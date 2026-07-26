Steam entfernt Arena of Trophies im Oktober 2026 – so bleibt es in eurer Bibliothek

Auf Steam läuft die Uhr für ein Actionspiel aus dem Jahr 2024: Arena of Trophies wird in den kommenden Monaten dauerhaft aus dem Store entfernt. Wer den Titel noch in die eigene Bibliothek aufnehmen will, hat nur noch bis zum Herbst 2026 Zeit, danach ist er für neue Accounts nicht mehr zu bekommen.

Die gute Nachricht: Arena of Trophies kostet nichts. Wenn du es vor der Entfernung einmal auf Steam mit dem Button Zum Konto hinzufügen registrierst, bleibt es dauerhaft in deiner Bibliothek und kann auch später jederzeit heruntergeladen werden.

Delisting im Oktober und was das für eure Bibliothek bedeutet

Bis wann könnt ihr Arena of Trophies noch sichern? Laut einer Abschaltmeldung zum Spiel wird Arena of Trophies am 22. Oktober 2026 von Steam delistet. Damit bleiben nur noch etwas mehr als drei Monate, um den Titel zu claimen und fest mit dem Account zu verknüpfen.

Wichtig ist dabei der typische Steam-Grundsatz: Ist ein Spiel erst einmal delistet, gibt es für neue Nutzer keinen offiziellen Weg mehr, es nachträglich zu erwerben oder zur Bibliothek hinzuzufügen. Wer es aber vorher registriert hat, behält weiterhin Zugriff und kann es auch nach dem Stichtag erneut installieren.

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Ein Installationszwang besteht nicht. Es reicht, den Eintrag in der Bibliothek zu sichern, solange die Store-Seite noch verfügbar ist.

Das steckt im Hack-and-Slash Arena of Trophies

Worum geht es in Arena of Trophies? Das Spiel setzt auf Gladiatoren-Action im Arena-Setting und kombiniert Hack-and-Slash-Kämpfe mit wiederholbaren Herausforderungen. Zur Auswahl stehen 15 unterschiedliche Gladiatoren, mit denen ihr euch durch Arena-Gefechte arbeitet und dabei eure Herangehensweise immer weiter optimieren sollt.

Ein zentraler Aspekt sind Umgebungsoptionen wie Fallen in der Arena, die sich taktisch nutzen lassen. Dadurch entstehen unterschiedliche Strategien je nach Figur, Gegnerwellen und eigenem Spielstil, statt dass jeder Run identisch abläuft.

Das Ziel formuliert das Spiel als eine Art Dauerwettkampf: Erfolge sammeln, Strategien verfeinern und sich in einem endlosen Kampf um Überleben und Anerkennung nach oben spielen.

Warum das Spiel verschwindet und was nach dem Stichtag bleibt

Warum wird Arena of Trophies von Steam entfernt? Das verantwortliche Studio Thor Game Studios begründet den Schritt damit, dass man nicht länger die nötige Zeit und die Ressourcen aufbringen könne, um das Spiel angemessen zu warten, zu aktualisieren, zu testen und zu unterstützen. Gleichzeitig wolle man vermeiden, dass neue Leute unter diesen Bedingungen einsteigen.

Das Studio gibt an, nicht mehr genügend Zeit und Ressourcen für Wartung, Updates, Tests und Support zu haben und möchte deshalb keine neuen Nutzer mehr unter diesen Bedingungen ins Spiel holen.

Entscheidend für alle, die es noch mitnehmen: Arena of Trophies ist nicht auf externe Online-Server oder Dienste angewiesen und bietet keine In-Game-Käufe. Wer es also rechtzeitig zur Bibliothek hinzufügt, kann es auch nach dem Delisting weiterhin ganz normal spielen.

Außerdem gilt: Das Ganze ist keine zeitlich begrenzte Aktion im Stil von Free to Keep, sondern schlicht die letzte Gelegenheit, ein ohnehin kostenloses Spiel noch vor dem Verschwinden dauerhaft in der eigenen Sammlung zu sichern.

Werdet ihr Arena of Trophies noch schnell eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, bevor es am 22. Oktober 2026 verschwindet, oder ist das für euch ein Titel, den ihr ohne Reue ziehen lasst? Schreibt es gern in die Kommentare.