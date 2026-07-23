Yet Another Zombie Defense HD gratis auf Steam sichern – Aktion bis 30. Juli 2026

Steam legt im Juli 2026 nochmal nach: Wer Lust auf eine Portion Untote hat, kann sich aktuell Yet Another Zombie Defense HD komplett kostenlos sichern und dauerhaft in der Bibliothek behalten. Wichtig ist nur das Zeitfenster, denn die Aktion endet am 30. Juli 2026.

Die Gratis-Aktion läuft im Rahmen von Steams Free-to-Keep-Promotions, die immer wieder unangekündigt auftauchen und genauso schnell wieder verschwinden. Installieren müsst ihr das Spiel nach dem Claim nicht sofort, es reicht, es rechtzeitig der Sammlung hinzuzufügen.

Darum geht es bei Yet Another Zombie Defense HD

Was für ein Spiel ist Yet Another Zombie Defense HD? Der Titel aus dem Jahr 2017 kombiniert Top-down-Shooter mit Tower-Defense-Elementen: Tagsüber baut ihr eure Basis auf, platziert Verteidigung und bereitet euch auf die nächste Angriffswelle vor.

Nachts kippt das Ganze in den Überlebenskampf gegen immer stärkere Zombiehorden. Der Loop aus Vorbereiten, Verteidigen und Aufrüsten ist bewusst kompakt gehalten und zielt auf schnelle, wiederholbare Runs ab.

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Welche Inhalte bietet das Spiel? Neben dem Kernmodus gibt es mehrere Spielvarianten, die für Abwechslung sorgen und den Schwierigkeitsgrad unterschiedlich zuspitzen.

Defense

Endless

Deathmatch

Co-op, Workshop und warum sich der Download lohnt

Wie gut funktioniert Yet Another Zombie Defense HD im Mehrspieler? Gerade im Online-Koop spielt der Titel seine Stärken aus: Bis zu vier Leute können gemeinsam einsteigen, sich Rollen aufteilen und die Verteidigung effizienter planen. Durch das Skalieren der Bedrohung bleibt es auch in der Gruppe lange spannend.

Welche Extras gibt es abseits des Standardspiels? Zusätzlich wird Steam-Workshop-Support geboten. Damit könnt ihr unter anderem benutzerdefinierte Inhalte wie alternative Charaktermodelle und Maps nutzen, um das Grundprinzip etwas frischer zu halten, wenn ihr mehr als nur ein paar Abende investieren wollt.

Auch die Resonanz fällt solide aus: Auf Steam hat sich Yet Another Zombie Defense HD seit Release eine Very-Positive-Bewertung erarbeitet, häufig gelobt werden der motivierende Spielfluss und die Koop-Tauglichkeit.

Gratis-Aktion bis 30. Juli 2026 und Blick auf den Serien-Nachschub

Bis wann könnt ihr Yet Another Zombie Defense HD kostenlos behalten? Laut Aktionszeitraum läuft das Angebot noch bis zum 30. Juli 2026. Wer es bis dahin claimt, behält es dauerhaft, auch wenn es später wieder regulär kostenpflichtig sein sollte.

Warum gibt es das Spiel gerade jetzt gratis? Die Aktion hängt mit der nächsten Veröffentlichung in der Reihe zusammen: Yet Another Zombie Survivors ist seit Juli 2023 im Early Access und hat inzwischen einen festen Releasetermin am 20. August 2026. Damit ist das Free-to-Keep-Angebot eine passende Gelegenheit, die Formel der Reihe vorab auszuprobieren.

Habt ihr Yet Another Zombie Defense HD schon gespielt oder nehmt ihr es jetzt als Gratis-Upgrade für euren Steam-Backlog mit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.