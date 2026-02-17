Nintendo Switch Online – Letzte Welle Mario Kart World Profil-Items verfügbar!

Wer gerade wieder regelmäßig den Nintendo Switch Online-Bereich öffnet, bekommt jetzt noch einmal einen richtig netten Bonus serviert: Die letzte Welle an kostenlosen Profil-Items rund um Mario Kart World ist ab sofort verfügbar. Konkret geht es um neue Icons und Rahmen, die ihr für euer Nintendo Switch Online-Profil einsammeln könnt, allerdings nur für begrenzte Zeit.

Die Aktion richtet sich an alle, die ihren Profil-Look gern passend zum aktuellen Nintendo-Racer aufhübschen. Und weil es sich um die finale Welle handelt, ist das auch eure letzte Chance, die aktuelle Auswahl mitzunehmen, bevor sie wieder verschwindet.

Letzte Mario-Kart-World-Icons sind jetzt live

Welche Gratis-Inhalte sind verfügbar? Laut einem Hinweis des Accounts NSO Icons Alerts ist ab sofort ein frisches Paket an Mario Kart World-Profil-Items im Nintendo Switch Online-Menü verfügbar. Dazu gehören neue Icons sowie passende Rahmen, mit denen ihr euer Profil personalisieren könnt.

Wichtig: Diese Items bleiben nicht dauerhaft im Shop. Wenn ihr sie haben wollt, solltet ihr sie zeitnah abholen, bevor die Rotation endet und die Auswahl aus dem Missions-Bereich wieder entfernt wird.

Praktisch für alle, die noch zwischen den Switch-Generationen wechseln: Die Mario Kart World-Icons können auf beiden Nintendo Switch-Generationen genutzt werden.

So bekommst du die Nintendo Switch Online-Freebies

Wie kann man die Icons freischalten? Die Icons und Rahmen kauft ihr mit Nintendos kostenloser Platin-Währung innerhalb von Nintendo Switch Online. Je nachdem, welches Item ihr auswählt, liegen die Kosten bei 5 bis 10 Platinmünzen.

Platinmünzen könnt ihr euch über einfache Aufgaben verdienen. Als Beispiel werden Aktionen wie das Ausfüllen eines Fragebogens genannt, der häufig per E-Mail kurz nach dem Kauf eines Spiels verschickt wird.

Der Weg zum Menü ist unkompliziert und direkt über die Konsole erreichbar. Wenn ihr euch unsicher seid, folgt einfach dieser kurzen Schrittfolge:

Nintendo Switch Online auf dem Homescreen öffnen In den Bereich Missions & Belohnungen wechseln Die Mario Kart World-Icons und Rahmen auswählen Mit Platinmünzen freischalten und ins Profil übernehmen

Mario Kart World und der aktuelle Switch-2-Boost

Was steckt hinter dem aktuellen Hype? Mario Kart World ist das jüngste große Spiel der Reihe und erschien als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 im Juni 2025. Der Racer setzt erneut auf das bewährte Chaos aus Items, Abkürzungen und knallbuntem Streckendesign, mit dem die Serie seit Jahrzehnten so stark bleibt.

In einer Review wurde der Titel so eingeschätzt, dass er zwar noch nicht ganz so leicht zu empfehlen sei wie Mario Kart 8 Deluxe, aber trotzdem ein fantastischer Fun-Racer bleibe, der genauso chaotisch, einfallsreich und farbenfroh sei wie seine Vorgänger.

Wichtig für die Einordnung: Mario Kart World ist exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Die Profil-Items hingegen könnt ihr, wie oben erwähnt, unabhängig davon auf beiden Switch-Generationen verwenden, solange ihr Zugriff auf Nintendo Switch Online habt.

Habt ihr euch die letzte Welle der Mario Kart World-Icons schon geschnappt, und welche Profilelemente nutzt ihr am liebsten auf Nintendo Switch Online? Schreibt es mir in die Kommentare.