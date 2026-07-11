A Very Safe Dino Park auf Steam – Chaos-Koop mit Dinos und Stromausfällen

Auf Steam kündigt sich das nächste Chaos-Co-op an, das wie gemacht ist für Abende im Discord: A Very Safe Dino Park verbindet den slapstickigen Stress moderner Friendslop-Spiele mit einer Prise Jurassic-Park-Katastrophe. Statt heldenhafter Dino-Rettung wartet hier die Arbeitsschicht im Freizeitpark, inklusive dreckiger Aufgaben, überforderten Teams und dem ständigen Gefühl, dass gleich irgendetwas sehr Großes aus dem Gehege ausbricht.

Das Prinzip klingt simpel: Du hältst den Park am Laufen, sorgst für zufriedene Gäste und kümmerst dich um die Stars der Show. In der Praxis wird daraus schnell ein hektischer Mix aus Management, Notfall-Reparaturen und Team-Kommunikation, die spätestens dann kippt, wenn jemand aus Versehen das falsche Gehege öffnet.

So spielt sich das Dino-Park-Chaos im Team

Worum geht es in A Very Safe Dino Park auf Steam? Du kannst den Dino-Park allein managen oder im Koop mit bis zu drei weiteren Leuten loslegen. Im Vierertrupp bietet es sich an, Rollen zu verteilen, weil parallel ständig Aufgaben aufpoppen: Während eine Person Futter organisiert und sich um die Tiere kümmert, jongliert eine andere Ticketpreise, Automaten und die allgemeine Zufriedenheit der Besucher.

Besonders stark wirkt die Idee, dass du nicht nur planst, sondern permanent auf kleine und größere Krisen reagieren musst. Neben dem Offensichtlichen wie Sauberkeit und Gehegepflege gehören auch unangenehme Details zum Alltag, etwa Blutstains, rätselhafte Pfützen, Müll und Störenfriede. Letztere lassen sich sogar bestrafen, und ja, dazu zählt offenbar auch, sie direkt zur nächsten Dino-Mahlzeit zu machen.

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Damit das nicht nur ein einmaliger Gag bleibt, setzt das Spiel auf Fortschritt und Freischaltungen. Mit der Zeit sollen neue Dinos, Deko-Elemente, weitere Automaten-Typen und zusätzliche Park-Optionen dazukommen. Weil Gehege von Grund auf gebaut werden können und Dekoration frei platzierbar ist, wird der Park im Idealfall immer mehr zu deinem eigenen, chaotischen Projekt.

Features im Überblick und warum das an Peak erinnert

Welche Features sind bereits bestätigt? Die bisher bekannten Eckpunkte lesen sich wie eine Checkliste für kontrollierten Team-Stress, inklusive jeder Menge Unsinn, der im besten Fall absichtlich passiert:

Koop für 1 bis 4 Personen, wahlweise solo oder mit bis zu drei Freunden.

Dinos füttern, riesige Mengen Exkremente beseitigen und unzufriedene Gehegebewohner notfalls betäuben.

Gäste managen, inklusive Ticketpreise, Verkaufsautomaten und herumliegendem Müll.

Unerwartete Probleme beheben, von Blutstains und geheimnisvollen Pfützen bis zu massiven Stromausfällen.

Den Park mit neuer Deko, weiteren Dinos und zusätzlichen Gehegen anpassen.

Freunde trollen, etwa mit Kot-Würfen, falsch eingesetzten Betäubungsgewehren und dem Einsperren in Gehegen.

Genau dieses Zusammenspiel aus Aufgabenliste und Eskalationspotenzial erinnert an Titel wie Peak: Du kannst ernsthaft versuchen, effizient zu arbeiten, oder du sorgst für die Momente, über die danach alle reden. Der niedliche Look trifft dabei auf Situationen, in denen auf einmal ein T. Rex quer über den Bildschirm jagt und der Plan vom perfekten Parkbetrieb in Sekunden kollabiert.

Stromausfälle als größter Spannungshebel

Warum ist das Strommanagement so entscheidend? Der wichtigste Kippschalter des ganzen Spiels ist die Energieversorgung. Wenn es zu einem Ausfall kommt, öffnen sich die Tore der Gehege, und dann wird aus dem Parkbetrieb sehr schnell ein Überlebenslauf. Dieses Risiko sorgt nicht nur für Druck im Spielverlauf, sondern auch für die Sorte Clip-Momente, die im Stream oder auf YouTube sofort funktionieren, weil sie zwischen Slapstick und Panik pendeln.

Der Clou ist, dass diese Katastrophe nicht nur als Game-Over-Drohung existiert, sondern als dauerhafte Versuchung: Schafft ihr es, lange stabil zu bleiben, ist der Schaden umso schmerzhafter. Lasst ihr es bewusst krachen, wird es umso witziger, wenn am Ende alle gleichzeitig mit dem Betäubungsgewehr daneben schießen.

Auf Steam scheint das Interesse jedenfalls schon jetzt hoch zu sein: Zum Zeitpunkt der aktuellen Angaben steht A Very Safe Dino Park bei über 100.000 Wunschlisten. Ein Release-Termin ist auf der Steam-Seite bislang allerdings noch nicht genannt.

Wie würdet ihr das angehen: ernsthaftes Park-Management mit Rollenverteilung oder maximale Eskalation im Koop? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.