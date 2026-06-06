Paramount stoppt Avatar-The Last Airbender-AAA-RPG auf unbestimmte Zeit

Die Hoffnung auf ein großes Rollenspiel im Avatar-Universum hat einen herben Dämpfer bekommen: Paramount hat offiziell bestätigt, dass das in Entwicklung befindliche AAA-RPG zu Avatar: The Last Airbender auf Eis liegt. Damit ist ein Projekt vom Tisch, das viele Fans seit Jahren als Traumspiel gehandelt haben, weil es endlich die vier Elemente in einem modernen, hochbudgetierten Action-RPG-Format hätte zusammenführen können.

Besonders bitter: Das Spiel war zuvor mit Saber Interactive verknüpft, dem Studio hinter Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ein Release wurde intern einmal grob für 2027 oder 2028 erwartet, doch daraus wird in dieser Form nun nichts mehr.

Offizielle Bestätigung und Gründe

Warum wurde das Avatar-AAA-RPG gestoppt? Der Senior Vice President und Head of Creative and Production bei Paramount Games, Shawn Kittelsen, hat den Status des Projekts öffentlich eingeordnet. Demnach war das Avatar-Rollenspiel zu dem Zeitpunkt, als Paramount Games Studio nach der Skydance-Fusion aufgestellt wurde, bereits nicht mehr aktiv in Produktion.

Das klingt nach einer internen Stilllegung, die schon vor der jüngsten Umstrukturierung passiert sein könnte. Kittelsen deutete zudem an, dass es bei einigen Paramount-Projekten vor der Fusion an Rückhalt gefehlt habe, um die eigenen Ambitionen wirklich zu tragen.

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Es habe an Überzeugung oder Unterstützung gefehlt, um die Ansprüche mancher Projekte zu erfüllen.

Was das Spiel werden sollte

Welche Inhalte waren für das Rollenspiel geplant? Während der Entwicklung soll das Projekt bei Saber den Arbeitstitel Ice Wars getragen haben. Inhaltlich war ein Setting vorgesehen, das tausende Jahre vor den Ereignissen der originalen Serie spielt, also weit weg von Aang und der bekannten Ära.

Saber hatte dabei bereits Eckpunkte angedeutet, die genau in die Fan-Fantasie zielen: eine lebendige Spielwelt und ein System, mit dem man alle vier Elemente meistern kann. Handfeste Details zu Story, Begleitern, Kampfsystem oder konkreten Plattformen wurden jedoch nie vollständig offengelegt, was die jetzige Absage umso endgültiger wirken lässt.

Was das für die Marke Avatar im Gaming bedeutet

Welche Avatar-Spiele bleiben jetzt übrig? Ein hochbudgetiertes Avatar-Spiel wäre ein Ausrufezeichen gewesen, weil die Marke zuletzt eher in kleineren Produktionen und Crossovers stattfand. Das letzte eigenständige Spiel mit Aang und Co. war Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance aus dem Jahr 2023, das bei Fans und Kritik gemischt ankam.

Parallel tauchten Figuren aus Avatar immer wieder in Nickelodeon-Crossover-Spielen auf, etwa in Nickelodeon All-Stars Brawl oder den Nickelodeon Kart Racers-Titeln. Außerdem ist bereits angekündigt, dass Aang und Katara als DLC in Sonic Racing: CrossWorlds auftauchen sollen, mit Debüt im Oktober 2026.

So geht es mit Avatar trotzdem weiter

Kommt in Zukunft doch noch ein neues AAA-Avatar-Spiel? Ganz zugeschlagen ist die Tür offenbar nicht. Kittelsen ließ durchblicken, dass ein neues großes Avatar-Spiel nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei, nur eben möglicherweise in einer anderen Form oder Ausgestaltung als dem nun gestrichenen Projekt.

Abseits der Games hat das Franchise ohnehin weiter viel Rückenwind: Zum 20. Jubiläum von Avatar: The Last Airbender wurden mehrere Zukunftspläne sichtbar. Dazu zählt die offiziell enthüllte neue Sequel-Serie Avatar: Seven Havens, die Anfang 2025 vorgestellt wurde und den nächsten Avatar nach Korra in den Mittelpunkt stellen soll. Zusätzlich ist für Oktober 2026 Avatar Aang: The Last Airbender als Fortsetzung zur Originalserie angekündigt, mit erwachsenen Versionen der bekannten Hauptfiguren.

Hättet ihr lieber ein großes AAA-RPG im Stil moderner Action-Rollenspiele gesehen, oder wünscht ihr euch für Avatar eher ein taktisches RPG oder ein Open-World-Abenteuer mit Fokus auf Erkundung und Story? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.