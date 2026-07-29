FiveM wird vor allem mit umfangreichen GTA-Rollenspielservern in Verbindung gebracht. Rockstar Games und das zugehörige Entwicklerteam Cfx.re möchten die Plattform künftig jedoch offenbar stärker für andere Spielerlebnisse öffnen.

Mit StreetKings ist jetzt ein vollständiger Arcade-Rennmodus erschienen, der gemeinsam mit den Community-Entwicklern von 919DESIGN und ENVI-SCRIPTS umgesetzt wurde. Rockstar und Cfx.re unterstützten das Projekt und nahmen es als offizielle Vorlage in die Serververwaltung von FiveM auf.

Für die Plattform könnte StreetKings den Beginn einer größeren Entwicklung markieren. Cfx.re spricht ausdrücklich von der ersten von hoffentlich vielen Kooperationen mit talentierten Mitgliedern der Community.

FiveM soll mehr als GTA Roleplay bieten

Welches Ziel verfolgt Rockstar mit dem neuen Projekt? Nach Informationen von RockstarINTEL möchten Rockstar und Cfx.re künftig mehr Inhalte abseits klassischer GTA-Rollenspielserver fördern.

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Im Mittelpunkt sollen leicht zugängliche Spielmodi stehen, die ohne lange Einführung gestartet werden können. Gleichzeitig erhalten Server-Betreiber eine fertige technische Grundlage, die sie übernehmen und anschließend nach eigenen Vorstellungen erweitern können.

StreetKings dient dafür als erstes konkretes Beispiel. Statt komplexer Rollenspielregeln erwartet euch ein eigenständiges Arcade-Rennspiel, das an Klassiker wie Rockstars Midnight-Club-Reihe und die Rennspiele der 2000er-Jahre erinnern soll.

Das bietet der neue Rennmodus StreetKings

StreetKings wurde von 919DESIGN und ENVI-SCRIPTS entwickelt. Die beiden Modder-Teams arbeiteten mehrere Monate an dem Projekt und stellten es anschließend Rockstar beziehungsweise Cfx.re vor.

Das Ergebnis ist ein eigenständiger, auf Fortschritt ausgerichteter Spielmodus innerhalb von FiveM. Zum Umfang gehören eine kleine Story-Kampagne und frei zugängliche Aktivitäten.

Unter anderem werden folgende Inhalte geboten:

Mehrspielerrennen

Stunt-Herausforderungen

Verfolgungsjagden mit der Polizei

dynamische computergesteuerte Rennfahrer

täglich wechselnde Playlists

weltweite Bestenlisten

Fahrzeug-Upgrades und Tuning

ein eigenes Fortschrittssystem

vollständige Controller-Unterstützung

speziell entwickelte Rennkameras

Spieler können direkt gegen Freunde antreten oder versuchen, ihre persönlichen Bestzeiten auf verschiedenen Strecken und in unterschiedlichen Spielmodi zu verbessern.

Rockstar nimmt StreetKings offiziell in FiveM auf

Wie unterstützt Rockstar das Projekt? StreetKings wurde als offizielle sogenannte Recipe in txAdmin aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine vorkonfigurierte Servervorlage, über die sich Frameworks und Spielmodi vergleichsweise einfach auf einem neuen FiveM-Server installieren lassen.

StreetKings erscheint inzwischen in der Liste der „Popular Recipes“. Dort steht das Projekt neben etablierten Server-Frameworks wie ESX Legacy, QBCore und Qbox. Das offizielle Verzeichnis bezeichnet die enthaltenen Vorlagen als empfohlene Recipes für den txAdmin Server Deployer.

Für Server-Betreiber bedeutet das: Sie müssen das Rennspiel nicht aus zahlreichen einzelnen Skripten selbst zusammensetzen, sondern können eine bereits vorbereitete Grundlage installieren und anschließend anpassen.

Zusätzlich betreiben die Entwickler einen offiziellen StreetKings-Server. Dort können Spieler den vollständigen Rennmodus ausprobieren, ohne zunächst einen eigenen FiveM-Server einrichten zu müssen. Zu finden ist er über die Serversuche im FiveM-Client.

Weitere Kooperationen mit Moddern sollen folgen

StreetKings dürfte kein einmaliges Experiment bleiben. In der offiziellen Ankündigung erklärt Cfx.re:

„Wir hoffen, dass dies die erste von vielen Kooperationen mit unserer talentierten Community ist, um neue Erlebnisse für txAdmin sowie FiveM und RedM zu schaffen.“

Die Aussage zeigt, dass Rockstar und Cfx.re langfristig stärker mit erfahrenen Community-Entwicklern zusammenarbeiten könnten. Im Mittelpunkt stehen offenbar fertige Spielmodi und Frameworks, die für Server-Betreiber leicht zugänglich sind und FiveM über seine bekannte RP-Szene hinaus erweitern.

Rockstar hatte Cfx.re, das Team hinter FiveM und RedM, bereits im August 2023 übernommen. Seitdem wurde die Plattform schrittweise enger in das offizielle Rockstar-Umfeld eingebunden.

Mit StreetKings folgt nun ein weiterer wichtiger Schritt: Community-Inhalte werden nicht nur geduldet oder technisch unterstützt, sondern gemeinsam mit ihren Entwicklern hervorgehoben und direkt über die offiziellen FiveM-Werkzeuge angeboten.

Würdet ihr FiveM auch für vollständige Rennspiele oder andere Spielmodi abseits von GTA Roleplay nutzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.