Das Xbox Network ist am heutigen Montag, dem 27. Juli 2026, von einer offenbar weltweiten Störung betroffen. Zahlreiche Spieler können sich nicht bei ihrem Xbox-Profil anmelden, ihre Spielebibliothek nicht öffnen oder installierte Spiele starten.

Microsoft hat die Probleme inzwischen offiziell bestätigt. Betroffen sind unter anderem die Anmeldung sowie der Zugriff auf Spiele im Microsoft Store und in der eigenen Bibliothek. Auch der Xbox Game Pass und verschiedene Apps funktionieren bei einigen Nutzern nicht zuverlässig.

Die ersten Auffälligkeiten wurden bereits am frühen Morgen registriert. Microsoft bestätigte die Störung allerdings erst mehrere Stunden später. Wann sämtliche Xbox-Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sind, ist derzeit nicht bekannt.

In unserem Live-Ticker halten wir euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

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Live-Ticker zum Xbox-Ausfall am 27. Juli 2026

27. Juli, 14:07 Uhr: Xbox-Störung dauert an – noch keine vollständige Entwarnung

Die weltweite Störung des Xbox Networks ist weiterhin nicht vollständig behoben. Microsoft weist nach wie vor auf Probleme bei der Anmeldung und beim Anzeigen von Spielen hin.

Auch unabhängige Störungsdaten sprechen noch nicht für eine vollständige Wiederherstellung. StatusGator stuft den Vorfall weiterhin als größeren Ausfall ein und verzeichnet aktuelle Meldungen von betroffenen Spielern.

Besonders häufig werden derzeit folgende Probleme gemeldet:

Spielebibliotheken werden nicht oder nur unvollständig angezeigt.

Digitale Spiele lassen sich nicht starten.

Xbox-Profile können nicht angemeldet werden.

Game-Pass-Abonnements werden teilweise nicht erkannt.

Apps bleiben beim Starten hängen.

Einzelne Nutzer erhalten den Fehlercode 0x87e107df.

Aktuelle Berichte kommen unter anderem aus den USA, Kanada und Großbritannien. Die Störung ist damit nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt.

Die Zahl neuer Meldungen ist gegenüber dem bisherigen Höhepunkt zwar etwas zurückgegangen. Solange Microsoft die betroffenen Dienste jedoch nicht wieder dauerhaft als verfügbar ausweist, kann noch keine Entwarnung gegeben werden.

Den offiziellen Stand könnt ihr auf der Xbox-Statusseite von Microsoft verfolgen.

27. Juli, gegen 11:21 Uhr: Microsoft bestätigt Probleme beim Xbox Network

Microsoft hat die Störung inzwischen offiziell bestätigt. Der Xbox-Support erklärt, dass einige Nutzer Fehlermeldungen erhalten, wenn sie sich anmelden, ihre Spielebibliothek anzeigen oder Spiele starten möchten.

Die Techniker würden aktiv an einer Lösung arbeiten. Einen konkreten Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung nennt Microsoft bislang allerdings nicht.

Auf der offiziellen Statusseite werden insbesondere zwei Bereiche als betroffen geführt:

Konto und Profil: Spieler können sich möglicherweise nicht anmelden, werden während der Anmeldung getrennt oder können Funktionen nicht verwenden, die ein Xbox-Profil voraussetzen.

Spieler können sich möglicherweise nicht anmelden, werden während der Anmeldung getrennt oder können Funktionen nicht verwenden, die ein Xbox-Profil voraussetzen. Store und Abonnements: Gesuchte oder bereits erworbene Spiele werden möglicherweise vorübergehend nicht korrekt angezeigt.

Da zahlreiche digitale Spiele beim Start eine Prüfung des Kontos oder der Lizenz durchführen, kann der Ausfall auch Titel betreffen, die bereits auf der Konsole oder dem PC installiert wurden.

27. Juli, Vormittag: Tausende Spieler melden einen Xbox-Ausfall

Im Laufe des Vormittags stieg die Zahl der gemeldeten Probleme deutlich an. Internationale Störungsdienste registrierten während des bisherigen Höhepunkts mehr als 3.000 Berichte.

Betroffene Spieler melden, dass ihre Konsolen grundsätzlich mit dem Internet verbunden sind, das Xbox Network aber dennoch keine Spiele oder Abonnements erkennt. Teilweise werden digitale Spiele als nicht verfügbar angezeigt oder brechen unmittelbar nach dem Start mit einer Fehlermeldung ab.

Auch der Xbox Game Pass ist betroffen. Einige Abonnenten berichten, dass ihre Mitgliedschaft vorübergehend nicht erkannt wird oder die enthaltenen Spiele nicht mehr gestartet werden können.

27. Juli, gegen 05:53 Uhr: Erste Probleme beim Xbox Network registriert

Die ersten deutlichen Auffälligkeiten wurden bereits am frühen Montagmorgen registriert. Damit bestanden die Probleme offenbar mehr als fünf Stunden, bevor sie offiziell von Microsoft bestätigt wurden.

Genau diese Verzögerung sorgt innerhalb der Xbox-Community für Kritik. Zahlreiche Spieler hatten bereits seit mehreren Stunden auf Probleme hingewiesen, während die offiziellen Supportkanäle zunächst keine laufende Störung meldeten.

