026 Plattformen PS5, Xbox Series, PC

Neue Aktivitäten und nahtlose Karibik

Welche neuen Inhalte stecken in den sechs Zusatzstunden? Genannt werden neue Quests, spezielle Offiziers-Quests sowie weitere Aktivitäten. Das klingt nach einem Mix aus Story-Häppchen und Systemen, die den Alltag auf See und an Land stärker ausbauen sollen.

Was ändert sich beim Erkunden der Spielwelt? Die Karibik wurde laut den Entwicklern deutlich aufgewertet und mit mehr Details versehen. Wer wirklich jede Insel, jeden Winkel und alle Nebenbeschäftigungen mitnimmt, dürfte damit auch über die genannten 40 Stunden hinauskommen.

Wie wirkt sich die Technik auf den Spielfluss aus? Knight betont außerdem, dass Resynced nun völlig nahtlos ablaufen soll. Ladezeiten zwischen Inseln und offener See sollen damit der Vergangenheit angehören, was gerade beim häufigen Wechsel zwischen Schiff und Land ein spürbares Upgrade wäre.

Endgame nach dem Abspann und neue Story-Fäden

Welche neuen Missionen gibt es nach der Hauptstory? Besonders spannend ist das neue Endgame: Nach dem Abspann sollen acht komplett neue Missionen starten, die zeitlich nach Edwards ursprünglicher Geschichte spielen. Das richtet sich explizit an alle, die das Original kennen und nach dem Finale mehr Substanz wollen.

Wer ist der neue Gegenspieler? In den neuen Missionen bekommt es Edward mit einem neuen Widersacher zu tun: dem Piratenjäger Robert Miller. Knight deutet dabei an, dass Resynced offene Handlungsstränge gezielt aufgreifen und runder abschließen will, ohne den klassischen Story-Durchlauf zu verändern.

Diese Missionen geben uns den Raum, das aufzulösen. Wir können kleinen Handlungssträngen nachgehen, damit man eine vollständigere Erfahrung hat, falls man diesen Weg einschlägt. Aber man kann die epische Edward-Saga immer noch genauso spielen wie damals, weil die Endgame-Missionen erst nach der originalen Story stattfinden.

Bekommt nur Edward neue Story? Nein: Creative Director Paul Fu bestätigt zusätzliche Nebenmissionen, die sich auch um andere Crew-Mitglieder drehen. Demnach sollen weitere beliebte Charaktere ebenfalls neue finale Missionen erhalten, was dem Ensemble mehr Abschluss geben könnte.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 09. Juli 2026 für PS5, Xbox Series und PC. Wie gefällt euch der Ansatz aus Grafik-Remake plus Endgame-Nachschlag, und würdet ihr die neuen Missionen direkt nach dem Abspann weiterspielen? Schreibt es in die Kommentare.