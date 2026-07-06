Xbox Reset bei ZeniMax – Fallout und Elder Scrolls rücken ins Zentrum

Xbox hat am 6. Juli 2026 neue, offizielle Details zu seinem geplanten Business-Reset veröffentlicht und dabei auch konkret gemacht, wie es mit dem Bethesda-Umfeld unter dem ZeniMax-Dach weitergehen soll. Die Botschaft ist klar: Der Konzern will sich stärker auf große, etablierte Marken konzentrieren und interne Strukturen so umbauen, dass Projekte schneller und planbarer vorankommen.

Für Fans von Fallout und The Elder Scrolls ist das eine Nachricht mit zwei Gesichtern. Einerseits verspricht Xbox mehr Fokus auf genau diese Schwergewichte, andererseits gehen die Änderungen mit massiven Umstellungen im Studio-Portfolio und bei Management-Strukturen einher.

Der große Umbau bei Xbox und ZeniMax

Was wurde im offiziellen Statement konkret angekündigt? Xbox hat seine Reset-Pläne im Detail offengelegt und dabei mehrere weitreichende Schritte bestätigt, die auch auf ZeniMax Development Studios ausstrahlen. Unter diesem Dach hängen unter anderem Bethesda, ZeniMax Online Studios, id Software, MachineGames und Arkane Lyon.

Im Rahmen der Neuordnung werden einige Studios aus dem Xbox-Verbund herausgelöst oder neu positioniert. Dazu gehören:

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Double Fine und Compulsion Games gehen künftig wieder unabhängig an den Start.

Ninja Theory und Undead Labs wurden verkauft, wobei Senua und State of Decay 3 weiterhin finanziert bleiben sollen.

Arkane Lyon prüft seine Zukunft in Abstimmung mit der französischen Regierung.

Die Aussagen von Xbox-CEO Asha Sharma ordnen das Ganze in eine klare strategische Linie ein. Im Mittelpunkt stehen künftig Schlüsselmarken wie Halo, Call of Duty, The Elder Scrolls und Fallout, ergänzt um weitere etablierte Serien aus dem ZeniMax-Kosmos.

Bethesda im Fokus: Mehr große Marken, weniger Experimente

Warum rücken Fallout und The Elder Scrolls jetzt noch stärker ins Zentrum? Sharma hat betont, dass die Maßnahmen darauf ausgelegt seien, sich auf höher priorisierte Projekte zu konzentrieren. Gleichzeitig soll nach aktuellem Stand kein öffentlich bekanntes Projekt im Zuge der Restrukturierung gestrichen werden.

Alles ist darauf ausgelegt, sich auf höher priorisierte Projekte zu konzentrieren.

Der Umbau bei ZeniMax soll zudem Management-Ebenen abbauen, um Produktionen schneller durchlaufen zu lassen. Inhaltlich bedeutet das vor allem: weniger experimentelle Ausreißer und stattdessen mehr Gewicht auf die großen Namen, die für viele Fans Bethesda überhaupt ausmachen.

Als zentrale Marken, die künftig stärker im Vordergrund stehen sollen, werden vor allem genannt:

Fallout

The Elder Scrolls

Doom

Quake

Wolfenstein

Konsequenzen für kommende Spiele und offene Baustellen

Welche Projekte sind direkt von der Neuaufstellung betroffen? Besonders heikel wirkt die Lage bei Marvels Blade. Das Projekt soll intern über Budget geraten und verschoben worden sein, weshalb die Zukunft des Spiels aktuell überprüft wird. In diesem Zusammenhang fällt auch die Abstimmung mit staatlichen Stellen in Frankreich, weil Arkane Lyon dort beheimatet ist und seine weitere Ausrichtung klären muss.

Bei Fallout bleibt der Blick nach vorn kompliziert. Fallout 5 gilt weiterhin als weit entfernt, weil sich Bethesda und ZeniMax derzeit stark auf die laufende Entwicklung von The Elder Scrolls 6 konzentrieren. Gleichzeitig kocht die Gerüchteküche rund um Fallout seit Monaten, inklusive Spekulationen über Remakes von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, die die Wartezeit überbrücken könnten.

Auch rund um Obsidian Entertainment gab es zuletzt Schlagzeilen: Berichte, das Studio stehe auf der Streichliste, wurden zurückgewiesen. Ebenso wurden Gerüchte dementiert, Obsidian arbeite an einem neuen Fallout-Ableger im Stil von New Vegas. Interessant bleibt dabei eine Aussage von Director Josh Sawyer: Eine mögliche Fallout-Entwicklung bei Obsidian wäre demnach keine reine Studio-Entscheidung, sondern müsste von höherer Ebene angestoßen werden.

Zusätzliche Spannung bringt ein weiterer Punkt: Anfang 2026 soll es Berichte über ein gestrichenes Fallout-Projekt gegeben haben, ohne dass Details zur Art des Spiels bekannt wurden. Unterm Strich ist die Richtung zwar eindeutig, nämlich mehr Investment in die großen Reihen, doch wie sich das in konkrete Releases, Zeitpläne und Prioritäten übersetzt, muss sich erst zeigen.

Wie bewertet ihr den neuen Fokus auf Fallout und The Elder Scrolls, und findet ihr es gut, dass Bethesda künftig weniger experimentelle Projekte angeht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.