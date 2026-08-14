Tomb Raider: Catalyst offiziell verschoben – Lara Croft kehrt erst 2028 zurück

Aus einer beiläufigen Aussage des Amazon-Games-Chefs wird Gewissheit: Tomb Raider: Catalyst erscheint nicht mehr wie ursprünglich angekündigt im Jahr 2027. Der aktuelle Finanzbericht der Embracer Group grenzt den neuen Veröffentlichungstermin sogar überraschend genau ein.

Bei der Vorstellung von Tomb Raider: Catalyst im Rahmen der Game Awards 2025 kündigten Crystal Dynamics und Amazon Games die Veröffentlichung noch für 2027 an. Ende Juli kamen allerdings erstmals Zweifel an diesem Zeitplan auf.

Amazon-Games-Chef Jeffrey Gattis erklärte damals in einem Interview, dass auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis im Jahr 2027 der nächste Teil im Jahr 2028 folgen werde. Amazon Games wollte anschließend keinen neuen Veröffentlichungstermin bestätigen und betonte lediglich, dass sich die Entwicklung auf einem guten Weg befinde.

Nun sorgt die Embracer Group für Klarheit. Der Mutterkonzern von Crystal Dynamics führt Tomb Raider: Catalyst in seiner aktuellen Finanzpräsentation ausdrücklich für das Kalenderjahr 2028 auf.

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Tomb Raider: Catalyst erscheint voraussichtlich Anfang 2028

Der Zwischenbericht für das erste Quartal 2026/27 ordnet Tomb Raider: Catalyst dem Geschäftsjahr 2027/28 zu. Dieses beginnt am 1. April 2027 und endet am 31. März 2028.

Die begleitende Präsentation der Embracer Group liefert die entscheidende zusätzliche Information: Dort wird das neue Abenteuer von Lara Croft mit CY 2028, also dem Kalenderjahr 2028, aufgeführt.

Aus beiden Angaben ergibt sich ein vergleichsweise enges Veröffentlichungsfenster. Sollten die aktuellen Planungen bestehen bleiben, müsste Tomb Raider: Catalyst zwischen Januar und März 2028 erscheinen.

Eine Verschiebung um mehrere Monate ist damit offiziell bestätigt. Einen konkreten Erscheinungstermin nannten Embracer, Crystal Dynamics und Amazon Games bislang allerdings nicht.

Zwei Tomb-Raider-Spiele erhalten mehr Abstand

Die Verschiebung sorgt gleichzeitig für einen größeren Abstand zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Die Neuinterpretation des ersten Serienablegers war ursprünglich für 2026 angekündigt, soll mittlerweile aber am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Damit liegen zwischen den beiden kommenden Tomb-Raider-Spielen nach aktueller Planung mindestens zehn Monate. Das könnte verhindern, dass sich die Veröffentlichungen gegenseitig Aufmerksamkeit nehmen. Gleichzeitig erhält Crystal Dynamics mehr Zeit für die Fertigstellung von Catalyst.

Ob diese Überlegungen tatsächlich für die Verschiebung ausschlaggebend waren, geht aus dem Finanzbericht allerdings nicht hervor.

Das bislang größte Abenteuer von Lara Croft

Tomb Raider: Catalyst entsteht bei Crystal Dynamics auf Basis der Unreal Engine 5 und führt Lara Croft nach Nordindien. Dort hat eine mysteriöse Katastrophe uralte Ruinen freigelegt und gefährliche Mächte erweckt. Gleichzeitig strömen konkurrierende Schatzjäger in die Region.

Spielerisch versprechen die Entwickler die bislang größte zusammenhängende Spielwelt der Reihe. Trotz der größeren Areale sollen klassische Bestandteile wie aufwendig konstruierte Gräber, Umgebungsrätsel, Erkundung und Kletterpassagen eine zentrale Rolle spielen.

Die Handlung ist nach den Ereignissen von Tomb Raider: Underworld angesiedelt. Gleichzeitig soll das Abenteuer so gestaltet sein, dass auch Spieler ohne Kenntnisse der älteren Teile einsteigen können.

Tomb Raider: Catalyst erscheint nach aktueller Planung Anfang 2028 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Freut ihr euch auf das neue Tomb Raider oder ist die Verschiebung für euch eine Enttäuschung?