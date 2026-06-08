Steam verschenkt Remothered Tormented Fathers – gratis bis 8. Juni 2026

Steam verteilt gerade einen ordentlichen Horror-Happen zum Nulltarif: Remothered: Tormented Fathers lässt sich für kurze Zeit komplett kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Wichtig ist nur, dass du das Angebot rechtzeitig einsammelst, denn nach dem Ablauf wird der Titel wieder regulär verkauft.

Das Ganze läuft über Steams Free-to-Keep-Aktion. Bedeutet: Einmal beansprucht, bleibt das Spiel dauerhaft in deinem Account, auch wenn du es erst später installierst.

Gratis-Deal mit Deadline

Bis wann ist Remothered: Tormented Fathers gratis? Das Free-to-Keep-Angebot läuft nur bis zum 8. Juni 2026 und endet laut Promo um 19:45 Uhr deutscher Zeit. Danach ist der Titel auf Steam nicht mehr kostenlos verfügbar.

Remothered: Tormented Fathers ist ein Survival-Horror-Spiel von Stormind Games und gilt als Auftakt einer geplanten Trilogie. Wenn du das Genre magst und ohnehin nach Nachschub suchst, ist das eine dieser Aktionen, bei denen man kaum etwas falsch machen kann.

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Aktuell wird das Spiel auf Steam als überwiegend positiv bewertet. Gelobt werden vor allem Atmosphäre und die dichte Umgebung, Kritik gibt es dagegen immer wieder an der teils schwer nachvollziehbaren Story.

Darum geht es im Spiel und das steckt drin

Was erwartet dich spielerisch? Der Entwickler beschreibt Remothered: Tormented Fathers als besonders realistischen Survival-Horror mit psychologischem Plot und filmischen Cutscenes. Statt Power-Fantasie steht hier eher das klassische Spannungsdreieck aus Verstecken, Ausweichen und Nerven behalten im Fokus.

Ein nettes Extra für Soundtrack-Fans: Die Musik stammt von Nobuko Toda, die unter anderem auch an Halo 4 sowie Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots gearbeitet hat. Gerade in einem Horror-Spiel kann ein starker Score viel ausmachen, wenn es um Timing, Stimmung und Druck in Schlüsselszenen geht.

Wer nach dem Gratisschnapper auf den Geschmack kommt, sollte wissen: Der Nachfolger Remothered: Broken Porcelain erschien 2020 und kam insgesamt schwächer an als der erste Teil. Trotzdem ist es für Serien-Fans der nächste logische Schritt, wenn man die Handlung komplett mitnehmen will.

Perfekter Zeitpunkt vor dem dritten Teil

Warum kommt die Aktion gerade jetzt? Die Free-to-Keep-Aktion passt ziemlich gut zum nächsten großen Serien-Moment: Stormind Games hat zuletzt einen offiziellen Gameplay-Trailer zu Remothered: Red Nun’s Legacy gezeigt, dem dritten Teil der Reihe, der noch 2026 erscheinen soll.

Damit ist Remothered: Tormented Fathers als kostenloser Einstieg ideal, um sich vor dem kommenden Release in die Story und den Ton der Reihe einzuarbeiten. Gerade bei Horror-Serien, die stärker auf Atmosphäre und erzählerische Bausteine setzen, kann es sich lohnen, vorne anzufangen.

Parallel dazu gibt es auf Steam derzeit noch weitere Free-to-Keep-Titel, darunter Tell Me Why und Gravity Circuit. Die Genre-Spanne ist damit ziemlich breit, vom erzählgetriebenen Adventure bis hin zu Action im Retro-Stil.

Holst du dir Remothered: Tormented Fathers noch schnell ab, und sind solche Free-to-Keep-Aktionen für dich ein fester Bestandteil deiner Steam-Routine? Schreib es uns in die Kommentare.