Steam-Freebies am Wochenende – 4 Spiele gratis, 2 davon dauerhaft sichern

Auf Steam lohnt sich dieses Wochenende gleich doppelt: Vier Games sind aktuell ohne Zusatzkosten verfügbar, dazu kommt noch ein kostenloses DLC-Paket als Bonus. Je nach Aktion könnt ihr die Titel entweder für ein paar Tage ausprobieren oder sogar dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen. Wichtig ist dabei vor allem der Blick auf die jeweiligen Enddaten, denn die Angebote laufen nicht alle gleich lang.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Rollenspiel mit erzählerischem Fokus, das für kurze Zeit komplett kostenlos zu holen ist. Parallel dazu gibt es ein verlängertes Gratis-Wochenende mit drei weiteren Spielen, die ihr bis Montag testen könnt. On top wartet ein DLC-Geschenk für Fans von Lovecraft-Horror.

Alle aktuellen Steam-Freebies im Überblick

Welche Spiele und Extras sind gerade kostenlos? Damit ihr nicht lange suchen müsst, findet ihr hier die komplette Übersicht mit allen Aktionen, regulären Preisen und den jeweiligen Fristen. Entscheidend ist der Unterschied zwischen kostenlos behalten und nur kostenlos spielen.

Inhalt Aktionstyp Regulärer Preis Verfügbar bis The Life and Suffering of Sir Brante Kostenlos behalten 19,99 € 23. Juli 2026 Super Battle Golf Kostenlos spielen 7,99 € 20. Juli 2026 Empyrion: Galactic Survival Kostenlos spielen 19,99 € 20. Juli 2026 MindsEye Kostenlos spielen 34,99 € 20. Juli 2026 The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers Swords Pack Kostenlos behalten 4,99 € 29. Juli 2026

Wenn ihr gezielt eure Bibliothek ausbauen wollt, sind vor allem The Life and Suffering of Sir Brante sowie das Lost Explorers Swords Pack interessant, da beide als 100-Prozent-Rabatt dauerhaft beansprucht werden können, solange die Aktion läuft.

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Die drei Free-Weekend-Titel dagegen funktionieren klassisch als Testphase: Ihr könnt sie während des Aktionszeitraums ohne Kauf starten, danach ist in der Regel Schluss, falls ihr euch nicht zum Kauf entscheidet.

Der Headliner zum Behalten

Warum ist The Life and Suffering of Sir Brante das Highlight? Das erzählerische Rollenspiel steht im Zentrum der aktuellen Steam-Welle, weil es nicht nur kurz anspielbar ist, sondern bis Donnerstag, den 23. Juli 2026, komplett kostenlos eurer Bibliothek hinzugefügt werden kann. Regulär liegt das Spiel bei 19,99 €.

Wer Lust auf ein spielbares Drama mit Entscheidungen, Konsequenzen und einer eher düsteren Tonalität hat, bekommt hier eine gute Gelegenheit, ohne Risiko reinzuschauen und es dauerhaft mitzunehmen, bevor das Angebot wieder verschwindet.

Gratis-Wochenende mit drei sehr unterschiedlichen Games

Welche Spiele könnt ihr bis Montag kostenlos testen? Bis zum 20. Juli 2026 laufen auf Steam gleich drei verlängerte Free-Weekend-Aktionen, die unterschiedliche Genres abdecken und sich daher gut als Wochenendprogramm eignen.

MindsEye (regulär 34,99 €): Ein aktueller Kandidat, der sich jetzt für ein komplettes Wochenende ohne Kauf ausprobieren lässt.

(regulär 34,99 €): Ein aktueller Kandidat, der sich jetzt für ein komplettes Wochenende ohne Kauf ausprobieren lässt. Empyrion: Galactic Survival (regulär 19,99 €): Survival und Weltraum-Sandbox für alle, die lieber bauen, craften und erkunden.

(regulär 19,99 €): Survival und Weltraum-Sandbox für alle, die lieber bauen, craften und erkunden. Super Battle Golf (regulär 7,99 €): Arcade-Golf mit Action-Ansatz, ideal für kurze Runden und einen schnellen Einstieg.

Wer ohnehin überlegt hat, bei einem der Spiele einzusteigen, kann sich so vorab ein Bild machen, ob Gameplay, Performance und Umfang zum eigenen Geschmack passen. Gerade bei Multiplayer- oder Sandbox-Titeln ist so ein kostenloses Wochenende oft der beste Realitätscheck.

Der wichtigste Tipp: Wenn ihr mehrere Kandidaten testen wollt, plant eure Zeit grob ein, denn die Aktionen enden gesammelt am 20. Juli 2026.

Bonus-Freebie für Lovecraft-Fans

Was bringt das kostenlose DLC-Paket für The Mound: Omen of Cthulhu? Zusätzlich zu den vier Gratis-Games gibt es mit dem Lost Explorers Swords Pack ein Bonus-DLC, das als 100-Prozent-Rabatt verfügbar ist. Regulär kostet es 4,99 € und kann bis zum 29. Juli 2026 gratis beansprucht werden.

Wer The Mound: Omen of Cthulhu bereits besitzt oder in nächster Zeit einsteigen will, sollte sich das Extra rechtzeitig sichern, solange der Zeitraum noch läuft. Solche Gratis-DLCs sind oft schnell wieder weg, sobald die Promo endet.

Welche der Aktionen nehmt ihr dieses Wochenende mit und welches Spiel landet bei euch am ehesten dauerhaft in der Bibliothek? Schreibt es gern in die Kommentare.