PS5-Update mit Lesebestätigungen gestartet – mehr Kontrolle über Nachrichten

Mit dem neuen Jahr startet Sony direkt durch: Seit dem 28. Januar 2026 steht das erste große PS5-Update des Jahres bereit. Die Firmware-Version 26.01-12.60.00 bringt nicht nur die gewohnten Stabilitätsverbesserungen, sondern auch neue soziale Features, die deinen Umgang mit Freunden auf der Konsole verändern können.

Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Funktion, die in der Community bereits für viel Gesprächsstoff sorgt: PS5-Nutzer können nun sogenannte Lesebestätigungen aktivieren. Damit wird angezeigt, wann du eine Nachricht gelesen hast – oder ob du sie einfach ignorierst.

Lesebestätigungen auf der PS5

Was bringt die neue Lesebestätigungs-Funktion? Mit dem Januar-Update kannst du in deinen Datenschutzeinstellungen die Anzeige von Lesebestätigungen aktivieren. Damit sehen deine Freunde künftig, ob und wann du ihre Nachrichten gelesen hast – ganz ähnlich wie bei gängigen Messenger-Apps.

Diese Funktion kann sowohl über die PS5 selbst als auch über die PlayStation App gesteuert werden. Wer also besonders transparent kommunizieren oder gezielt Signale senden möchte, bekommt jetzt ein neues Werkzeug an die Hand.

Wichtig: Die Lesebestätigungen werden nicht sofort für alle verfügbar sein. Sony rollt das Feature stufenweise aus – es kann also etwas dauern, bis du die neue Einstellung in deinem Menü findest.

So aktivierst du Lesebestätigungen

Wie kannst du die neue Funktion einschalten? Du findest die Option in den folgenden Menüs:

Öffne die Einstellungen

Gehe zu Benutzer und Konten

Wähle Datenschutz und dann Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen

und dann Unter Kommunikation und Multiplayer kannst du die Einstellung Lesebestätigungen für andere Spieler anzeigen aktivieren

Sowohl auf der PS5 als auch in der PlayStation App wird das Feature dann synchronisiert. Wer die Lesebestätigungen nicht nutzen möchte, kann sie natürlich jederzeit wieder deaktivieren.

Weitere Neuerungen im Januar-Update

Welche Verbesserungen bringt das Update noch? Neben der großen Kommunikationsfunktion gibt es auch mehrere kleinere Anpassungen und Erweiterungen, die deinen Alltag auf der PS5 angenehmer gestalten sollen.

Du kannst jetzt direkt aus dem Freundesaktivitäten-Widget im Welcome Hub in das Spiel deiner Freunde springen

im Welcome Hub in das Spiel deiner Freunde springen Verbesserte Nachrichtenanzeige und optimierte Benutzerführung in bestimmten Menüs

Verbesserte Systemstabilität und Performance

Gerade die Möglichkeit, direkt aus dem Widget in Spiele einzusteigen, dürfte für viele eine praktische Verbesserung darstellen – insbesondere, wenn du oft mit deinen Freunden zusammenspielst.

PS5-Zukunft: Lebenszyklus könnte verlängert werden

Was bedeutet das Update im Kontext der Konsolenentwicklung? Während PS5-Besitzer sich über neue Features freuen, ist auch ein spannender Ausblick auf die Zukunft der Plattform Teil der aktuellen Diskussion. Laut Branchenanalysten könnte sich der Release der PS6 bis ins Jahr 2029 verschieben.

Ein Grund: Die anhaltende RAM-Knappheit auf dem Hardware-Markt. Sollte sich die Veröffentlichung der nächsten Konsolengeneration tatsächlich verzögern, könnte die PS5 länger mit neuen Funktionen und Software-Updates versorgt werden als ursprünglich erwartet.

Ursprünglich wurde ein Zyklus von etwa acht Jahren angenommen, was ein PS6-Release zwischen 2027 und 2028 bedeutet hätte. Nun scheint eine Verlängerung auf neun oder zehn Jahre durchaus möglich.

PlayStation Plus startet stark ins Jahr

Welche PS Plus-Titel wurden im Januar 2026 neu hinzugefügt? Neben dem Systemupdate dürfen sich PS5-Nutzer auch über frische Inhalte im PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog freuen. Zu den Highlights zählen in diesem Monat:

Resident Evil Village – passend zum kommenden Release von Resident Evil Requiem

– passend zum kommenden Release von Like a Dragon: Infinite Wealth – der neueste Teil der beliebten Reihe

Damit startet Sony stark ins Jahr 2026 und zeigt, dass auch abseits von Hardware-Upgrades regelmäßig neue Inhalte angeboten werden, um deine Konsole frisch zu halten.

Mehr als nur Technik: Ein soziales Update

Was sagt das Update über Sonys Strategie aus? Die Einführung von Lesebestätigungen zeigt, dass Sony zunehmend Wert auf soziale Interaktionen in der PlayStation-Welt legt. Die PS5 wird nicht nur als Spielmaschine verstanden, sondern auch als Plattform für digitale Kommunikation und Gemeinschaft.

Ob du die Lesebestätigungen aktivierst oder nicht, bleibt dir überlassen – das neue Feature macht aber deutlich, dass Sony auf mehr Kontrolle und Transparenz im digitalen Miteinander setzt. Und mit Blick auf eine verlängerte PS5-Lebenszeit können wir wohl in den kommenden Jahren noch viele solcher Updates erwarten.

Wie stehst du zu der neuen Lesebestätigungs-Funktion? Wirst du sie aktivieren – oder lieber weiterhin inkognito bleiben? Schreib es gern in die Kommentare!