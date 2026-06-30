Leak zu LEGO-Pokémon 2026 – diese drei Sets mit Teilen und Minifiguren sind geplant

Ein frischer Leak liefert neue Details zu mehreren LEGO–Pokémon-Sets, die offenbar noch im Sommer 2026 erscheinen sollen. Besonders spannend: Mindestens ein großes Set soll gleich mehrere Minifiguren enthalten und damit nicht nur Sammler, sondern auch Fans klassischer Trainer-Ikonen abholen.

Die durchgesickerten Infos deuten außerdem darauf hin, dass LEGO die neuen Details im Laufe des Juli 2026 offiziell machen könnte. Damit würde die Ankündigung nur wenige Wochen vor dem gemunkelten Release-Zeitfenster liegen.

Die wichtigsten Informationen aus dem Leak

Welche neuen LEGO-Pokémon-Sets sollen 2026 erscheinen? Laut dem Bericht sind aktuell drei Produkte besonders konkret benannt, inklusive Setnummern, Teileanzahl, Figurenausstattung und einem Terminfenster Anfang August 2026.

Am meisten Aufmerksamkeit bekommt dabei ein lange diskutiertes Set rund um einen riesigen Pokéball, das nun erstmals einen Namen erhalten haben soll. Parallel dazu werden ein Rayquaza-Set mit einer Trainer-Minifigur sowie eine übergroße Rot-Minifigur genannt.

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Setnummer Name Teile Minifiguren Preis (umgerechnet aus Leak) Release 72168 Rayquaza 1.038 Zinnia nicht bestätigt 01. August 2026 72154 Iconic Trainer Moments: Pokéball 2.339 Rot, Professor Eich, Picknickerin, Pikachu, Evoli nicht bestätigt 01. August 2026 40868 Up-Scaled Rot Minifigure 930 keine nicht bestätigt 01. August 2026

Wichtig für deutsche Fans: Preise aus dem Leak lassen sich aktuell nicht sauber auf den hiesigen Markt übertragen. Eine Euro-UVP dürfte erst mit der offiziellen Ankündigung klar werden.

Pokéball-Set mit fünf Minifiguren im Fokus

Was steckt im Set Iconic Trainer Moments: Pokéball? Das Set mit der Nummer 72154 soll laut Leak aus satten 2.339 Teilen bestehen und als großes Sammler-Display gedacht sein. Der Name deutet stark auf ein Diorama- oder Vitrinenkonzept hin, passend zum Iconic-Moments-Ansatz.

Spannend ist vor allem die angeblich üppige Minifiguren-Auswahl: Neben Rot und Professor Eich soll auch eine Picknickerin enthalten sein. Dazu kommen Mini-Versionen von Pikachu und Evoli, was das Set auch für Pokémon-Fans interessant macht, die vor allem Figuren und Charaktere sammeln.

Für zusätzliche Glaubwürdigkeit sorgt, dass bereits im März 2026 ein Evoli-Minifiguren-Leak die Runde gemacht hatte. Das passt zeitlich und thematisch zu den nun aufgetauchten Setdetails.

Setnummer: 72154

72154 Teileanzahl: 2.339

2.339 Minifiguren: Rot, Professor Eich, Picknickerin, Pikachu, Evoli

Rot, Professor Eich, Picknickerin, Pikachu, Evoli Genanntes Release-Datum: 01. August 2026

Rayquaza und die große Rot-Minifigur als Ergänzung

Welche weiteren Sets sind im Leak aufgetaucht? Neben dem Pokéball-Highlight listet der Leak ein Rayquaza-Set (Setnummer 72168) mit 1.038 Teilen. Als Minifigur soll Zinnia beiliegen, was besonders Fans der neueren Pokémon-Ära ansprechen dürfte.

Außerdem wird ein Set namens Up-Scaled Rot Minifigure (Setnummer 40868) genannt. Hier soll es sich um eine überdimensionierte, baubare Version der Rot-Minifigur handeln, mit 930 Teilen und ohne zusätzliche Minifiguren. Solche Up-Scaled-Modelle sind bei LEGO traditionell eher Display-Stücke und richten sich an Sammler.

Wenn sich die Infos bewahrheiten, könnte LEGO damit direkt zum Start eine auffällig breite Spanne abdecken: ein großes Prestige-Set, ein Drachen-Pokémon als Blickfang und ein reines Sammler-Modell rund um eine ikonische Trainerfigur.

Welche dieser LEGO-Pokémon-Sets würdet ihr euch sofort holen, und auf welche Trainer oder Pokémon hofft ihr noch als Minifiguren? Schreibt es gern in die Kommentare.