Fallout 5 in Vorproduktion – Bethesda bestätigt auch Remaster-Pläne

Fast elf Jahre nach Fallout 4 von 2015 gibt es endlich wieder ein handfestes Lebenszeichen zur Zukunft der Reihe: Bethesda hat ein offizielles Entwicklungsupdate zu Fallout 5 veröffentlicht. Nach dem Multiplayer-Ableger Fallout 76 aus dem Jahr 2018 und mehreren Neuauflagen von Fallout 4, zuletzt als Anniversary Edition im November 2025, ist das für viele Fans die erste wirklich relevante Nachricht zu einem neuen Hauptteil seit einer gefühlten Ewigkeit.

Die wichtigste Botschaft dabei ist zugleich die, die den Hype einbremsen dürfte: Fallout 5 ist zwar in Arbeit, aber noch nicht so weit, dass man in nächster Zeit mit einer großen Enthüllung rechnen sollte. Trotzdem ist es ein klarer Schritt nach vorn, weil Bethesda den Status des Projekts nun erstmals konkreter einordnet.

Aktueller Stand von Fallout 5

In welcher Entwicklungsphase befindet sich Fallout 5? Bethesda bestätigt, dass Fallout 5 aktuell in der Vorproduktion steckt. Das bedeutet: Grundlegende Planungsarbeit, frühe Konzepte und technische Vorbereitung laufen, aber die volle Produktion mit großem Content-Aufbau ist offenbar noch nicht der Schwerpunkt.

Gleichzeitig bleibt The Elder Scrolls 6 laut dem Statement die Priorität im Studio. Fallout 5 wird intern als langfristiges Ziel beschrieben, was ziemlich deutlich macht, dass noch Geduld gefragt ist.

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Welche Technik nutzt Bethesda für Fallout 5? Fallout 5 entsteht auf der Creation Engine 3 und wird parallel zu The Elder Scrolls 6 auf derselben Technologie-Basis entwickelt. Bethesda betont, dass die Engine seit dem Release von Starfield weiter aufgebaut wurde und nun besser dafür geeignet ist, mehrere Großprojekte gleichzeitig zu unterstützen.

Remaster-Pläne für Fallout 3 und Fallout New Vegas

Welche weiteren Fallout-Projekte wurden erwähnt? Besonders spannend: Bethesda hat in diesem Update erstmals offiziell anerkannt, dass es Remaster-Pläne zu Fallout 3 und Fallout New Vegas gibt. Allein diese Bestätigung ist ein kleines Ereignis, weil die Gerüchte dazu seit Jahren durch die Community geistern.

Wie könnten die Remaster ausfallen? Erwartet werden Neuauflagen, die sich am Ansatz von Oblivion Remastered orientieren sollen. Wer am Ende konkret an der Umsetzung arbeitet, ist noch offen, ebenso wie ein Release-Zeitfenster. Bethesda nennt aktuell keine Termine.

Fallout 5: offiziell in Vorproduktion, langfristig angelegt

Fallout 3 Remaster: erstmals offiziell erwähnt, ohne Termin

Fallout New Vegas Remaster: ebenfalls bestätigt, ohne Termin

Warum der Zeitplan weiter offen ist

Warum dauert Fallout 5 voraussichtlich noch lange? Zum einen liegt der Fokus weiterhin auf The Elder Scrolls 6, zum anderen ist Vorproduktion eben noch kein Stadium, in dem ein Release nahe wäre. Zusätzlich schwebt als Unsicherheitsfaktor über der Branche, wie sich große Umstrukturierungen bei Publishern und Studios auf Zeitpläne und Qualität auswirken.

Der Zeitpunkt der Ankündigungen ist dennoch auffällig: Der Erfolg der Fallout-TV-Serie hat die Marke massiv in den Mainstream zurückgebracht, und Xbox-Chefin Asha Sharma hatte Anfang Juli 2026 betont, dass Bethesda sich künftig stärker auf die großen Kernmarken konzentrieren soll, darunter Fallout und The Elder Scrolls. In dieses Bild passt das Update perfekt, auch wenn es für Fallout 5 selbst noch keine kurzfristigen Hoffnungen schürt.

Was wünscht ihr euch für Fallout 5 am meisten, und würdet ihr eher ein Fallout 3 Remaster oder ein Fallout New Vegas Remaster zuerst spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare.