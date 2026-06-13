Sony zeigt FlexStrike Wireless Fight Stick für PS5 und PC – Release im August 2026

Sony hat neue PS5-Hardware offiziell vorgestellt: Der PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick geht als First-Party-Arcade-Controller an den Start und richtet sich klar an Fighting-Game-Fans, die am liebsten mit Stick und großen Tasten spielen. Der Controller kann ab sofort vorbestellt werden und soll am 6. August 2026 erscheinen.

Der Release ist nicht zufällig gewählt, denn am selben Tag kommt auch Marvel Tokon Fighting Souls auf den Markt, ein PS5-Konsolenexklusiv-Prügler von Arc System Works und Sony. Damit platziert Sony das Zubehör direkt neben einem der auffälligsten Fighting-Releases des Jahres.

Preis, Release und Plattformen

Wann erscheint der FlexStrike und für wen ist er gedacht? Der FlexStrike Wireless Fight Stick soll am 6. August 2026 erscheinen und ist für PS5 und PC vorgesehen. Damit zielt Sony nicht nur auf Konsolen-Fans, sondern auch auf die Turnier- und Trainings-Community am Rechner.

Wie viel kostet der neue Fight Stick in Deutschland? Sony kommuniziert zum Start eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,99 US-Dollar. Ein finaler Euro-Preis für Deutschland ist zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht offiziell genannt, der FlexStrike wird hierzulande aber klar in der Premium-Klasse landen und deutlich über dem Preis eines Standard-DualSense liegen.

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Vorbestellungen laufen über PlayStation Direct. Ob und wann große deutsche Händler nachziehen, dürfte sich näher am Release-Fenster konkretisieren.

Ausstattung und Technik des FlexStrike

Was steckt technisch im PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick? Sony setzt auf ein klassisches Fight-Stick-Layout mit einem directional Joystick und acht Buttons, die auf die typischen PlayStation-Eingaben gemappt sind. Dazu kommen Details, die vor allem bei kompetitivem Spielen wichtig sind.

Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

Verbindung per PlayStation Link USB-Adapter oder per USB-C-Kabel

Akku laden über PS5, PC oder USB-C-Netzteil via beiliegendem USB-C-Kabel

Joystick-Modus per Slider umschaltbar: D-Pad, Left Stick oder Right Stick

Drei austauschbare Restrictor Gates: Quadrat (vorinstalliert), Oktagon und Kreis

Sling-Tragetasche für Controller und Zubehör

Spannend ist vor allem das PlayStation-Link-Setup: Wenn der USB-Adapter an der PS5 steckt, lassen sich laut Sony bis zu zwei FlexStrike-Controller über eine einzige kabellose Verbindung koppeln. Das ist praktisch für lokale Matches, ohne direkt Kabel quer durchs Wohnzimmer zu legen.

Passende Spiele und weiterer PlayStation-Link-Ausbau

Welche Games profitieren vom neuen Fight Stick? Der FlexStrike erscheint passend zu Marvel Tokon Fighting Souls, das unter anderem Figuren wie Doctor Doom, Spider-Man und Wolverine ins Roster holt. Gleichzeitig ist der Stick nicht auf ein einzelnes Spiel festgelegt, sondern soll sich auch für andere Prügelspiele auf PS5 und Windows-PC eignen.

Street Fighter 6

Mortal Kombat 1

WWE 2K26

Tekken 8

Außerdem plant Sony weiteres Hardware-Zubehör: Am 27. August 2026 soll ein neuer PS5-Gaming-Monitor erscheinen, der einen dedizierten PlayStation-Link-USB-C-Port mitbringt. Das könnte den Komfort für kabellose Peripherie wie den FlexStrike im Setup noch einmal deutlich erhöhen.

Wie steht ihr zum FlexStrike: Wartet ihr schon länger auf einen Sony-eigenen Fight Stick, oder bleibt ihr lieber bei Pad oder Leverless-Alternativen? Schreibt es gerne in die Kommentare.