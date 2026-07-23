Hell is Us im Xbox Game Pass – diese Tiers und Plattformen sind dabei

Der Xbox Game Pass hat am 23. Juli 2026 Zuwachs bekommen, der besonders Fans von Entdeckerdrang und Atmosphäre abholen dürfte: Hell is Us ist ab sofort im Abo spielbar. Das Action-Adventure aus Frankreich gilt als eines der spannenderen Exploration-Spiele des Jahrgangs 2025 und kommt jetzt auf gleich mehreren Stufen von Microsofts Service.

Mit dem Neuzugang setzt der Game Pass seinen vollen Juli-Fahrplan fort: Hell is Us ist bereits die zwölfte Ergänzung im Juli 2026, bevor bis Monatsende noch drei weitere Titel folgen sollen. Wer also gerade nach einem Spiel sucht, das weniger an die Hand nimmt und mehr zum eigenständigen Erkunden motiviert, bekommt hier genau das passende Kontrastprogramm zu klassischen Open-World-Routinen.

Hell is Us im Game Pass

Auf welchen Game-Pass-Stufen ist Hell is Us verfügbar? Hell is Us ist seit dem 23. Juli 2026 in den nicht-essentiellen Game-Pass-Tiers enthalten, konkret in Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass. Gespielt werden kann je nach Tier auf Cloud, PC und Xbox Series-Konsolen.

Das Spiel erschien ursprünglich am 4. September 2025 und landet damit rund sechs Wochen vor seinem ersten Jubiläum im Abo. Entwickelt wurde Hell is Us vom französischen Studio Rogue Factor, Publisher ist Nacon.

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Bemerkenswert am Timing ist auch, dass Nacon trotz eines Insolvenzantrags Anfang 2026 weiterhin Releases ausliefert und seinen Katalog aktiv nutzt, während das Unternehmen sich in einem gerichtlich überwachten Restrukturierungsprozess befindet.

Erkundung ohne Navigationskrücken

Was macht Hell is Us interessant für Exploration-Fans? Hell is Us setzt auf eine Semi-Open-World, die bewusst auf typische Komfortfunktionen verzichtet. Es gibt keine klassischen Questmarker, keinen Kompass und keine Karten, die dich permanent in die richtige Richtung schieben. Stattdessen entsteht der Spielfluss daraus, dass du Hinweise sammelst, Orientierungspunkte erkennst und dich Schritt für Schritt in einer ruinierten Welt zurechtfindest.

Setting und Story drehen sich um eine mysteriöse Katastrophe, nach der aggressive Kreaturen auftauchen und eine bedrückende, oft melancholische Stimmung über der Spielwelt liegt. Inhaltlich geht es dabei auch um menschliche Gewalt und Emotionen, was sich in Ton und Inszenierung deutlich bemerkbar macht.

Beim Kampfsystem gibt es zwar Anklänge an Soulslikes, etwa über Ausdauer-Management und Ausweichbewegungen, insgesamt soll es aber zugänglicher bleiben und einen eigenen Ansatz verfolgen. Genau hier liegt laut vielen Stimmen allerdings auch der größte Kritikpunkt: Die Kämpfe werden häufiger als repetitiv beschrieben, selbst wenn Atmosphäre und Produktionsqualität überzeugen.

Wertungen, Resonanz und die nächsten Game-Pass-Termine

Wie gut kommt Hell is Us bei Kritik und Community an? In Sachen Rezeption ist Hell is Us ein solider Fang für das Abo: Auf OpenCritic steht ein Strong-Rating zu Buche, basierend auf 128 Reviews mit einem Durchschnitt von 78 Punkten. Auf Steam wird das Spiel von Nutzern mit Sehr positiv bewertet, im Xbox Store liegt es bei 4,4 Sternen. Gelobt werden vor allem Produktionswerte, die dichte Atmosphäre und das Erkunden, während sich Kritik häufig an der Abwechslung im Combat festbeißt.

Auch der restliche Fahrplan für die kommenden Wochen ist bereits mit Terminen versehen. Hier sind die bestätigten Neuzugänge mit Datum, Tier und Plattformen.

Datum (2026) Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweise 23. Juli Hell is Us Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Neu im Abo 28. Juli Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 30. Juli Mistfall Hunter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 31. Juli Corsair Cove Ultimate, PC PC PC-exklusiv 4. August Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 4. August Heretic + Hexen Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Auf höheren Tiers seit August 2025 verfügbar 14. August Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 27. August Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 29. September Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 6. Oktober Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 8. Oktober Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 13. Oktober Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release, zuvor für 25. September geplant 18. Februar Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 23. Februar Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Neben den Zugängen gibt es zum Monatsende aber auch Abgänge: Am 31. Juli 2026 soll der Game Pass mehrere sehr gut bewertete Spiele verlieren, darunter Crusader Kings 3.

Wie steht ihr zu Hell is Us im Game Pass: genau euer Ding, weil es euch ohne Marker durch die Welt schickt, oder schreckt euch der Fokus auf eigenständige Orientierung eher ab? Schreibt es gern in die Kommentare.