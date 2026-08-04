Xbox Game Pass im August 2026 – diese 10 Spiele kommen jetzt dazu

Microsoft hat die erste große August-Welle für den Xbox Game Pass vorgestellt. In den kommenden zwei Wochen erweitert sich der Katalog um zehn Spiele, darunter mehrere Titel für Game Pass Premium sowie drei Neuzugänge, die gleichzeitig in den wichtigsten Tarifstufen verfügbar werden.

Bereits seit dem 4. August 2026 stehen Heretic + Hexen über Cloud, Konsole, Handheld und PC bereit. Ebenfalls am 4. August 2026 erschien mit Beast of Reincarnation das neue Action-Rollenspiel von Game Freak direkt zum Start im Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Die zehn Neuzugänge im August

Welche Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass? Den Anfang machen am 6. August 2026 das Roguelite Monsters are Coming! und die entspannte Reinigungssimulation PowerWash Simulator 2. Danach folgen unter anderem Bounty Star, Grounded 2 und das ungewöhnliche Date Everything!, in dem sogar Einrichtungsgegenstände zu potenziellen Romanzen werden.

Spiel Termin Plattformen Monsters are Coming! 6. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC PowerWash Simulator 2 6. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S und PC Bounty Star 11. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S und PC Date Everything! 11. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC Grounded 2 Game Preview 11. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC Ball x Pit 12. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC Cricket 26 13. August 2026 Cloud, Konsole und PC Mio: Memories in Orbit 13. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC Sandustry Game Preview 13. August 2026 PC Egging On 18. August 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Ein Großteil dieser Spiele war bereits über Game Pass Ultimate oder PC Game Pass verfügbar und wird nun zusätzlich in Game Pass Premium aufgenommen. Date Everything!, Cricket 26 und die PC-Vorschau von Sandustry erweitern dagegen mehrere Tarifstufen gleichzeitig.

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Für zusätzliche Abwechslung sorgen die unterschiedlichen Genres. Bounty Star verbindet Mech-Kämpfe mit Landwirtschaft und Basisbau, Ball x Pit kombiniert Brick-Breaker-Mechaniken mit Roguelite-Elementen und Mio: Memories in Orbit setzt auf ein atmosphärisches Metroidvania-Abenteuer. In Egging On steuert ihr dagegen ein zerbrechliches Ei durch gefährliche Umgebungen.

Bonus für Fans von Gears of War

Wie erhalten Abonnenten Zugang zur Gears of War: E-Day Beta? Mitglieder von Game Pass Ultimate und PC Game Pass können ab dem 6. August 2026 ohne zusätzliche Kosten am Early Access der offenen Beta teilnehmen. Die Testphase läuft bis zum 10. August 2026.

Im Mittelpunkt steht der neue PvE-Modus Horde Siege. Dieser entwickelt den bekannten kooperativen Wellenmodus der Reihe weiter und setzt auf größere Karten, mehr Teilnehmende sowie umfangreichere Gefechte gegen die Locust-Horden. Damit erhalten Fans schon mehrere Wochen vor der Veröffentlichung einen ausführlichen Vorgeschmack auf den Multiplayer.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Das Prequel erzählt vom Emergence Day und begleitet Marcus Fenix sowie Dominic Santiago während des ersten verheerenden Angriffs der Locust.

Welchen der zehn Neuzugänge wollt ihr im August 2026 zuerst ausprobieren und werdet ihr an der Gears of War: E-Day Beta teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.