Steam plant Free-to-Keep im Juni 2026 – Happys Humble Burger Farm gratis

Steam bereitet offenbar das nächste Gratis-Highlight zum Behalten vor: Das Indie-Spiel Happy’s Humble Burger Farm soll im Laufe des Juni 2026 für kurze Zeit mit 100 Prozent Rabatt verfügbar sein. Wer in diesem Zeitraum zuschlägt, kann den Titel dauerhaft in der Bibliothek behalten, ganz wie bei anderen Free-to-Keep-Aktionen auf der Plattform.

Normalerweise kostet das Spiel rund 20 Euro, doch das Zeitfenster für die Gratis-Aktion dürfte laut aktuellen Hinweisen innerhalb der nächsten Wochen starten. Ein konkretes Datum wurde bislang nicht genannt, weshalb es sich lohnt, die Steam-Startseite und die Angebotssektionen im Auge zu behalten.

Das steckt hinter der kommenden Gratis-Aktion

Was bedeutet Free-to-Keep auf Steam konkret? Bei diesen Promotions wird ein Spiel für einen begrenzten Zeitraum kostenlos angeboten und bleibt danach dauerhaft in deinem Account, wenn du es während der Aktion einmal zur Bibliothek hinzufügst. Anders als bei klassischen Free-to-Play-Titeln handelt es sich dabei um reguläre Kaufspiele, die nur zeitweise verschenkt werden.

Für den Juni 2026 zeichnet sich neben Happy’s Humble Burger Farm zudem eine weitere Auswahl ab: Auch The Red Lantern sowie Wild Terra 2: New Lands werden im gleichen Aktionsmonat genannt. Damit würde Steam im Juni gleich mehrere unterschiedliche Genres abdecken, von Story-Survival bis hin zu Survival-Crafting in einer offenen Spielwelt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer ohnehin vorhatte, sich Happy’s Humble Burger Farm zuzulegen, sollte den Aktionsstart abwarten. So lässt sich der Kaufpreis sparen, ohne auf Inhalte oder Updates verzichten zu müssen.

Horror trifft Fast-Food-Schicht

Worum geht es in Happy’s Humble Burger Farm? Das Spiel kombiniert First-Person-Horror mit Management-Elementen aus dem Fast-Food-Alltag. Du arbeitest in einer Nachtschicht, bereitest Burger zu, nimmst Bestellungen an und hältst den Laden am Laufen, während im Hintergrund zunehmend psychologischer Horror und Erkundung in den Vordergrund rücken.

Der Clou: Fehler bleiben nicht ohne Folgen. Je nach Situation zieht ein Patzer die Aufmerksamkeit des Maskottchens auf sich, was die Routinearbeit plötzlich in Stress und Bedrohung kippen lässt. Genau dieser Mix aus „eigentlich alltäglich“ und „plötzlich albtraumhaft“ ist das Alleinstellungsmerkmal, das viele Fans an dem Spiel feiern.

Veröffentlicht wurde Happy’s Humble Burger Farm am 3. Dezember 2021. Als Entwickler wird das Scythe Dev Team genannt, Publisher ist tinyBuild. Neben PC existieren Versionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch, die Free-to-Keep-Aktion bezieht sich in diesem Fall jedoch auf Steam am PC.

Bewertungen, Spielzeit und technische Eindrücke

Warum ist das Spiel aktuell so gut bewertet? Auf Steam kommt Happy’s Humble Burger Farm (Stand: Juni 2026) auf 1.647 Nutzerwertungen und hält dabei eine Sehr positive Gesamtwertung von 95 Prozent. Gelobt werden vor allem die ungewöhnliche Atmosphäre, die klaren Gameplay-Schleifen rund um den Restaurantbetrieb sowie die vielen Geheimnisse, die sich abseits der Standardabläufe entdecken lassen.

Bei den Kritikpunkten tauchen vor allem technische Auffälligkeiten auf, außerdem werden vereinzelt holprige Momente und Bugs genannt. Unterm Strich scheint das Gesamtpaket für die meisten dennoch so stimmig zu sein, dass sich die sehr hohe Empfehlungsrate über Jahre halten konnte.

Wenn du wissen willst, wie viel Zeit du einplanen solltest: Die Hauptgeschichte wird häufig mit rund 6 Stunden angegeben, wer alles sehen und abschließen will, landet eher bei etwa 8 Stunden.

Wirst du dir Happy’s Humble Burger Farm holen, wenn es im Juni 2026 gratis wird, oder ist dir der Mix aus Horror und Burger-Schicht zu schräg? Schreib es gern in die Kommentare.