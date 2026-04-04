GTA 6 – Ex-Rockstar-Entwickler vermutet kompletten RAGE-Engine-Neubau

Rund um GTA 6 bleibt es auffällig still, und genau diese Funkstille befeuert die üblichen Spekulationen in der Community. Jetzt hat sich mit Rob Carr ein ehemaliger Rockstar-Entwickler zu Wort gemeldet und eine naheliegende Theorie geliefert, warum der nächste Serien-Blockbuster so lange auf sich warten lässt.

Der Zeitpunkt wirkt besonders krass, wenn man sich die Timeline vor Augen führt: GTA 5 erschien ursprünglich im September 2013. Sollte GTA 6 tatsächlich am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen, läge zwischen den beiden Releases eine Wartezeit von über 13 Jahren. In dieser Phase veröffentlichte Rockstar Games mit Red Dead Redemption 2 nur einen einzigen komplett neuen Titel.

Technikwechsel unter der Haube

Warum könnte GTA 6 so lange in Entwicklung sein? Laut Carr ist die wahrscheinlichste Erklärung ein massiver technischer Umbruch. Seit 2006 bildet die hauseigene RAGE-Engine das Fundament für fast alle großen Rockstar-Spiele, doch für GTA 6 könnte im Hintergrund sehr viel mehr passiert sein als ein klassisches Upgrade.

Carr, der jahrelang als Audio-Designer bei Rockstar arbeitete und unter anderem an GTA 5, L.A. Noire sowie Red Dead Redemption 2 beteiligt war, äußerte sich dazu in einem Interview mit Kiwi Talkz. Er machte dabei klar, dass er nicht direkt an GTA 6 arbeitet, aber aus dem Entwicklungszeitraum Schlüsse zieht.

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Ich weiß nichts Konkretes, aber wenn man sich anschaut, wie lange sie bis hierhin gebraucht haben, haben sie wahrscheinlich die komplette RAGE-Engine neu aufgebaut.

Für Carr ist das auch deshalb plausibel, weil sich die technische Architektur seit GTA 5 stark verändert hat. GTA 5 war ursprünglich noch ein Release für Xbox 360 und PS3 und liegt damit inzwischen gleich mehrere Konsolengenerationen zurück. Ein kompletter Engine-Rebuild würde nicht nur neue Grafik- und Streaming-Technik erklären, sondern auch, warum sich das Projekt über Jahre zieht, obwohl Rockstar mit RAGE bereits eine etablierte Basis hat.

Einflüsse aus Red Dead Redemption 2

Welche Gameplay-Mechaniken könnten aus Red Dead Redemption 2 in GTA 6 landen? Carr erwartet, dass Rockstar erfolgreiche Systeme aus dem Westernepos nicht einfach liegen lässt. Rockstar sei bekannt dafür, bewährte Features aus einem Franchise ins nächste zu übertragen, oft mit Anpassungen an Setting und Spielgefühl.

Als Beispiel nennt er die Art, wie Red Dead Redemption bereits Spuren in GTA 5 hinterlassen hat. Dort wurden Spezialfähigkeiten für die drei Protagonisten genutzt, die sich klar als Weiterentwicklung bekannter Ideen lesen lassen.

Sogar bei GTA 5 haben sie das Dead-Eye-System übernommen. Das war als Perk für einen Charakter umgesetzt. Michaels Fähigkeit war dieses Dead-Eye-Ding, dann gab es Zeitlupen-Fahren für Franklin und im Grunde einen Berserker-Modus für Trevor.

In derselben Logik wäre es für ihn überraschend, wenn GTA 6 gar nichts aus Red Dead Redemption 2 übernimmt. Was das konkret heißt, bleibt offen, aber naheliegend wären verfeinerte Animationssysteme, stärkeres Gewicht in Bewegungen, detailreichere Interaktionen oder generell mehr Simulation im Alltag der Spielwelt, also genau die Bereiche, in denen Red Dead Redemption 2 bei vielen Fans einen Maßstab gesetzt hat.

Marketing-Start und Release-Ziel

Wann dürfen Fans mit neuen Infos zu GTA 6 rechnen? Handfeste Gameplay-Szenen lassen zwar weiter auf sich warten, doch laut Publisher Take-Two soll das Marketing im Sommer anlaufen. Das würde zumindest zu einem Szenario passen, in dem Rockstar in den kommenden Monaten den Info-Hahn langsam aufdreht.

Als Release steht derzeit der 19. November 2026 im Raum, geplant für PS5 und Xbox Series. Ob sich die Engine-Theorie und die erwarteten Red Dead Redemption 2 Einflüsse am Ende bewahrheiten, zeigt sich spätestens dann, wenn Rockstar endlich ausführliches Gameplay präsentiert.

Wie seht ihr das: Würdet ihr einen kompletten Engine-Rebuild als Hauptgrund für die lange Wartezeit kaufen, und welche Mechaniken aus Red Dead Redemption 2 wünscht ihr euch am meisten für GTA 6? Schreibt es gern in die Kommentare.