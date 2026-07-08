Fallout 3 Remake – Insider will bereits Gameplay-Aufnahmen gesehen haben

Ein Fallout 3 Remake ist offenbar real und weiter als viele bisher dachten. Der bekannte Brancheninsider Jeff Gerstmann hat in einem aktuellen Livestream nicht nur über das Projekt gesprochen, sondern auch behauptet, bereits Bewegtbild dazu gesehen zu haben. Das wäre der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass hinter den seit Jahren kursierenden Gerüchten tatsächlich handfeste Entwicklungsarbeit steckt.

Spannend ist das Timing: Nach dem Release von Oblivion Remastered bekommen Spekulationen rund um Neuauflagen klassischer Bethesda-Rollenspiele neuen Rückenwind. Dazu passen auch ältere Hinweise aus den im September 2023 veröffentlichten FTC-Unterlagen rund um Microsoft, in denen Remaster- und Remake-Projekte zu Bethesda-Titeln bereits als mögliche Vorhaben auftauchten.

Gerstmanns Aussage bringt neue Dynamik

Was hat Jeff Gerstmann konkret zum Fallout 3 Remake gesagt? In Episode 213 der Jeff Gerstmann Show sprach er im Kontext von Umstrukturierungen bei Xbox und Bethesdas künftigem Fokus auf große Marken über Fallout. Dabei machte er deutlich, dass Bethesda das Remake seiner Einschätzung nach nicht selbst entwickelt, sondern ein anderes Team bereits umfangreich daran gearbeitet habe.

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Wenn tatsächlich Gameplay-Material existiert, deutet das auf einen Produktionsstatus hin, der über frühe Konzeptphasen hinausgeht. Gleichzeitig ließ Gerstmann offen, ob das Projekt aktuell noch in derselben Form weitergeführt wird, wie er es gesehen hat.

Release-Gerüchte und mögliche TV-Strategie

Wann könnte das Fallout 3 Remake erscheinen? Der Microsoft-Insider Jez Corden hat zuletzt einen möglichen Zeitraum ins Spiel gebracht und hält eine Veröffentlichung bereits im kommenden Jahr für denkbar. Parallel dazu wird im Fallout-Umfeld auch 2027 als Zielmarke diskutiert, insbesondere mit Blick auf die Serienplanung.

Seit Mai 2026 läuft die Produktion der dritten Staffel der Fallout-Serie, deren Veröffentlichung damit ebenfalls gut in ein 2027er Release-Zeitfenster fallen könnte. Ein zeitlich abgestimmter Launch von Serie und Spiel wäre für Bethesda naheliegend, weil sich so Aufmerksamkeit, Marketing und Community-Hype gegenseitig verstärken können.

Unterm Strich bleibt die wichtigste Nachricht: Es gibt konkrete Stimmen aus der Branche, die das Projekt nicht nur als Gerücht behandeln, sondern als etwas, das bereits vorzeigbar gewesen sein soll.

Warum ein Remake gerade jetzt plausibel wirkt

Warum setzt Bethesda offenbar stärker auf Remakes und Remaster? Die Strategie passt zu dem, was zuletzt aus dem Xbox-Umfeld zu hören war: Fokus auf bewährte Zugpferde und große Marken. Fallout gehört nach dem Serienerfolg und dem anhaltenden Interesse an den alten Teilen eindeutig dazu.

Nach Oblivion Remastered wirkt es zudem wahrscheinlich, dass weitere Klassiker aus der Ära der Bethesda-Rollenspiele modernisiert werden. In diesem Zusammenhang werden neben Fallout 3 auch immer wieder andere Fan-Favoriten wie Fallout: New Vegas genannt, auch wenn es dazu aktuell keine vergleichbar konkreten Aussagen wie bei Gerstmann gibt.

Was wünscht ihr euch von einem Fallout 3 Remake am meisten: modernes Gunplay, ein visuelles Upgrade, Komfortfunktionen oder inhaltliche Erweiterungen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.