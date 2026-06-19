Avatar Legends The Fighting Game erscheint am 23. Juli 2026 – Beta davor

Avatar-Fans bekommen am 23. Juli 2026 frischen Nachschub: Mit Avatar Legends: The Fighting Game steht ein neues, offizielles Spiel im Universum von Avatar: Der Herr der Elemente in den Startlöchern. Damit reiht sich der Release in ein ohnehin randvolles Jahr für das Franchise ein, in dem gleich mehrere große Projekte rund um Aang und Co. anstehen.

Die Marke ist längst weit über die ursprüngliche Nickelodeon-Zeichentrickserie hinausgewachsen und hat sich über Jahre mit Spin-offs, Live-Action-Produktionen, Merchandising und Games als fester Popkultur-Bestandteil etabliert. Mehr als 20 Jahre nach der TV-Premiere ist Avatar gefühlt präsenter denn je und das zeigt sich 2026 besonders deutlich.

Ein Release-Termin mitten in einem großen Avatar-Jahr

Welche Avatar-Projekte erscheinen 2026 noch? Rund um den Sommer und Herbst stehen gleich mehrere Termine im Kalender, die für Fans relevant sind. Schon am 25. Juni 2026 startet die zweite Staffel der Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente bei Netflix. Und am 9. Oktober 2026 folgt mit Avatar Aang: Der Herr der Elemente ein weiterer großer Veröffentlichungstermin auf Paramount+.

Besonders spannend: Avatar Aang: Der Herr der Elemente ist bereits vorab geleakt worden. Die frühe Verbreitung dürfte für die Beteiligten ärgerlich sein, gleichzeitig fiel die Reaktion vieler Fans auf das Gezeigte überraschend positiv aus. Das Lob und die gute Mundpropaganda könnten dem Film beim offiziellen Start Rückenwind geben und im besten Fall den Weg für weitere Projekte ebnen.

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In diesem Umfeld wirkt der 23. Juli 2026 wie ein clever gesetzter Ankerpunkt für alle, die nicht nur Serien und Filme schauen, sondern auch selbst im Avatar-Universum aktiv werden wollen.

Avatar Legends: The Fighting Game im Überblick

Was ist Avatar Legends: The Fighting Game? Das neue Spiel wird als klassischer 1v1-2D-Fighter beschrieben und setzt auf Duelle mit bekannten Figuren aus dem Avatar-Kosmos. Neben Charakteren aus Avatar: Der Herr der Elemente sind auch Kämpfer vertreten, die erst in der Nachfolgeserie Die Legende von Korra aufgetaucht sind.

Optisch und thematisch soll sich das bisher Gezeigte eng an der Vorlage orientieren, was in der Community bereits für Vorfreude sorgt. Gerade bei Fighting Games ist die Frage nach Trefferfeedback, Tempo und Balance entscheidend, aber die ersten Eindrücke wirken zumindest so, als wolle man die typischen Elemente der Welt, Bändigen, Bewegungsabläufe und Wiedererkennungswert, respektvoll ins Genre übertragen.

Detail Angabe Spiel Avatar Legends: The Fighting Game Genre 2D-Fighting-Game, Action Release-Datum 23. Juli 2026 Plattformen PS5, Xbox Series, PC über Steam Entwickler Gameplay Group International Publisher PM Studios

Beta, Vorbesteller-Boni und das neue Release-Datum

Wann kann man Avatar Legends: The Fighting Game schon vorab spielen? Wer nicht bis zum 23. Juli 2026 warten will, kann früher reinschauen: Eine geschlossene Beta ist für den Zeitraum vom 2. bis 5. Juli 2026 geplant, und zwar auf PS5, Steam und Xbox-Series-Plattformen. Zugang gibt es über eine Vorbestellung.

Der Release selbst war ursprünglich für den 2. Juli 2026 angesetzt, wurde dann aber auf den 23. Juli 2026 verschoben. Für Interessierte kann die Beta trotzdem eine praktische Entscheidungshilfe sein, weil man das Spielgefühl vor dem Launch testen kann, ohne blind auf gut Glück zu kaufen.

Zusätzlich zur Beta werden Vorbesteller-Boni geboten. Dazu gehören:

Samurai-Appa-Skin

Exklusive Farbvarianten für Aang

Exklusive Farbvarianten für Korra

Exklusive Farbvarianten für Zuko

Exklusive Farbvarianten für Katara

Exklusive Farbvarianten für Toph

Exklusive Farbvarianten für Sokka

Die Möglichkeit, über eine Figur abzustimmen, die im Year-1-Pass enthalten sein wird

Parallel dazu bleibt im Hintergrund noch ein anderes Thema präsent: Rund um ein geplantes AAA-RPG im Avatar-Universum gab es zuletzt widersprüchliche Aussagen, ob das Projekt eingestellt wurde oder weiter in Arbeit ist. Umso mehr liegt der Fokus jetzt erst einmal auf dem Fighting Game, das für viele die Wartezeit überbrücken dürfte.

Werdet ihr Avatar Legends: The Fighting Game direkt zum Release am 23. Juli 2026 ausprobieren, oder wartet ihr erst einmal auf Tests und Eindrücke aus der Community? Schreibt es in die Kommentare.