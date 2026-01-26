PlayStation 6 – Leak deutet auf Release im November 2029 hin

Die Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung der PlayStation 6 im Jahr 2029 heizen die Diskussionen in der Gaming-Community erneut an. Obwohl Sony bislang keine offiziellen Details zur nächsten Konsolengeneration bekannt gegeben hat, sorgt ein Leak für Spekulationen. Der anonyme X-Account Detective Seeds behauptet, die Konsole erscheine in etwa vier Jahren – was Fans sowohl beruhigt als auch neugierig macht.

Ein Launch im Jahr 2029 würde einen ungewöhnlich langen Lebenszyklus für die PlayStation 5 bedeuten, die im November 2020 erschienen ist. Selbst mit einem Zwischenstopp durch eine PS5 Pro erwartet uns eine Konsolengeneration, die möglicherweise neun Jahre währt.

Der Leak zur PlayStation 6

Wie zuverlässig ist die Quelle des Leaks? Die Informationen stammen laut Detective Seeds von einem angeblichen PlayStation-Ingenieur. Allerdings ist der Leaker selbst in der Gaming-Community nicht unumstritten. Auf dem Gaming-Leaks-Subreddit wurde er bereits im April 2025 als Quelle gesperrt – unter anderem wegen falscher Angaben zur Veröffentlichung eines Oblivion-Remasters.

Das bedeutet nicht automatisch, dass der aktuelle Leak falsch ist. Doch Gamer sollten skeptisch bleiben, denn ohne eine offizielle Bestätigung durch Sony bleibt jede Prognose reine Spekulation. Trotzdem: Die Details des Leaks passen erstaunlich gut zum bisherigen Veröffentlichungsrhythmus der Marke.

Wann könnten PlayStation 6 und Handheld erscheinen?

Welche Zeitfenster gelten aktuell als wahrscheinlich? Sollte sich der Leak bewahrheiten, ist mit der PlayStation 6 im November 2029 zu rechnen. Damit würde Sony seinem bisherigen Muster treu bleiben: PS3, PS4 und PS5 erschienen jeweils im November, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Zusätzlich prophezeit der Leaker ein neues PlayStation-Handheld-Gerät, das bereits 2027 erscheinen könnte. Konkrete Details zu Formfaktor oder Hardware fehlen, doch auch hier wäre ein Release zum Jahresende wahrscheinlich – passend zur Geschenkesaison.

Wie lange dauerte der Lebenszyklus bisheriger PlayStation-Konsolen?

Wie ordnet sich die PlayStation 6 in den bisherigen Konsolen-Rhythmus ein? Bisher vergingen zwischen den PlayStation-Generationen meist sechs bis sieben Jahre. Eine Veröffentlichung im Jahr 2029 würde diesen Rhythmus sprengen.

Konsole Release Nächste Generation nach PlayStation 1 1994 6 Jahre (PS2 – 2000) PlayStation 2 2000 6 Jahre (PS3 – 2006) PlayStation 3 2006 7 Jahre (PS4 – 2013) PlayStation 4 2013 7 Jahre (PS5 – 2020) PlayStation 5 2020 9 Jahre? (PS6 – 2029?)

Ein so langer Lebenszyklus wäre für Sony eine Premiere. Die Frage ist, ob die aktuelle Technik und die Marktbedingungen einen solchen Schritt rechtfertigen.

Warum könnte Sony den PS6-Launch hinauszögern?

Welche wirtschaftlichen Gründe sprechen für eine spätere Veröffentlichung? Der aktuelle Markt sieht anders aus als bei vorherigen Generationen. Die PS5 Pro soll 2026 erscheinen und bietet bereits ein starkes Upgrade. Gleichzeitig steigen die Preise für Komponenten wie RAM oder SSDs weiter an.

Die PS5 ist zudem so leistungsstark, dass selbst viele kommende Spiele nicht zwingend neue Hardware benötigen. Eine neue Konsole müsste also deutlich bessere Grafik oder neue Features bieten, um den Aufpreis zu rechtfertigen – keine leichte Aufgabe bei der aktuellen Preisentwicklung.

Sollten Gamer schon jetzt mit dem Sparen beginnen?

Wie viel könnte die PlayStation 6 kosten? Offizielle Preisangaben gibt es noch nicht, aber Analysten rechnen mit einem Startpreis von mindestens 599 Euro. Damit würde sie über der PS5 (ab 449,99 Euro in Deutschland) liegen – ein realistischer Wert angesichts steigender Produktionskosten.

Wer beim Launch dabei sein möchte, sollte frühzeitig Rücklagen bilden. Bei einem angenommenen Preis von 600 Euro und einem Start im November 2029 blieben dir noch rund vier Jahre. Eine monatliche Rücklage von 12,50 Euro würde bereits ausreichen, um zum Launch finanziell vorbereitet zu sein.

Was ist bis dahin von Sony zu erwarten?

Gibt es Pläne für neue Hardware vor der PS6? Neben der vermuteten PS5 Pro steht laut Detective Seeds auch ein neues Handheld-Gerät in Aussicht. Sony hatte in der Vergangenheit mit der PlayStation Portable und der PS Vita bereits zwei tragbare Konsolen im Angebot.

Ob es sich bei dem neuen Gerät um eine rein cloudbasierte Plattform oder ein klassisches Handheld handelt, bleibt offen. Ein Release im Jahr 2027 würde aber gut ins Portfolio passen – vor allem, wenn Sony damit die Zeit bis zur PS6 überbrücken möchte.

Was das für Gamer in Deutschland heißt!

Wie können sich deutsche Spieler auf den PS6-Release vorbereiten? Für Gamer hierzulande sind vor allem zwei Dinge wichtig: Geduld und Planung. Die PS5 bleibt auch 2026 eine starke Plattform, und mit der PS5 Pro ist weiteres Potenzial in Sicht.

Wer langfristig plant, kann sich den Einstieg in die nächste Generation erleichtern. Ein rechtzeitiges Sparziel, etwa über ein separates Gaming-Budget, kann helfen – besonders mit Blick auf Zubehör, Spiele und mögliche Bundles zum Launch.

