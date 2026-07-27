Normalerweise betrachtet ihr die Welt von Baldur’s Gate 3 aus einer frei beweglichen, leicht erhöhten Kameraperspektive. Eine neue Mod für die PC-Version bringt euch nun deutlich näher an euren Charakter heran und verändert damit das gesamte Spielgefühl.

Die True Third-Person Camera von Modder Relysia platziert die Kamera direkt hinter der Spielfigur. Dadurch erinnert das Rollenspiel plötzlich weniger an Divinity: Original Sin und deutlich stärker an moderne Third-Person-RPGs wie Dragon Age.

Neue Kamera verändert das gesamte Spielgefühl

Anders als bei früheren Kamera-Modifikationen bleibt die Spielfigur bei der Mod True Third-Person Camera fest im Bild. Die Kamera folgt ihr unmittelbar und verhindert dadurch, dass der Charakter bei seitlichen Bewegungen ungewollt an den Bildschirmrand driftet.

Hinzu kommen mehrere dynamische Anpassungen:

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Das Sichtfeld wird beim Sprinten automatisch erweitert.

Die Kamerahöhe passt sich an die Größe der Spielfigur an.

Beim Schleichen wandert die Kamera mit dem Charakter nach unten.

Abstand, Höhe, Sichtfeld und seitliche Position lassen sich verändern.

Die Stärke der horizontalen Kameraverfolgung ist frei einstellbar.

Besonders beeindruckend ist das Ergebnis bei der Erkundung. Baldur’s Gate 3 besitzt ausgesprochen detaillierte Umgebungen, die aus der üblichen Perspektive häufig nur aus größerer Entfernung betrachtet werden. Mit der Schulterkamera wirken Orte wie die Unterstadt beinahe wie Schauplätze eines vollständig anderen Spiels.

Wie gut das funktioniert, zeigt Relysia im folgenden Gameplay-Video:

Automatischer Wechsel während der Kämpfe

Baldur’s Gate 3 wurde allerdings nicht für eine dauerhaft enge Schulterkamera entwickelt. Beim Platzieren von Zaubern, Auswählen entfernter Ziele oder Springen wäre die Übersicht entsprechend eingeschränkt.

Die Mod löst dieses Problem mit einem automatischen Wechsel: Bei solchen Aktionen entfernt sich die Kamera vorübergehend vom Charakter und kehrt anschließend selbstständig in die Third-Person-Perspektive zurück.

Seit Version 1.1 gilt das auch für Kämpfe und den rundenbasierten Modus. Sobald ein Gefecht beginnt, wechselt das Spiel in eine weitere Ansicht. Nach dem Kampf wird die enge Schulterkamera automatisch wieder aktiviert.

Zwischen beiden Ansichten könnt ihr außerdem jederzeit manuell wechseln:

Xbox-Controller: Y gedrückt halten

PlayStation-Controller: Dreieck gedrückt halten

Tastatur: standardmäßig die Multiplikationstaste auf dem Nummernblock

Die Tastaturbelegung kann im Einstellungsmenü verändert werden.

Mit Controller oder WASD spielbar

Nach Angaben des Entwicklers funktioniert die Mod am besten mit einem Controller. Baldur’s Gate 3 erlaubt damit bereits in der normalen PC-Version eine direkte Steuerung der Spielfigur.

Maus- und Tastaturspieler können zusätzlich die beliebte Mod WASD Character Movement installieren. Dadurch bewegt ihr euren Charakter unmittelbar mit den WASD-Tasten, anstatt einzelne Ziele mit der Maus anzuklicken.

In Kombination mit der neuen Perspektive fühlt sich die Erkundung damit deutlich stärker wie in einem klassischen Third-Person-Rollenspiel an. Das rundenbasierte Kampfsystem von Baldur’s Gate 3 bleibt grundsätzlich unverändert.

Wer noch weiter gehen möchte, kann das Spiel mit zusätzlichen Mods sogar um Echtzeitkämpfe und eine KI-Steuerung für die Gruppenmitglieder erweitern. Diese umfangreicheren Veränderungen befinden sich teilweise allerdings noch in Entwicklung und können die Spielbalance erheblich beeinflussen.

So bekommt ihr die Third-Person-Mod

Die True Third-Person Camera kann kostenlos über Nexus Mods heruntergeladen werden. Für die Installation werden mehrere zusätzliche Komponenten benötigt:

Native Mod Loader

Baldur’s Gate 3 Script Extender

Mod Configuration Menu

BG3 Mod Manager

Die mitgelieferten Dateien müssen sowohl in das Installationsverzeichnis des Spiels als auch über den BG3 Mod Manager eingebunden werden. Eine vollständige Anleitung findet ihr auf der Downloadseite.

Die Mod ist damit ausschließlich für die PC-Version gedacht. Auf PS5 und Xbox Series X|S kann sie nicht installiert werden. Eine Veröffentlichung über den offiziellen Mod-Browser ist aufgrund der benötigten nativen Dateien und des Script Extenders ebenfalls nicht zu erwarten.

Kleinere Probleme sind noch möglich

Vollkommen fehlerfrei arbeitet die neue Perspektive noch nicht. Werden bei der Controller-Steuerung gleichzeitig die freie Kamera und der Umschalter betätigt, kann die Ansicht gelegentlich hängen bleiben. Für diesen Fall besitzt das Konfigurationsmenü mittlerweile eine eigene Schaltfläche zum Zurücksetzen der Kamera.

Eine weitere Einschränkung tritt auf, wenn sich ein Gruppenmitglied im Kampf befindet, während ein anderer Charakter an einem entfernten Ort frei erkundet. Bis das Gefecht beendet wurde, funktioniert die enge Kameraperspektive für den abseits stehenden Charakter unter Umständen nicht.

Trotz dieser kleineren Probleme gehört die True Third-Person Camera zu den interessantesten Möglichkeiten, Baldur’s Gate 3 bei einem weiteren Durchlauf ganz neu zu erleben. Gerade in Kombination mit direkter Charaktersteuerung entsteht beinahe der Eindruck eines modernen Dragon Age im Dungeons-&-Dragons-Universum.

Würdet ihr Baldur’s Gate 3 gerne vollständig aus dieser Perspektive spielen oder passt die klassische Kamera besser zum rundenbasierten Rollenspiel?