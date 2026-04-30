Final Fantasy 7 Remake Part 3: Ankündigung nimmt langsam Fahrt auf

Fans von Final Fantasy VII Remake warten seit Jahren auf Neuigkeiten zum Abschluss der Remake-Trilogie. Jetzt gibt es zumindest ein kleines, aber wichtiges Update zum dritten Teil.

Entwicklung läuft nach Plan

Wie Director Naoki Hamaguchi in einem Interview erklärte, verläuft die Entwicklung von Part 3 weiterhin planmäßig. Konkrete Details wollte er zwar nicht nennen, betonte aber, dass das Team auf Kurs sei und ein würdiger Abschluss der Trilogie entstehen soll.

Auch Tetsuya Nomura hatte zuvor bereits angedeutet, dass der Zeitpunkt für die offizielle Ankündigung intern feststeht. Ein genaues Datum gibt es aber weiterhin nicht.

Ankündigung wird vorbereitet

Interessant ist vor allem eine Aussage von Hamaguchi, die viele Fans aufhorchen lässt. Die Vorbereitungen für die Enthüllung laufen bereits.

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Laut Entwickler schreiten diese Schritte stetig voran. Gleichzeitig bittet er die Community noch um etwas Geduld, da man sich mit neuen Informationen bewusst Zeit lässt.

Bereits Anfang 2026 hatte das Team angekündigt, in diesem Jahr mehr Updates zum Remake-Projekt teilen zu wollen als je zuvor. Das deutet darauf hin, dass eine größere Enthüllung tatsächlich näher rücken könnte.

Erste Details zu Part 3 bekannt

Auch wenn ein offizieller Reveal noch aussteht, sind über die letzten Jahre bereits einige Infos durchgesickert:

Das Kartenspiel Queen’s Blood soll in einer erweiterten Version zurückkehren

Technisch setzt das Spiel weiterhin auf die Unreal Engine 4

Der Titel befindet sich bereits in einem spielbaren Zustand

Gerade der letzte Punkt zeigt, dass die Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist, auch wenn bei einem Projekt dieser Größe noch viel Feinschliff nötig sein dürfte.

Plattformen und Ausblick

Final Fantasy 7 Remake Part 3 soll für mehrere Plattformen erscheinen, darunter PS5, Xbox Series X und S, PC sowie die kommende Nintendo-Konsole.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt es aber bei kleinen Updates wie diesem. Immerhin wird klar, dass hinter den Kulissen bereits intensiv an der Präsentation gearbeitet wird und Fans wohl nicht mehr ewig warten müssen.