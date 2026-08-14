Amiko Legends auf Steam – Kreaturensammeln als Extraction-RPG mit Risiko

Mit Amiko Legends kündigt sich auf Steam ein ungewöhnlicher Genre-Mix an, der die Sammellust von Pokémon mit der angespannten Einsatzstruktur aus ARC Raiders und Escape from Tarkov verbindet. Statt mit Schusswaffen zieht ihr allerdings gemeinsam mit fantastischen Kreaturen in gefährliche Expeditionen.

Entwickler und Publisher Aurory bezeichnet das Projekt als Kreaturensammel-Extraction-RPG. Die Mischung erinnert damit an den Ansatz von Palworld, das bekannte Pokémon-Prinzipien bereits mit Survival- und Crafting-Mechaniken kombiniert hat. Amiko Legends überträgt die Kreaturensuche nun auf ein Genre, in dem jeder Ausflug mit einem Totalverlust enden kann.

Kreaturensuche mit echtem Verlustrisiko

Wie funktioniert das Extraction-Prinzip in Amiko Legends? Während einer Expedition erkundet ihr die Welt Okima und versucht, wilde Amiko für euer Team zu gewinnen. Jede dieser Kreaturen besitzt eine eigene Persönlichkeit, natürliche Begabungen, elementare Eigenschaften und eine Sternebewertung.

Ein gefundener Amiko gehört jedoch nicht automatisch dauerhaft zur eigenen Sammlung. Erst nach einer erfolgreichen Extraktion dürfen die Kreaturen und erbeuteten Ressourcen behalten werden. Scheitert die Gruppe vor der Rückkehr, gehen die während des Einsatzes gesammelten Belohnungen verloren.

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Dadurch soll eine typische Risikoabwägung entstehen. Wer frühzeitig den Rückweg antritt, bringt seine bisherige Beute in Sicherheit. Wer länger in der Wildnis bleibt, erhöht die Chance auf seltene Amiko und wertvolle Materialien, riskiert aber gleichzeitig den Verlust des gesamten Expeditionserfolgs.

Teamaufbau ersetzt das klassische Waffenarsenal

Welche Rolle übernehmen die Amiko im Spielverlauf? Die gesammelten Wesen bilden das taktische Fundament jeder Expedition. Unterschiedliche Eigenschaften und Elementartypen sollen zahlreiche Kombinationen ermöglichen, weshalb sich die ideale Gruppe abhängig von Umgebung, Gegnern und Aufgabe verändern kann.

Die Parallelen zu Pokémon liegen vor allem im Sammeln und Zusammenstellen eines harmonierenden Teams. Während Pokémon Karmesin, Pokémon Purpur sowie die für 2027 angekündigten Pokémon Wind und Pokémon Welle auf offene Welten setzen, ergänzt Amiko Legends diese Grundidee um den permanenten Druck eines Extraction-Spiels.

Gleichzeitig unterscheidet sich das Projekt deutlich von ARC Raiders. Der Schwerpunkt liegt nicht auf Feuergefechten und Ausrüstung, sondern auf den mitgeführten Amiko, strategischen Kämpfen und der Entscheidung, welche Kreaturen sicher nach Hause gebracht werden sollen. Geplant sind sowohl PvE- als auch Online-PvP-Inhalte.

Eine Welt unter dem Einfluss der Community

Wie dynamisch soll die Spielwelt Okima ausfallen? Die Handlungen der Community sollen langfristige Auswirkungen auf die Umgebung haben. Populationen bestimmter Amiko können sich verschieben, Ökosysteme reagieren auf das Verhalten der Nutzer und verfügbare Entdeckungen verändern sich mit der Zeit.

Auf Steam ist Amiko Legends bereits gelistet und kann auf die Wunschliste gesetzt werden. Interessierte können außerdem Zugang zur laufenden Beta anfordern. Die vollständige Veröffentlichung wird derzeit für 2027 angepeilt, ein konkreter Termin steht auf der Shopseite allerdings noch nicht fest.

Aktuell werden auf Steam ausschließlich englische Texte, Sprachausgabe und Untertitel aufgeführt. Eine deutsche Lokalisierung ist bislang nicht angekündigt. Mit seinem ungewöhnlichen Zusammenspiel aus Sammeln, Teamaufbau und riskanter Extraktion könnte Amiko Legends dennoch eine spannende Alternative für Fans beider Genres werden.

Was haltet ihr von der Kombination aus Pokémon und ARC Raiders? Schreibt uns eure Meinung zu Amiko Legends in die Kommentare.