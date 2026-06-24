GTA 6 kann schon vor dem Release heruntergeladen werden. Rockstar hat bestätigt, wann der Preload startet – und nennt ein wichtiges Detail zur physischen Version.

Rockstar Games hat neue Details zur Vorbestellung von GTA 6 bestätigt. Neben der Uhrzeit für den Preorder-Start gibt es jetzt auch konkrete Informationen zum Preload.

Demnach können alle, die eine digitale Version von Grand Theft Auto VI vorbestellen, ab dem 12. November 2026 mit dem Download beginnen. Damit bleibt eine Woche Zeit, um das Spiel vor dem offiziellen Launch herunterzuladen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

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GTA 6 Preload startet am 12. November

Der Preload ist vor allem bei einem Spiel wie GTA 6 wichtig. Rockstar nennt zwar noch keine Download-Größe, bei einem modernen Open-World-Spiel dieser Größenordnung dürfte der Download aber entsprechend umfangreich ausfallen.

Wer digital vorbestellt, kann GTA 6 ab dem 12. November herunterladen und soll dadurch pünktlich zum Release am 19. November startklar sein.

Das bedeutet: Spielen könnt ihr nicht schon am 12. November. Der Preload erlaubt nur den vorherigen Download der Spieldaten. Freigeschaltet wird GTA 6 nach aktuellem Stand erst zum offiziellen Release am 19. November.

Physische Version enthält Download-Code in der Box

Besonders spannend ist ein Detail zur physischen Version. Rockstar bestätigt, dass die Box-Version von GTA 6 ab dem 12. November verfügbar sein wird und einen Download-Code in der Box enthält.

Damit können auch Käufer der physischen Version das Spiel bereits vorab herunterladen. Eine klassische Disc-Fassung im bisherigen Sinne scheint damit zumindest nach der aktuellen Formulierung nicht im Mittelpunkt zu stehen.

Gerade dieser Punkt dürfte bei vielen Fans für Diskussionen sorgen. Wer sich GTA 6 im Handel kauft, bekommt laut Rockstar also eine Box mit Download-Code, um den Preload vor dem Launch zu starten.

Kein Early Access durch Preload

Wichtig ist: Der Preload ist kein Early Access. Auch wenn GTA 6 bereits ab dem 12. November heruntergeladen werden kann, startet das Spiel offiziell erst am 19. November 2026.

Rockstar spricht ausdrücklich davon, dass Spieler dadurch zum Launch bereit sein sollen. Wer also auf eine frühere Freischaltung hofft, sollte vorerst nicht damit rechnen.

Vorbestellungen starten um Mitternacht

Die neuen Preload-Infos kommen zusammen mit weiteren Details zur Vorbestellung. Rockstar bestätigt, dass GTA 6 ab dem 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit vorbestellt werden kann. Für Deutschland bedeutet das einen Start um 0:00 Uhr deutscher Zeit.

Ebenfalls bestätigt wurden die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition und das Vintage Vice City Pack. Dieses erhalten alle Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November, sowohl bei der Standard Edition als auch bei der Ultimate Edition.

Diese Händler sind für den Preorder-Start besonders relevant:

Händler / Store Erwarteter Stand Amazon Wahrscheinlich zum Preorder-Start dabei MediaMarkt Wahrscheinlich mit physischer Version Saturn Wahrscheinlich mit physischer Version Otto Möglich, vor allem bei Standard Edition GameStop Möglich, besonders bei physischen Editionen PlayStation Store Wunschliste bereits möglich Xbox Store Store-Seite bereits vorhanden Rockstar Games Store Sehr wahrscheinlich bei offiziellen Editionen

Das ist jetzt offiziell bekannt

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen starten am 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit. Der Preload beginnt am 12. November für digitale Versionen. Die physische Version ist ebenfalls ab dem 12. November verfügbar und enthält einen Download-Code in der Box.

Offen bleiben weiterhin die Preise, die genaue Download-Größe und die vollständigen Inhalte der Ultimate Edition.