Microsoft hat bislang nicht erklärt, warum die Bestätigung erst mehrere Stunden nach den ersten Ausfallberichten erfolgte.

Welche Xbox-Dienste sind von der Störung betroffen?

Die Auswirkungen unterscheiden sich von Nutzer zu Nutzer. Während einige Spieler ihr Xbox-Profil weiterhin verwenden können, erhalten andere bereits bei der Anmeldung eine Fehlermeldung.

Gemeldet werden unter anderem:

fehlgeschlagene Anmeldungen beim Xbox Network

unerwartete Abmeldungen vom Xbox-Profil

nicht angezeigte Spielebibliotheken

Probleme beim Starten digitaler Spiele

nicht erkannte Game-Pass-Abonnements

fehlende Spiele im Microsoft Store

Probleme beim Öffnen von Xbox-Apps

Störungen beim Cloud Gaming

der Fehlercode 0x87e107df

Probleme bei der Überprüfung digitaler Lizenzen

Nicht alle Funktionen müssen gleichzeitig betroffen sein. So berichten einige Spieler, dass Streaming-Apps weiterhin funktionieren, während Spiele nicht mehr gestartet werden können.

Xbox down: Liegt das Problem an der eigenen Konsole?

Da Microsoft die Störung offiziell bestätigt hat und weltweit ähnliche Berichte vorliegen, ist sehr wahrscheinlich weder die eigene Xbox noch die lokale Internetverbindung für die aktuellen Probleme verantwortlich.

Ein Neustart der Konsole oder des Routers kann bei gewöhnlichen Verbindungsfehlern helfen. Während eines bestätigten, überregionalen Ausfalls ist davon allerdings keine zuverlässige Lösung zu erwarten.

Ihr solltet derzeit insbesondere nicht vorschnell:

die Xbox auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Spiele oder Apps löschen

euer Microsoft-Passwort ändern

eure Netzwerkkonfiguration vollständig zurücksetzen

ein Game-Pass-Abonnement erneut abschließen

Wird ein bereits bezahltes Abonnement während der Störung nicht erkannt, bedeutet das nicht, dass es tatsächlich abgelaufen oder gelöscht wurde. Wahrscheinlich kann der Xbox-Dienst die zugehörige Lizenz momentan lediglich nicht korrekt überprüfen.

Was bedeutet der Fehlercode 0x87e107df?

Mehrere Spieler erhalten beim Starten ihrer Spiele derzeit den Xbox-Fehlercode 0x87e107df. Dieser deutet in der aktuellen Situation darauf hin, dass das Xbox Network die Lizenz eines digitalen Spiels nicht ordnungsgemäß überprüfen kann.

Das Spiel befindet sich zwar weiterhin auf der Konsole, darf aufgrund der fehlgeschlagenen Onlineprüfung aber möglicherweise nicht gestartet werden.

Ein Wechsel in den Offline-Modus kann bei einzelnen Spielen helfen, sofern die verwendete Konsole zuvor als persönliche Xbox festgelegt wurde und das jeweilige Spiel keine dauerhafte Internetverbindung benötigt. Bei Game-Pass-Titeln, Cloud-Spielen und reinen Onlinespielen funktioniert diese Übergangslösung jedoch nicht zuverlässig.

Wie lange bleibt das Xbox Network offline?

Wie lange die aktuelle Störung noch dauert, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen. Microsoft bestätigt lediglich, dass die eigenen Techniker an Gegenmaßnahmen arbeiten.

Eine Ursache hat das Unternehmen bislang nicht genannt. Es ist daher noch unklar, ob ein technischer Fehler, eine Überlastung oder ein Problem innerhalb der Microsoft-Infrastruktur für den Ausfall verantwortlich ist.

Hinweise auf einen Cyberangriff liegen derzeit nicht vor. Entsprechende Spekulationen in sozialen Netzwerken sollten deshalb nicht als bestätigte Erklärung betrachtet werden.

Nach dem PSN-Ausfall trifft es jetzt Xbox

Die Xbox-Störung ereignet sich nur wenige Tage nach dem großen Ausfall des PlayStation Networks. Das PSN war am Freitag, dem 24. Juli, rund sieben Stunden lang großflächig beeinträchtigt.

Bei Sony waren zeitweise sämtliche aufgeführten Dienste betroffen. Spieler konnten sich nicht anmelden, nicht online spielen und den PlayStation Store nur eingeschränkt erreichen.

Ein unmittelbarer technischer Zusammenhang zwischen den beiden Ausfällen ist bislang nicht bekannt. Die zeitliche Nähe macht allerdings erneut deutlich, wie abhängig moderne Konsolen, digitale Spielebibliotheken und Abonnementdienste von dauerhaft erreichbaren Onlineservern sind.

Wir aktualisieren diesen Live-Ticker, sobald Microsoft neue Informationen veröffentlicht oder das Xbox Network wieder vollständig funktioniert.

Seid ihr ebenfalls von der Xbox-Störung betroffen? Könnt ihr euch wieder anmelden und eure Spiele starten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.