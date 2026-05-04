Resident Evil Requiem – Producer reagiert auf Kritik an DLSS-5-Optik

Resident Evil Requiem hat erst Ende Februar 2026 den Sprung auf den Markt geschafft und wurde vielerorts sofort als eines der stärksten Kapitel der Survival-Horror-Reihe gefeiert. Umso überraschender war, dass ausgerechnet das Spiel kurz darauf in eine hitzige Debatte rund um Nvidias DLSS 5 gezogen wurde, als die neue Technik in einer Präsentation Szenen aus Requiem sichtbar veränderte.

Im Mittelpunkt des Ärgers stand weniger die reine Performance-Idee hinter DLSS, sondern die Art, wie die gezeigten KI-Anpassungen in die Bildsprache eingriffen. Besonders deutlich wurde das bei Grace Ashcroft, der neuen spielbaren Figur, deren Look in dem DLSS-5-Material für viele Fans nicht mehr wie das Original wirkte.

Reaktion des Producers auf die Diskussion

Was sagt Capcom zur Kritik an den DLSS-5-Änderungen? Producer Masato Kumazawa hat in einem Interview Stellung dazu bezogen und die heftigen Reaktionen in erster Linie als Bestätigung verstanden. Entscheidend sei für ihn gewesen, dass sich viele Fans so klar hinter das ursprüngliche Character-Design gestellt haben.

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Kumazawa betonte außerdem, dass Grace sich trotz ihres Debüts in der seit rund 30 Jahren laufenden Reihe sehr schnell in der Community etabliert habe. Der Ärger über die optischen KI-Eingriffe sei aus seiner Sicht auch ein Signal dafür, wie stark die Figur in kurzer Zeit angekommen ist.

Warum das DLSS-5-Material so viele Fans auf die Palme brachte

Warum sorgt DLSS 5 bei Resident Evil Requiem für so viel Gegenwind? Nvidias DLSS-5-Vorstellung im März 2026 wurde als großer Sprung für Grafik angepriesen und präsentierte KI-gestützte Veränderungen an Beleuchtung, Texturen und teils sogar an Charaktergesichtern in mehreren Spielen. Genau diese Eingriffe waren der Kern der Kontroverse, weil sie nicht nur schärferes Bild oder höhere Bildraten suggerierten, sondern den Stil teils sichtbar umformten.

Bei Resident Evil Requiem entzündete sich die Diskussion vor allem an Grace Ashcroft: In der gezeigten Version wirkte ihr Gesicht deutlich verändert, inklusive Merkmalen wie volleren Lippen und stärkerem Make-up. Für viele Fans waren das nicht nur unnötige Anpassungen, sondern Eingriffe, die den beabsichtigten Look und damit die künstlerische Handschrift des Teams verwässern.

Veränderte Lichtstimmung, die Szenen teils anders wirken lässt als ursprünglich inszeniert

Textur- und Detailanpassungen, die nicht nur technisch, sondern stilistisch auffallen

Charakterveränderungen, die über reine Schärfe hinausgehen und Designs neu interpretieren

Zwischen Technik-Upgrade und künstlerischer Vision

Welche Bedeutung hat die Debatte für die Zukunft von Grafik-Tools? Die Diskussion rund um DLSS 5 trifft einen Nerv, weil viele in solchen KI-Enhancements nicht nur ein optionales Upgrade sehen, sondern eine potenzielle Verschiebung kreativer Kontrolle. Wenn eine Technik ganze Szenen in ihrer Stimmung oder Figuren in ihrer Erscheinung sichtbar umdeutet, geht es nicht mehr nur um Performance, sondern um Autorenschaft.

Gerade bei Resident Evil Requiem fällt das besonders auf, weil das Spiel auch durch seine Dualität gelobt wird: Leon S. Kennedy steht für eine offensivere, actionlastigere Spielweise, während Grace Ashcroft eher die verletzlichere, horrorbetonte Seite verkörpert. Wenn ausgerechnet ihr Look in einer Präsentation stark abweicht, wirkt das für Fans schnell so, als würde ein zentraler Teil der beabsichtigten Wirkung weichgespült.

Wie seht ihr das: Sind KI-gestützte Grafik-Verbesserungen wie DLSS 5 für euch ein willkommenes Extra, oder geht dabei zu viel von der ursprünglichen Art-Direction verloren? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.