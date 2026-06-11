The Red Lantern kostenlos auf Steam – Free-to-Keep bis 18. Juni 2026

Steam verteilt gerade ein Survival-Spiel aus dem Jahr 2021 komplett kostenlos und du hast nur ein begrenztes Zeitfenster, um es dir dauerhaft zu sichern. Im Rahmen einer Free-to-Keep-Aktion lässt sich The Red Lantern gratis zur Bibliothek hinzufügen und anschließend für immer behalten.

Die Aktion läuft noch bis zum 18. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wer das Spiel bis dahin im Steam-Store beansprucht, kann es danach jederzeit installieren, auch wenn der Preis später wieder hochgeht.

Gratis-Aktion für The Red Lantern auf Steam

Bis wann kannst du The Red Lantern kostenlos sichern? Entscheidend ist die Deadline am 18. Juni 2026 um 19:00 Uhr in Deutschland. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Preis auf Steam im Rahmen der Aktion auf 0 Euro gesetzt, danach endet das Angebot.

The Red Lantern ist ein erzählerisch ausgerichtetes Survival-Spiel, das bewusst nicht den knallharten Simulator geben will, sondern eine Story durch wiederholte Läufe erzählt. Auf Steam kommt es insgesamt auf ein sehr positives Stimmungsbild mit 84 Prozent positiven Reviews bei knapp 900 Bewertungen.

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Normalerweise liegt der Preis bei 24,99 US-Dollar, in Deutschland wird der reguläre Euro-Preis außerhalb der Aktion je nach aktueller Store-Umrechnung und Preisgestaltung angezeigt. Während des Promotion-Zeitraums ist der Download jedoch kostenlos, sofern du es rechtzeitig einsammelst.

Darum geht es im Survival-Loop

Was macht The Red Lantern im Genre besonders? Du spielst eine Musherin, die in der Wildnis Alaskas strandet und mit einem Hundeschlitten-Team ums Überleben kämpfen muss. Dabei vermischt das Spiel Survival-Management mit einer narrativen Struktur, die sich aus deinen Entscheidungen und aus dem Verlauf einzelner Runs speist.

Im Kern setzt The Red Lantern auf Roguelike-Elemente, kombiniert mit entscheidungsbasierten Momenten, wie man sie aus storylastigen Adventures kennt. Der Fokus liegt weniger auf perfekter Schlittensteuerung, sondern stärker auf Ressourcen, Risiko und Konsequenzen.

Wichtiger Bestandteil ist dein Rudel: Die Hunde haben eigene Persönlichkeiten, Eigenschaften und kleine Geschichten, die sich im Verlauf entfalten. Gleichzeitig musst du unterwegs immer wieder Prioritäten setzen, damit dein Team durchhält.

Verwaltung von Nahrung und Vorräten

Stamina-Management für die Hunde

Zufallsbegegnungen und Ereignisse, die Runs verändern

Entscheidungen, die die Erzählung und dein Verhältnis zum Team prägen

Wer ein besonders anspruchsvolles Survival-Erlebnis sucht, sollte die Erwartungen trotzdem dämpfen: The Red Lantern gilt eher als zugänglicher Genrevertreter. Viele mögen es gerade deshalb, weil es als cozy, emotional und visuell stimmungsvoll beschrieben wird, während andere sich mehr Simulationstiefe wünschen.

Weitere Free-to-Keep-Spiele im aktuellen Steam-Zeitraum

Welche anderen Gratis-Spiele sind gerade ebenfalls verfügbar? Neben The Red Lantern sind aktuell noch drei weitere Titel als Free-to-Keep-Angebot auf Steam verfügbar, jeweils mit eigener Endzeit. Wenn du ohnehin schon im Store unterwegs bist, lohnt sich ein kurzer Blick auf die restlichen Aktionen.

Gravity Circuit kostenlos bis zum 14. Juni 2026

Happys Humble Burger Farm kostenlos bis zum 15. Juni 2026

Tell Me Why kostenlos bis zum 1. Juli 2026

Inhaltlich ist das Paket ziemlich bunt: Gravity Circuit ist ein Sci-Fi-Plattformer, der vor allem bei Fans klassischer Mega-Man-Vibes gut ankommt. Tell Me Why ist ein episodisches, erzählgetriebenes Spiel mit LGBT-Fokus. Happys Humble Burger Farm wiederum mixt Restaurant-Management mit atmosphärischem Horror.

Was meinst du: Schnappst du dir The Red Lantern für eine entspannte Survival-Story, oder sind dir härtere Survival-Simulationen lieber? Schreib es gern in die Kommentare.