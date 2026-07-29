In Pokémon Pokopia geht es schon in wenigen Tagen unter die Wasseroberfläche. The Pokémon Company hat den Veröffentlichungstermin für den ersten Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses bekannt gegeben.

Teil 1 trägt den Namen Blubbmeeria und erscheint am 5. August 2026 für Nintendo Switch 2. Gleichzeitig wird das kostenlose Update 2.0.0 veröffentlicht, mit dem alle Besitzer von Pokémon Pokopia erstmals gemeinsam mit Wasser-Pokémon tauchen und unter Wasser bauen können.

Ein neuer Trailer zeigt, welche Pokémon, Bauoptionen und weiteren Inhalte euch in Blubbmeeria erwarten.

Blubbmeeria erscheint am 5. August

Was bietet die erste Erweiterung für Pokémon Pokopia? Im Mittelpunkt steht die neue Unterwasserstadt Blubbmeeria. Dort können Spieler neue Pokémon entdecken, zusätzliche Kleidung freischalten und ihre Siedlung mithilfe neuer Bauelemente erweitern.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Fähigkeiten der Pokémon erhalten unter Wasser neue Einsatzmöglichkeiten. Pokémon mit dem Talent Bewässern helfen beim Anbau von Melonen. Mit Elektrisieren lassen sich wiederum Straßenlaternen und sogenannte Blubberblasenmaschinen mit Energie versorgen.

Darüber hinaus werden neue Smoothies als Nahrung eingeführt. Auch die Attacke Surfer lässt sich innerhalb der Erweiterung verstärken.

In der Tiefsee wartet ein neues Abenteuer

Blubbmeeria beschränkt sich nicht auf die hellen und farbenfrohen Bereiche der Unterwasserstadt. Durch ein Loch im Meeresboden gelangen Spieler in die nahezu vollständig dunkle Tiefsee.

Dort sollen leuchtende Korallen den Weg durch das unbekannte Gebiet weisen. Welche Pokémon und möglichen Gefahren in der Tiefe warten, verriet The Pokémon Company bislang nicht.

Der neue Trailer deutet jedoch an, dass die Erkundung der Tiefsee einen eigenen Abenteuerabschnitt innerhalb der Erweiterung bildet.

Schwimmblöcke ermöglichen schwebende Gebäude

Auch das Bausystem von Pokémon Pokopia wird erweitert. Neue Schwimmblöcke erlauben es, Gebäude in unterschiedlichen Höhen unter Wasser schweben zu lassen.

Dadurch entstehen Konstruktionen, die an Land nicht möglich wären. Außerdem können Spieler ein Tauchboot im Design von Tohaido errichten. Dessen Innenraum lässt sich wie eine persönliche Geheimbasis gestalten.

Zu den wichtigsten Neuerungen von Blubbmeeria gehören:

die neue Unterwasserstadt Blubbmeeria

zusätzliche Pokémon

neue Outfits und Bauelemente

Schwimmblöcke für Gebäude auf verschiedenen Höhen

ein begehbares Tohaido-Tauchboot

der Anbau von Melonen

neue Smoothies

eine Verstärkung der Attacke Surfer

ein neues Abenteuer in der Tiefsee

Kostenloses Update bringt Taucher für alle Spieler

Nicht sämtliche Unterwasserfunktionen bleiben Käufern des Erweiterungspasses vorbehalten. Zusammen mit Blubbmeeria erscheint am 5. August das kostenlose Software-Update auf Version 2.0.0.

Nach der Installation kann das von Spielern gesteuerte Ditto die Attacke Taucher von Manaphy erlernen. Anschließend lässt sich die Unterwasserwelt gemeinsam mit Wasser-Pokémon erkunden. Auch das Bauen unterhalb der Wasseroberfläche wird damit für alle Besitzer des Hauptspiels freigeschaltet.

Für die neue Stadt, zusätzliche Pokémon und die weiteren Inhalte von Blubbmeeria wird dagegen der kostenpflichtige Erweiterungspass benötigt.

Teil 2 soll noch Ende 2026 erscheinen

The Pokémon Company gewährte zudem einen ersten Ausblick auf den zweiten Teil des Erweiterungspasses. Dieser soll Ende 2026 veröffentlicht werden.

Darin können Spieler sowohl ihren eigenen Charakter als auch ihre Lieblings-Pokémon mit neuen Accessoires ausstatten. Außerdem sind weitere Möbel und zusätzliche Pokémon geplant. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder den Namen der zweiten Erweiterung gibt es bislang nicht.

Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Pokémon Pokopia ist seit dem 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Der kostenpflichtige Erweiterungspass wurde bereits im Juni angekündigt und umfasst mehrere nacheinander erscheinende Inhaltspakete.

Wie gefällt euch die neue Unterwasserstadt? Werdet ihr euch den Erweiterungspass holen oder reicht euch zunächst das kostenlose Taucher-Update? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.