Die nächste Xbox steht zwar noch nicht offiziell im Regal, aber die Diskussion über ihren möglichen Preis läuft längst. Unter dem Codenamen Project Helix wird seit einiger Zeit über Microsofts kommende Konsolengeneration spekuliert. Einige Insider brachten zuletzt einen möglichen Preis von rund 1.200 US-Dollar ins Spiel.

Das wäre für eine klassische Spielkonsole extrem hoch, selbst dann, wenn die Hardware deutlich leistungsfähiger ausfallen sollte als bisherige Xbox-Modelle.

Nun hat sich Xbox-Chefin Asha Sharma zur allgemeinen Hardware-Situation geäußert. In einem Gespräch mit Bloomberg Tech machte sie deutlich, dass Microsoft nicht einfach die Preise erhöhen könne, während der Markt ohnehin unter Druck steht.

Xbox will Preisproblem offenbar anders lösen

Sharma erklärte, dass Innovation gerade dann nötig sei, wenn Hardware teurer werde. Die Preise seien gegen Ende dieser Konsolengeneration nicht wie üblich gefallen, sondern durch externe Faktoren wie den KI-Boom und die angespannte Speicherlage weiter unter Druck geraten.

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Sinngemäß machte sie deutlich: Microsoft könne in dieser Situation nicht einfach höhere Hardware-Kosten an die Spieler weiterreichen. Stattdessen brauche es grundlegende Änderungen daran, wie Xbox Hardware entwickelt, Geschäftsmodelle denkt und neue Produkte auf den Markt bringt.

Das klingt nach einer ziemlich klaren Botschaft: Sollte Project Helix tatsächlich die nächste Xbox werden, will Microsoft offenbar verhindern, dass die Konsole nur für eine sehr kleine Zielgruppe bezahlbar bleibt.

Gerüchte sprechen von sehr teurer Hardware

Der Grund für die Diskussion liegt in früheren Berichten über Project Helix. Demnach soll Microsoft bei der kommenden Xbox auf sehr leistungsstarke Hardware setzen. In Gerüchten ist unter anderem von einer umfangreichen AMD-APU, starker PC-Nähe und möglicher Steam-Integration die Rede.

Einige Insider behaupteten sogar, Project Helix könne rund 1.200 US-Dollar kosten. Gleichzeitig wurde spekuliert, dass die Leistung eher mit einem deutlich teureren Gaming-PC vergleichbar sein könnte.

Genau hier liegt aber das Problem: Eine sehr starke Konsole klingt gut, aber nur so lange, bis der Preis den Massenmarkt verlässt. Xbox hat bereits in der aktuellen Generation mit schwachen Hardware-Verkäufen zu kämpfen. Eine extrem teure Nachfolgekonsole könnte dieses Problem weiter verschärfen.

Speicherkrise trifft auch Konsolenhersteller

Ein wichtiger Faktor ist die aktuelle Lage am Hardware-Markt. Durch die hohe Nachfrage nach Speicher und Komponenten für KI-Systeme steigen die Kosten in mehreren Bereichen. Das betrifft nicht nur PCs und Server, sondern kann auch Konsolenhersteller unter Druck setzen.

Für Microsoft wäre das besonders heikel. Eine neue Xbox müsste nicht nur technisch überzeugen, sondern auch preislich gegen die nächste PlayStation bestehen. Sollte Sony mit der PS6 deutlich günstiger antreten, hätte Xbox ein massives Problem, falls Project Helix tatsächlich im vierstelligen Bereich landen sollte.

Sharma scheint genau diese Gefahr zu sehen. Ihre Aussage deutet an, dass Microsoft intern nach Wegen sucht, die Kosten durch neue Hardware-Strategien oder alternative Geschäftsmodelle zu senken.

Project Helix könnte mehr PC als klassische Konsole werden

Spannend ist auch, dass Project Helix in den Gerüchten immer wieder als eine Art Hybrid aus Konsole und PC beschrieben wird. Eine mögliche Steam-Integration würde Xbox deutlich näher an den PC-Markt rücken.

Das würde zu Microsofts aktueller Strategie passen. Xbox ist längst nicht mehr nur eine Konsole, sondern ein Ökosystem aus Konsole, PC, Cloud, Game Pass und eigenen Spielen auf mehreren Plattformen. Eine neue Xbox könnte deshalb stärker als offenes Gaming-Gerät gedacht sein als frühere Generationen.

Ob das am Ende wirklich so kommt, ist aber offen. Microsoft hat Project Helix noch nicht offiziell vorgestellt. Auch Name, Preis, technische Daten und Release-Zeitraum sind bislang nicht bestätigt.

Xbox braucht einen Neustart mit klarer Preisstrategie

Für Asha Sharma könnte Project Helix zur entscheidenden Bewährungsprobe werden. Seit ihrer Übernahme der Xbox-Führung wird viel darüber diskutiert, wie Microsoft die Marke neu positionieren will.

Ein zu hoher Preis wäre dabei riskant. Xbox muss nicht nur Technikfans überzeugen, sondern auch Spieler, die einfach eine neue Konsole wollen, ohne dafür PC-Preise zu bezahlen. Gerade nach einer Generation, in der PlayStation bei den Hardware-Verkäufen klar vorne lag, kann sich Microsoft kaum leisten, die nächste Xbox als Luxusprodukt für wenige zu platzieren.

Die Aussage von Sharma klingt deshalb wie ein früher Versuch, Vertrauen aufzubauen: Ja, Hardware wird teurer. Aber nein, Xbox will daraus offenbar nicht einfach eine unbezahlbare Konsole machen.

Noch bleibt vieles Gerücht

Trotzdem gilt: Viele Details rund um Project Helix sind weiterhin unbestätigt. Der angebliche Preis von 1.200 US-Dollar stammt aus Insider-Berichten, nicht aus einer offiziellen Microsoft-Ankündigung.

Auch die angebliche AMD-Magnus-APU, die mögliche Steam-Anbindung und die genaue Leistungsfähigkeit der Konsole sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Klar ist aber: Microsoft arbeitet an der Zukunft von Xbox – und der Preis dürfte dabei eine der wichtigsten Fragen werden. Denn am Ende entscheidet nicht nur, wie viel Leistung Project Helix bietet, sondern auch, ob sich Spieler die neue Xbox überhaupt leisten wollen.

Oder anders gesagt: Die stärkste Konsole der Welt bringt wenig, wenn der Warenkorb beim Bezahlen wie ein kleiner Autokredit aussieht.