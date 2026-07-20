Grim Trials kommt am 20. August 2026 – Action-Roguelike mit Metal-Note

Auf Steam kündigt sich mit Grim Trials ein neues Action-Roguelike an, das ganz offensichtlich in der Stil-Liga von Hades 2 spielen will, aber mit einer eigenen Note: Heavy-Metal-Power, Reaper-Schulalltag und ein Heldinnen-Setup rund um die Ausbildung zur neuen Sensenfrau. Release ist am 20. August 2026, eine Demo ist bereits verfügbar.

Das Spiel stammt vom Entwickler Glory Jam, der auf Steam schon mehrere Titel veröffentlicht hat, die insgesamt auf überwiegend sehr positive Bewertungen kommen. Inhaltlich setzt Grim Trials auf schnelle Runs, viel Build-Bastelei und ein Cast-getriebenes Hub-Areal, das stark an die Wohlfühl-Stopps zwischen den Kämpfen erinnert, die Fans des Genres lieben.

Heavy Metal trifft Unterwelt-Training

Worum geht es in Grim Trials? Ihr schlüpft in die Rolle von Avelin, die nach ihrem Tod in der Unterwelt landet und dort für die Armee des Todes rekrutiert wird. Statt ewiger Ruhe wartet allerdings Aufnahmeprüfung statt Abspann: Avelin soll sich zur Grim Reaper ausbilden lassen und sich dafür durch Dämonen und unreine Seelen metzeln.

Dreh und Angelpunkt ist The Academy, eine Art Ausbildungscampus in der Nachwelt. Dort trefft ihr auf Mentorinnen, Mentoren sowie andere angehende Reaper, die eure Reise mit Quests, Tipps und Unterstützung prägen. Das soll nicht nur Story-Futter liefern, sondern auch den typischen Roguelike-Loop auflockern, wenn man zwischen zwei Runs kurz durchatmet.

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Den eigenen Charakter-Momenten setzt Grim Trials außerdem eine klare Kante entgegen: eine Heavy-Metal-Ästhetik inklusive entsprechendem Soundtrack, der Bosskämpfe besonders nach vorne peitschen soll. Gerade diese Mischung aus stylischem Underworld-Action-RPG und Metal-Drive wirkt wie der größte Wiedererkennungsfaktor gegenüber Genre-Kollegen.

Gameplay, Builds und Bosskämpfe

Wie spielt sich Grim Trials auf den ersten Blick? Im Kern erwartet euch actionbasierter Hack-and-Blast-Kampf, bei dem ihr mit verschiedenen Waffen antreten dürft. Genannt werden unter anderem anpassbare Sensen und Armbrüste, mit denen ihr euch durch Arenen voller Gefahren arbeitet.

Das Spiel setzt dabei auf eine Run-Struktur mit klaren Zielen und dicken Prüfsteinen: Insgesamt soll es sieben große Bosse geben, die eure Builds testen. Dazu kommen besondere Kräfte, die Avelin von den Göttern des Todes erhält und die vom Prinzip her an die Boons aus Hades 2 erinnern. Entscheidend wird also, wie gut ihr Waffen-Upgrades, Gear und diese Spezialfähigkeiten verzahnt.

Damit ihr euch schnell einen Überblick verschaffen könnt, hier die wichtigsten Features, die offiziell hervorgehoben werden:

Endlose Hexfeld-Arenen voller Monster, Fallen, sündiger Seelen und sieben sakrilegischer Bosse

Crafting für neue und immer stärkere Waffen, Rüstungen und Verbrauchsgegenstände

Anpassung von Ausrüstung und Aufbau eines personalisierten Builds

Erfahrung und Materialien werden zwischen Runs übernommen

Quests für Beziehungen sowie Freischaltungen wie Ratschläge, Wissen und starke Unterstützung von euresgleichen an der Academy

Progression, Beziehungen und Endlosmodus

Was passiert zwischen den Runs? Grim Trials will nicht nur auf kurzfristige Power-Spikes setzen, sondern auf langfristige Entwicklung: Materialien und Erfahrung werden in die nächste Runde mitgenommen, sodass ihr Avelin Schritt für Schritt stabiler aufstellt. Dazu gehören Upgrades, Ausrüstungsverbesserungen und ein Skilltree mit permanenten Freischaltungen, der die möglichen Spielweisen weiter auffächern soll.

Auch das Beziehungs-System wird als eigener Progressionshebel präsentiert. Wer an der Academy Kontakte pflegt, soll dadurch neue Vorteile und Freischaltungen erhalten. Die Idee erinnert an die Art von sozialer Meta-Progression, die Genre-Fans bereits aus anderen Action-Roguelikes kennen und meist genau dann feiern, wenn sie spielerisch spürbare Belohnungen liefert.

Für alle, die nach dem Durchspielen noch nicht genug haben, ist außerdem ein Endlosmodus im Training Ground angekündigt. Der soll dazu einladen, Builds bis zum Limit zu treiben und sich an immer längeren Serien zu versuchen, wenn man das Grundsystem einmal gemeistert hat.

Grim Trials erscheint am 20. August 2026 nicht nur auf Steam, sondern zeitgleich auch für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch. Was sagt ihr zum Mix aus Hades-Style, Reaper-Schule und Heavy-Metal-Soundtrack, klingt das nach eurem nächsten Roguelike für den Sommer? Schreibt es gern in die Kommentare.