Mit Resident Evil Veronica bringt Capcom im kommenden Jahr einen weiteren Klassiker der Survival-Horror-Reihe zurück. Das Remake erzählt erneut die Geschichte von Claire Redfield, die auf der abgelegenen Gefängnisinsel Rockfort Island nach ihrem verschwundenen Bruder Chris sucht.

Beim ursprünglichen Abenteuer soll es allerdings nicht bleiben. Einem neuen Insiderbericht zufolge plant Capcom bereits eine umfangreiche Story-Erweiterung, die mehrere Stunden zusätzliche Spielzeit bieten soll.

Bis zur Veröffentlichung des DLCs müssten sich Fans jedoch noch längere Zeit gedulden: Der Zusatzinhalt soll voraussichtlich erst 2028 und damit mehr als ein Jahr nach dem Hauptspiel erscheinen.

Resident Evil Veronica soll großen Story-DLC erhalten

Die Informationen stammen von Dusk Golem, der in der Vergangenheit bereits mehrfach frühzeitig Details zu kommenden Resident-Evil-Spielen verbreitete. Nach seinen Angaben hat Capcom erst in den vergangenen Monaten entschieden, künftig stärker in große Story-Erweiterungen zu investieren.

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Dieser neue Ansatz soll zunächst bei Resident Evil Requiem und Resident Evil Veronica verfolgt werden. Möglicherweise möchte Capcom auch spätere Teile der Reihe auf diese Weise länger mit neuen Inhalten unterstützen.

Der Insider schreibt:

„Capcoms vorübergehende Lösung dafür, dass sich keine Spin-offs in Arbeit befinden, sieht so aus: Das Unternehmen hat in den letzten Monaten beschlossen, sich auf große, mehrstündige Story-DLC-Erweiterungen für Resident Evil Requiem und Veronica zu konzentrieren – und möglicherweise auch für zukünftige RE-Titel.“

Welche Figuren im DLC zu Resident Evil Veronica spielbar sein könnten und zu welchem Zeitpunkt die Erweiterung angesiedelt ist, verrät Dusk Golem nicht.

Das ursprüngliche Code Veronica besitzt allerdings mehrere Charaktere und Handlungsstränge, die Capcom weiter ausbauen könnte. Neben Claire Redfield spielen unter anderem Chris Redfield, Steve Burnside, Albert Wesker sowie die Geschwister Alfred und Alexia Ashford entscheidende Rollen.

Erweiterung soll erst 2028 erscheinen

Der angebliche Strategiewechsel erfolgte laut Dusk Golem erst vor wenigen Monaten. Die zusätzlichen Inhalte sollen daher nicht kurzfristig nach den jeweiligen Hauptspielen veröffentlicht werden.

Für den bereits offiziell angekündigten Story-DLC zu Resident Evil Requiem werde momentan ein Release gegen Ende 2027 angestrebt. Die Erweiterung zu Resident Evil Veronica soll anschließend irgendwann im Laufe des Jahres 2028 folgen.

„Diese DLCs erscheinen deutlich nach den Spielen, und es handelt sich um eine neue Entscheidung. Der Story-DLC zu Requiem peilt momentan Ende 2027 an. Der von Veronica wird wahrscheinlich irgendwann 2028 und damit ebenfalls mehr als ein Jahr nach dem Spiel erscheinen.“

Capcom hat bislang lediglich bestätigt, dass für Resident Evil Requiem zusätzliche Story-Inhalte entstehen. Eine Erweiterung für Veronica wurde hingegen noch nicht offiziell angekündigt. Das angebliche Release-Fenster im Jahr 2028 sollte deshalb weiterhin als Gerücht behandelt werden.

Entwicklung von Resident Evil Veronica soll außergewöhnlich gut laufen

Auch zum Entwicklungsstand des Remakes äußerte sich Dusk Golem. Demnach verläuft die Produktion wesentlich reibungsloser als bei vielen anderen modernen Resident-Evil-Spielen.

Selbst wenn Resident Evil Veronica erst im zweiten Quartal 2027 erscheinen sollte, würde Capcom das ursprünglich intern angestrebte Release-Fenster angeblich um acht bis zehn Monate unterbieten. Die gesamte Entwicklung wäre darüber hinaus ein bis zwei Jahre kürzer als bei den meisten neueren Serienteilen.

Der Insider bezeichnet das Projekt deshalb als einen der reibungslosesten Entwicklungszyklen in der Geschichte von Resident Evil.

Ein wichtiger Grund dafür soll sein, dass Resident Evil Veronica während der Produktion keine grundlegende Neuausrichtung durchlaufen musste. Solche umfangreichen Reboots sind laut Dusk Golem bei der Reihe ausgesprochen häufig und waren bei anderen Teilen für erhebliche Verzögerungen verantwortlich.

Resident Evil Village sei beispielsweise rund eineinhalb Jahre später erschienen als ursprünglich intern vorgesehen. Auch Resident Evil Requiem soll aufgrund umfangreicher Änderungen während der Entwicklung etwa ein Jahr verloren haben.

Bei Veronica habe es zwar ebenfalls spätere Anpassungen gegeben, diese sollen das gesamte Projekt jedoch nicht aus der Bahn geworfen haben.

Das verändert Capcom im Remake

Resident Evil Veronica ist eine Neuinterpretation des im Jahr 2000 veröffentlichten Resident Evil Code: Veronica. Capcom möchte die grundlegende Geschichte und Atmosphäre des Originals bewahren, gleichzeitig aber verschiedene spielerische und erzählerische Elemente modernisieren.

Im Mittelpunkt steht erneut Claire Redfield, die drei Monate nach den Ereignissen von Resident Evil 2 von Umbrella gefangen genommen und nach Rockfort Island gebracht wird. Nach einem verheerenden Angriff bricht dort das T-Virus aus.

Das Remake wird vollständig aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Der in Teilen aus der Ego-Perspektive gezeigte Ankündigungstrailer sollte die Fans lediglich in die Irre führen und stellt laut Produzent Yoshiaki Hirabayashi nicht die tatsächliche Kameraperspektive des Spiels dar.

Capcom entwickelt Resident Evil Veronica für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Der Publisher hat den Release bislang ausschließlich für 2027 bestätigt. Weitere Angaben zur angeblichen Story-Erweiterung oder zum Entwicklungsfortschritt liegen offiziell nicht vor.

Freut ihr euch auf umfangreichere Story-DLCs oder sollte Capcom lieber wieder eigenständige Spin-offs entwickeln? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.