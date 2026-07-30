Avatar Legends The Fighting Game bekommt erstes Update – das ist neu am Patch

Nur wenige Tage nach dem Release erhält Avatar Legends: The Fighting Game sein erstes größeres Update. Der am 29. Juli 2026 veröffentlichte Patch erweitert den 2D-Prügler um zuvor fehlende Bonusinhalte, verbessert die Steuerung am PC und behebt mehrere kleinere Probleme.

Das Kampfspiel von Gameplay Group International und PM Studios erschien am 23. Juli 2026 und setzt auf handgezeichnete Animationen im Stil der bekannten Avatar-Serien. Besonders das flüssige Kampfsystem und die individuellen Mechaniken der Charaktere sorgen für spielerische Tiefe, während der unfertige Zustand einzelner Versionen bislang Kritik hervorruft.

Die Inhalte des ersten Updates

Welche Neuerungen bringt der Patch für Avatar Legends: The Fighting Game? Zu den wichtigsten Ergänzungen gehört die Samurai-Appa-Verkleidung. Dabei handelt es sich um einen kosmetischen Skin für den fliegenden Bison, der Aang während eines Kampfes als Unterstützungscharakter begleiten kann.

PC-Nutzer dürfen außerdem endlich die Tastaturbelegung individuell anpassen. Das ist vor allem für Fans wichtig, die weder Controller noch Fight-Stick verwenden möchten. Auf Steam wurden zusätzlich die Farbvarianten der Deluxe Edition für Aang, Korra, Zuko, Katara, Toph und Sokka freigeschaltet.

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Samurai-Appa-Skin für den Unterstützungscharakter

Frei anpassbare Tastatursteuerung auf PC und Steam

Farbvarianten der Deluxe Edition für Steam-Nutzer

Kleinere Fehlerbehebungen und allgemeine Verbesserungen

Eine detaillierte Übersicht sämtlicher behobener Fehler liegt nicht vor. Die Entwickler fassen diesen Teil des Patches lediglich als eine Reihe kleinerer Korrekturen und Verbesserungen zusammen. Weitere Anpassungen dürften angesichts des bisherigen Community-Feedbacks folgen.

Verzögerungen auf Switch und Xbox

Wie steht es um die Konsolenversionen des Kampfspiels? Zunächst wird das Update lediglich für PlayStation und Steam verteilt. Besitzer der Nintendo-Switch-Version müssen länger auf den Patch sowie weitere fehlende Inhalte warten. Dazu gehören unter anderem Crossplay-Funktionen und Optionen der Deluxe Edition.

Auch die Xbox-Version befindet sich weiterhin in Arbeit. Gameplay Group International arbeitet nach eigenen Angaben gemeinsam mit Microsoft daran, ein einzelnes Problem zu lösen, das die Veröffentlichung derzeit verhindert. Einen neuen Termin für Xbox Series X und Xbox Series S gibt es bislang nicht.

Trotz der Schwierigkeiten beim Start sind bereits umfangreiche Inhalte für die Zeit nach dem Release geplant. Der Year 1 Pass umfasst Bolin, Lin Beifong, Onkel Iroh und Ty Lee. Über den fünften Charakter dürfen Vorbesteller abstimmen, wobei Amon, König Bumi, Asami Sato, Kuvira und Tenzin zur Auswahl stehen.

Weitere Kämpfer für die Zukunft

Welche zusätzlichen Charaktere ergänzen den Kader später? Neben den kostenpflichtigen Figuren aus dem Year 1 Pass soll Tagah im Herbst 2026 kostenlos erscheinen. Die Figur stammt aus dem Avatar-Aang-Kinofilm und erweitert den Kader unabhängig von der laufenden Community-Abstimmung.

Das erste Update bildet damit vor allem die Grundlage für die weitere Entwicklung von Avatar Legends: The Fighting Game. Entscheidend wird sein, wie schnell die fehlenden Funktionen auf Nintendo Switch nachgereicht werden und wann der bislang verschobene Xbox-Start erfolgen kann.

Wie zufrieden seid ihr mit dem ersten Update und welchen der fünf Kandidaten würdet ihr als zusätzlichen DLC-Kämpfer wählen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.