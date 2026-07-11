LEGO Harry Potter – Leak zu neuem Zaubereiministerium mit 3.491 Teilen

Ein neues, großes LEGO-Set zu Harry Potter sorgt kurz vor der zweiten Jahreshälfte 2026 für Gesprächsstoff: Online ist ein Leak aufgetaucht, der eine detailreiche Neuauflage des Zaubereiministeriums als nächstes großes Sammlerprojekt in Aussicht stellt. Der Release soll demnach bereits am 1. September 2026 erfolgen und sich klar an erwachsene Baumeister richten.

Spannend ist dabei nicht nur das Motiv, sondern vor allem die schiere Größenordnung: Das Set soll das Ministerium als komplexes Display-Modell abbilden und damit eine Lücke schließen, die seit dem Auslaufen des kleineren Vorgängers entstanden ist.

Die geleakten Eckdaten zum neuen Zaubereiministerium

Welche Details sind bisher zum Set bekannt? Laut Informationen aus der Brick Tap Community trägt das Modell die Setnummer 76476 und soll auf 3.491 Teile kommen. Damit wäre es ein echtes Schwergewicht innerhalb der Wizarding-World-Reihe und würde sich in die Riege der großen 18+-Sets einordnen.

Auch bei den Figuren scheint LEGO nicht zu sparen: Es ist von 10 oder mehr Minifiguren die Rede. Eine konkrete Figurenliste ist aktuell noch nicht genannt, aber die Anzahl deutet darauf hin, dass neben dem Gebäude selbst auch Szenen und Rollen aus dem Ministeriums-Umfeld abgedeckt werden.

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Name: Ministry of Magic

Ministry of Magic Produktnummer: 76476

76476 Teileanzahl: 3.491

3.491 Minifiguren: 10+

10+ Altersempfehlung: 18+

18+ Release: 1. September 2026

Größer als der Vorgänger und fast schon Sammlerklasse

Wie groß ist das neue Set im Vergleich zur letzten Version? Das wäre bereits das zweite LEGO-Set, das sich dem Zaubereiministerium widmet. Der bisherige Vorgänger kam als Teil der Deathly-Hallows-Subreihe im Juni 2022 auf den Markt, hatte 990 Teile und wurde im Dezember 2023 eingestellt. Mit 3.491 Teilen wäre die neue Version also nahezu dreieinhalbmal so groß.

Mit diesem Umfang würde 76476 auch in der internen Rangliste der größten LEGO-Harry-Potter-Sets weit oben landen. Im Gespräch ist, dass es sich um das viertgrößte Modell der kompletten Wizarding-World-Linie handeln könnte, nur hinter drei bekannten Giganten.

Set Setnummer Teile Minifiguren Release Eingestellt Hogwarts Castle 71043 6.020 28 September 2018 Diagon Alley 75978 5.544 17 September 2020 September 2025 Hogwarts Express Collectors Edition 76405 5.129 20 August 2022 November 2024 Gringotts Wizarding Bank 76417 4.815 13 September 2023 März 2026 Hogsmeade Village Collectors Edition 76457 3.228 12 September 2025

Preisgerücht, mögliche Beigaben und Ausblick auf 2027

Was könnte das Set kosten und was erscheint sonst noch? International kursiert als Preisansatz 449,99 US-Dollar, allerdings ohne finale Bestätigung. Für Deutschland ist damit vor allem spannend, wo LEGO den Euro-Preis am Ende ansetzt, denn in dieser Größenordnung bewegen wir uns in einem Segment, das klassisch für Vitrinenmodelle und langfristige Bauprojekte gedacht ist.

Parallel zum Zaubereiministerium wird außerdem ein weiteres Harry-Potter-Produkt mit der Nummer 40901 erwähnt. Der Leak ordnet es als mögliches Microscale-Hogwarts ein, das vermutlich als Gift-with-Purchase rund um den Release-Zeitraum eingesetzt werden könnte.

Und es geht noch weiter: Für Anfang 2027 sollen ebenfalls bereits zwei Sets im Umlauf sein, darunter ein weiteres Dobby-Set sowie ein größeres Modell, das sich an Harrys erstem Jahr in Hogwarts orientiert.

Ein weiteres Dobby-Set

Ein größeres Set zu Harrys erstem Jahr in Hogwarts

Würdet ihr euch ein riesiges Zaubereiministerium als 18+-Display-Set ins Regal stellen, oder habt ihr eher auf ein anderes Großprojekt aus der Wizarding World gehofft? Schreibt es mir in die Kommentare.