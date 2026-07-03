Wild Wild Eden angekündigt – Cozy-Survival mit Monster-Tribe und Koop-Raids

Auf Steam zeichnet sich schon jetzt ein neuer Kandidat für die Survival-Hitliste ab: Wild Wild Eden wurde angekündigt und wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Palworlds Open-World-Survival-Crafting und der warmen Monster-Bindungsfantasie, die viele mit Monster Hunter Stories verbinden. Der Twist: Statt harter Knechtschaft und reiner Effizienz steht hier ein deutlich gemütlicherer Grundton im Mittelpunkt, bei dem jede Kreatur eher Teil einer Familie als ein austauschbares Werkzeug sein soll.

Der Release ist aktuell für das erste Quartal 2027 auf Steam geplant. Wer auf farbenfrohe Fantasy-Welten, Sammeltrieb, Basisbau und kooperative Action steht, sollte Wild Wild Eden auf dem Radar behalten.

Ein Cozy-Survival-Ansatz mit Tribe-Gedanken

Worum geht es in Wild Wild Eden? Im Kern setzt das Spiel auf Open-World-Survival-Crafting, kombiniert mit dem Aufbau eines wachsenden Stammes aus Monstern, die ihr nicht nur sammelt, sondern großzieht. Statt Kreaturen wie reine Ressourcen zu behandeln, sollt ihr sie streicheln, füttern, beschützen und über längere Zeit als Begleiter entwickeln.

Genau diese Ausrichtung macht den ersten Eindruck so spannend: Wild Wild Eden will das typische Survival-Gefühl aus gefährlicher Wildnis, Ressourcenmanagement und Fortschritt liefern, es aber mit einer weicheren, lebenssimartigen Note ausbalancieren. Der Ansatz erinnert an Cozy-Games, ohne die grundlegenden Survival-Systeme komplett über Bord zu werfen.

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Damit positioniert sich das Projekt in einem Trend, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist: Open-World-Survival-Crafting bleibt gefragt, gleichzeitig steigt das Interesse an Spielen, in denen Monsterbeziehungen und gemeinsames Aufwachsen stärker zählen als reines Besiegen und Wegoptimieren.

Monster sammeln ohne Pokéball, aber mit Ritual und Geduld

Wie funktioniert das Kreaturen-System? Wild Wild Eden setzt beim Rekrutieren der Kreaturen nicht auf ein klassisches Fanggerät im Stil eines Pokéballs. Stattdessen sollen Begegnungen über Fallen und ein besonderes Gebräu namens Dream Brew funktionieren. Das klingt nach einem Prozess, der weniger nach Sofort-Fang und mehr nach Vorbereitung und Bindung aufgebaut ist.

Die Kreaturen sind anschließend nicht nur als Kampfpartner gedacht, sondern als vollwertige Mitglieder eures Tribes. Je nach individuellen Fähigkeiten helfen sie beim Sammeln von Rohstoffen, beim Verarbeiten von Materialien, bei der Versorgung von Feldern und beim Schutz der Siedlung.

Kreaturen können Teil eines wachsenden Tribes werden und langfristig begleitet werden.

Interaktionen wie Füttern, Streicheln, Aufziehen und Beschützen stehen im Vordergrund.

Rekrutierung über Fallen und Dream Brew statt über Fanggeräte.

Basisbau, Automatisierung und große Reisen

Welche Features treiben den Progress an? Wie bei vielen Genrevertretern ist der Basisbau ein zentraler Motor: Ihr könnt Siedlungen frei in der Welt errichten, Kreaturen passenden Aufgaben zuweisen und über Crafting schrittweise stärkeres Equipment und bessere Werkzeuge herstellen. Spannend ist dabei die Automatisierungs-Schiene, denn viele Tätigkeiten in der Basis sollen durch eure Begleiter abgedeckt werden, abhängig von deren Skills.

Auch die Erkundung soll deutlich größer gedacht sein als nur ein Waldgebiet neben der Startbasis. Wild Wild Eden setzt auf weiträumige Exploration über Land, Meer und Himmel, wobei unterschiedliche Kreaturen helfen, neue Areale zu erreichen und offenbar auch Geheimnisse einer alten Welt aufzudecken.

Freier Siedlungsbau und Ausbau zu einem sicheren Zufluchtsort.

Automatisierung durch Kreaturen mit individuellen Fähigkeiten.

Erkundung über Land, Meer und Himmel mit passenden Begleitern.

Crafting von Ausrüstung und Waffen als langfristige Fortschrittsspirale.

Koop-Kämpfe, Überfälle auf die Basis und Endgame-Raids

Wie gefährlich wird Wild Wild Eden wirklich? Trotz des cozy Looks bleibt Kampf ein wichtiges Standbein. Hostile Kreaturen und andere Bedrohungen können eure Heimat angreifen, wodurch ihr gemeinsam mit euren aufgezogenen Begleitern verteidigen müsst, was ihr aufgebaut habt. Der Kern der Idee: Nicht nur Ausrüstung entscheidet, sondern auch die Bindung und die Teamarbeit mit euren Kreaturen.

Darüber hinaus deutet die Steam-Präsenz auch größere Auseinandersetzungen gegen besonders mächtige Gegner an, inklusive kooperativer Schlachten und späterer Raids. Damit hat Wild Wild Eden das Potenzial, über das entspannte Farmen und Bauen hinaus auch eine Endgame-Schicht zu bieten, die Gruppen langfristig beschäftigt.

Kooperatives Kämpfen an der Seite der eigenen Kreaturen.

Angriffe auf die Basis als wiederkehrender Druck im Survival-Loop.

Größere Bosskämpfe und Endgame-Raids als langfristige Ziele.

Wild Wild Eden soll im Q1 2027 auf Steam erscheinen und könnte genau die Lücke füllen, die viele nach dem Palworld-Hype suchen: Survival-Crafting und Automatisierung, aber mit einem deutlich sanfteren, bindungsorientierten Kreaturen-Fokus. Was meinst du: Klingt das nach dem richtigen Mix, oder ist dir das schon zu nah an bekannten Vorbildern? Schreib es gerne in die Kommentare.