Clair Obscur: Expedition 33 wieder zum Steam-Tiefstpreis für 39,99 Euro

Clair Obscur: Expedition 33 ist auf Steam erneut zum historisch niedrigsten Preis erhältlich. Das gefeierte Rollenspiel von Sandfall Interactive kostet während der laufenden Sonderaktion in Deutschland 39,99 Euro statt regulär 49,99 Euro.

Der Rabatt beträgt 20 Prozent und gilt noch bis zum 10. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Ein neuer Tiefstpreis ist das Angebot zwar nicht, doch günstiger ließ sich die PC-Version bislang noch nie direkt über Steam kaufen.

Der aktuelle Tiefstpreis auf Steam

Wie günstig ist Clair Obscur: Expedition 33 aktuell? Die Standardversion wird um 10 Euro reduziert und erreicht damit zum siebten Mal ihren bisherigen Steam-Tiefstpreis. Seit der Veröffentlichung am 24. April 2025 wurde das Rollenspiel auf Valves Plattform bereits mehr als ein Dutzend Mal rabattiert.

Die Deluxe Edition bleibt während der Aktion hingegen bei ihrem regulären Preis von 59,99 Euro. Wer zunächst nur das Hauptspiel kauft, kann das separate Deluxe Edition Upgrade aktuell für 8,79 Euro statt 10,99 Euro hinzufügen.

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Damit kostet das vollständige Paket aus Basisspiel und Upgrade insgesamt 48,78 Euro. Das sind lediglich 79 Cent mehr als eine um 20 Prozent reduzierte Deluxe Edition kosten würde. Der vergleichsweise niedrige reguläre Preis des Hauptspiels war laut Entwickler eine bewusste Entscheidung, um das Projekt für ein größeres Publikum zugänglich zu machen.

Ein Rekordspiel bleibt preisstabil

Warum fallen die Rabatte bislang nicht höher aus? Clair Obscur: Expedition 33 gehört zu den erfolgreichsten und meistgefeierten Rollenspielen der vergangenen Jahre. Das Debütprojekt von Sandfall Interactive überholte Elden Ring in erfassten GOTY-Auswertungen und gilt damit als das Spiel mit den meisten Auszeichnungen zum Game of the Year.

Bei The Game Awards 2025 stellte der Titel zudem einen neuen Rekord auf. Clair Obscur: Expedition 33 gewann neun Kategorien, darunter die Auszeichnungen als Spiel des Jahres, bestes Rollenspiel, beste Erzählung, beste Spielregie und beste künstlerische Gestaltung. Der bisherige Rekord von The Last of Us Part 2 wurde dabei um zwei Preise übertroffen.

Angesichts dieser Erfolge dürfte ein größerer Preisnachlass vorerst unwahrscheinlich bleiben. Einen ähnlichen Verlauf zeigt Baldur’s Gate 3, das selbst an seinem dritten Geburtstag am 3. August 2026 auf Steam noch nie um mehr als 30 Prozent reduziert wurde. Wer nicht auf einen ungewissen höheren Rabatt warten möchte, erhält mit den aktuellen 39,99 Euro somit eine gute Gelegenheit für den Einstieg in die außergewöhnliche Expedition.

Habt ihr Clair Obscur: Expedition 33 bereits gespielt oder schlagt ihr beim aktuellen Steam-Angebot zu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.