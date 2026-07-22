Steam entfernt The Winter Tower Ende Juli 2026 – so bleibt es in eurer Bibliothek

Wenn ihr gerne Story-Indies sammelt oder einfach Spaß daran habt, ungewöhnliche Titel in eurer Steam-Bibliothek zu konservieren, solltet ihr jetzt kurz aufmerksam sein: Das 2D-Fantasy-Spiel The Winter Tower wird in wenigen Tagen aus dem Steam-Store entfernt. Wer es vorher zur Bibliothek hinzufügt, behält es dauerhaft und kann es auch nach der Entfernung weiterhin spielen.

Die Aktion ist dabei keine klassische Gratis-Promo mit Countdown, denn The Winter Tower ist ohnehin kostenlos spielbar. Gerade deshalb ist die Delisting-Deadline aber so wichtig, weil das Spiel danach nicht mehr neu „gesichert“ werden kann, solange es nicht irgendwo erneut angeboten wird.

Delisting-Termin und was ihr jetzt tun müsst

Bis wann könnt ihr The Winter Tower noch sichern? Laut Entwickler EVERIUM wird The Winter Tower am 31. Juli 2026 um 14:00 Uhr PST aus Steam entfernt. Umgerechnet entspricht das in Deutschland dem 31. Juli 2026 um 23:00 Uhr.

Entscheidend ist: Ihr müsst das Spiel vor diesem Zeitpunkt zu eurer Bibliothek hinzufügen. Danach bleibt es für euch weiterhin spielbar, nur für neue Nutzer ist es dann nicht mehr über Steam erhältlich.

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Wichtig für Sammler: Da es sich um ein Free-to-Play-Spiel handelt, geht es hier weniger um ein zeitlich begrenztes Geschenk, sondern um digitale Verfügbarkeit. Wenn ihr The Winter Tower also auch nur „für später“ mitnehmen wollt, ist jetzt der richtige Moment.

Inhalt, Stil und Features des 2D-Fantasy-Abenteuers

Worum geht es in The Winter Tower? The Winter Tower ist eine 2022 veröffentlichte 2D-Visual-Novel mit Fantasy-Setting. Im Mittelpunkt steht Ekaterina, eine Prinzessin, die ihre Fähigkeiten beweisen will, um zur Nachfolgerin ihres Vaters zu werden. Der Entwickler beschreibt die Story als romantisches Abenteuer mit eigener Musik und eigenem Artwork.

Die Hauptkampagne soll nicht besonders lang sein, dafür setzt das Spiel auf Atmosphäre, Figuren und die märchenhafte Welt. Wer auf storylastige Indies steht, bekommt hier ein kompaktes Fantasy-Erlebnis, das sich gut „wegspielen“ lässt.

Welche Features nennt der Entwickler?

Singleplayer-Kampagne

Sammelbare Illustrationen

Weibliche Hauptfigur

Fantasy-Setting

Nebengeschichten

Mystische Kreaturen wie Elfen

DLC, Bewertungen und Grund für die Entfernung

Lohnt sich ein Blick auf den DLC vor dem Delisting? Neben dem Basisspiel gibt es ein DLC-Paket, das zusätzliche Side-Abenteuer und Ereignisse nach dem True Ending ergänzt. Der DLC kostet 14,99 Euro. Wer die Zusatzinhalte spielen möchte, sollte den Kauf vor dem Delisting einplanen, da der Zugriff auf Store-Seiten und Kaufmöglichkeiten nach der Entfernung erfahrungsgemäß nicht mehr garantiert ist.

Wie kommt The Winter Tower bei Steam an? Zum Zeitpunkt der Infos liegt das Spiel bei 75 Nutzerwertungen und einem Durchschnitt von 89 Prozent, was auf eine kleine, aber offenbar sehr zufriedene Fanbasis hindeutet, besonders im Bereich der storyreichen Indie-Spiele.

Warum wird das Spiel überhaupt entfernt? Entwickler EVERIUM begründet das Delisting mit Problemen rund um die Work-Life-Balance und kündigt an, das Studio auf unbestimmte Zeit in eine Pause zu schicken.

Leider ist es zu schwierig geworden, reale Verpflichtungen und Spieleentwicklung unter einen Hut zu bringen, daher haben wir uns nach langer Überlegung entschieden, das Studio auf unbestimmte Zeit zu pausieren.

Systemanforderungen für PC

Welche PC-Anforderungen hat The Winter Tower? Wer den Titel noch schnell mitnehmen will, dürfte sich freuen: Die technischen Hürden sind niedrig.

Komponente Anforderung Betriebssystem Windows 7 (64-Bit) Prozessor 1,8 GHz Dual-Core-CPU Arbeitsspeicher 4 GB RAM Grafik Integrierte Grafik Speicherplatz 300 MB verfügbar

Holt ihr euch The Winter Tower noch schnell in die Bibliothek, oder geht das Delisting komplett an euch vorbei? Schreibt es gern in die Kommentare.