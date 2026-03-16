Resident Evil Requiem knackt 5 Millionen Verkäufe in 5 Tagen – Serienrekord

Capcom hat mit Resident Evil Requiem einen echten Meilenstein hingelegt: Der neueste Hauptteil der Horror-Reihe hat einen wichtigen Franchise-Rekord aufgestellt und sich in Rekordzeit verkauft. Schon wenige Tage nach Release war klar, dass Requiem nicht nur bei Fans und Presse zündet, sondern auch kommerziell neue Maßstäbe setzt.

Der Titel erschien am 27. Februar 2026 für Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Besonders bemerkenswert: Innerhalb von nur fünf Tagen gingen laut offiziellen Angaben rund fünf Millionen Exemplare über die Ladentheke. Damit ist Resident Evil Requiem das am schnellsten verkaufte Resident-Evil-Spiel der Seriengeschichte.

Ein neuer Verkaufsrekord für die Horror-Reihe

Welchen Verkaufsrekord hat Resident Evil Requiem erreicht? Mit fünf Millionen verkauften Einheiten in fünf Tagen setzt Requiem einen neuen Speed-Rekord innerhalb der Marke und überholt damit die bisherigen Spitzenreiter, wenn es um den schnellsten Serien-Start geht. Für Capcom ist das ein starkes Signal, dass der Mix aus klassischem Survival-Horror und moderner Inszenierung weiterhin eine enorme Zugkraft hat.

Dass der Rekord kurz nach Launch fällt, passt auch zur allgemeinen Wahrnehmung: Requiem wurde nach Veröffentlichung breit gelobt, vor allem für seinen düsteren Ton, die Atmosphäre, die Story und die Balance zwischen Anspannung und Action. Gerade dieser Spagat war in der Vergangenheit nicht immer einfach, scheint hier aber exakt den Nerv vieler Fans getroffen zu haben.

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Darum trifft Requiem den Nerv der Fans

Was macht Resident Evil Requiem so besonders? Requiem ist der neunte Hauptteil der Reihe und setzt auf zwei spielbare Figuren, deren Abschnitte sich bewusst unterschiedlich anfühlen. Neu dabei ist FBI-Analystin Grace Ashcroft, die eine Serie mysteriöser Todesfälle untersucht, die mit Überlebenden des Raccoon-City-Zwischenfalls zusammenhängen. Unterstützt wird sie von einem bekannten Gesicht: Leon S. Kennedy ist zurück und spielt erneut eine zentrale Rolle.

Spielerisch wechseln sich Survival-Horror und Action ab. Grace steht stärker für vorsichtiges Vorgehen, knappe Ressourcen, Rätsel und das Umgehen von Bedrohungen, während Leon häufiger direkter in Kämpfe geht und actionorientierter agiert. Zusätzlich erlaubt Requiem jederzeit den Wechsel zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive, was vor allem für Fans beider Spielstile ein großes Plus ist.

Hinter dem Projekt steht unter anderem Regisseur Koshi Nakanishi, der bereits Resident Evil 7 verantwortete. Entwickelt wurde Requiem mit der RE Engine, außerdem ist es der erste Serienableger, der von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration konzipiert wurde. Leons Rückkehr ist ebenfalls ein großes Thema, inklusive eines überarbeiteten, sichtbar älteren Designs, das seine Abwesenheit seit Resident Evil 6 unterstreicht.

Wie gefällt dir Resident Evil Requiem bisher und glaubst du, dass der neue Rekord die Richtung für kommende Teile festlegt? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.