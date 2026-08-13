SteamOS 3.8.25 – Bericht über Display-Ausfall nach Update beim Steam Deck

Ein aktuelles SteamOS-Update sorgt bei einem Steam-Deck-Besitzer für erheblichen Frust. Nach der Installation soll der integrierte Bildschirm seines rund eineinhalb Jahre alten Handhelds plötzlich kein Bild mehr angezeigt haben. Das Gerät selbst startet weiterhin und lässt sich über einen externen Monitor bedienen.

Damit ist das Steam Deck zwar nicht vollständig unbrauchbar, der wichtigste Bestandteil eines Handhelds fällt jedoch aus. Ob die Aktualisierung den Defekt tatsächlich verursacht hat, ist bislang ungeklärt. Der zeitliche Zusammenhang allein reicht nicht aus, um SteamOS eindeutig als Auslöser festzumachen.

Display-Ausfall unmittelbar nach dem Update

Was ist mit dem betroffenen Steam Deck passiert? Der auf X veröffentlichte Bericht schildert, dass der interne Bildschirm direkt nach einem System-Update nicht mehr funktionierte. Beim Anschluss an einen externen Monitor liefert das Steam Deck dagegen weiterhin ein Bild, während auch das Betriebssystem grundsätzlich nutzbar bleibt.

Der Besitzer habe mehrere im Internet vorgeschlagene Lösungswege ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Dazu gehören üblicherweise vollständige Neustarts, der Wechsel des Update-Kanals, Firmware-Aktualisierungen und verschiedene Tastenkombinationen zum Zurücksetzen bestimmter Hardware-Einstellungen.

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Besonders bitter ist der Zeitpunkt des Defekts. Das Steam Deck soll ungefähr eineinhalb Jahre alt sein und liegt damit außerhalb der regulären einjährigen Hardware-Garantie von Valve. Der Support bot laut dem Bericht eine Überprüfung und Reparatur für umgerechnet rund 160 Euro zuzüglich möglicher Steuern an. Sollten weitere Schäden festgestellt werden, könnte der endgültige Betrag noch höher ausfallen.

Keine Hinweise auf ein verbreitetes Problem

Wie wahrscheinlich ist ein allgemeiner Fehler von SteamOS? Derzeit handelt es sich offenbar um einen einzelnen bekannten Fall. Weitere übereinstimmende Meldungen, die einen direkten Zusammenhang zwischen dem aktuellen Update und ausgefallenen Steam-Deck-Bildschirmen bestätigen, liegen bislang nicht in größerer Zahl vor.

Die aktuelle Beta-Version SteamOS 3.8.25 bringt eigentlich zahlreiche Fehlerbehebungen mit. Valve kümmert sich darin unter anderem um Probleme mit HDMI-Ausgaben, WLAN-Verbindungen und fehlgeschlagenen System-Updates. Zusätzlich erweitert das Unternehmen die Unterstützung neuer eigener Hardware und weiterer Handhelds.

Das macht zuverlässige Aktualisierungen zunehmend wichtiger. SteamOS bildet inzwischen nicht mehr nur die Grundlage des Steam Decks, sondern wird von Valve zu einem Betriebssystem für eine größere Hardware-Familie ausgebaut. Dazu zählen die Steam Machine, der Steam Controller und Steam Frame.

Reparaturfreundliches Konzept mit Grenzen

Welche Möglichkeiten bleiben betroffenen Besitzern? Valve unterhält offizielle Reparaturstellen und bietet auch kostenpflichtige Arbeiten an Geräten außerhalb der Garantie an. Kunden können einen Kostenvoranschlag ablehnen und sich ihr Steam Deck zurückschicken lassen, falls ihnen die Reparatur zu teuer erscheint.

Darüber hinaus sind offizielle Ersatzteile und ausführliche Reparaturanleitungen erhältlich. Ein eigenständiger Austausch des Displays bleibt allerdings riskant, solange nicht sicher ist, ob tatsächlich das Panel, ein Verbindungskabel oder ein anderes Bauteil für den schwarzen Bildschirm verantwortlich ist.

Vorerst spricht wenig für eine größere Update-Panne. Sollte Valve weitere ähnliche Berichte erhalten, dürfte eine Untersuchung dennoch sinnvoll sein. Gerade bei einem Handheld kann ein ausgefallener interner Bildschirm das Gerät praktisch in eine stationäre Konsole verwandeln.

Ist euch nach einem SteamOS-Update schon einmal ein ähnliches Problem begegnet, oder lief bisher jede Aktualisierung problemlos? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.