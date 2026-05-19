Super Mario Galaxy Movie knackt 964 Millionen und steigt auf Platz 2

Der Super Mario Galaxy Movie hat an den weltweiten Kinokassen einen neuen Meilenstein geknackt und damit das Rennen der erfolgreichsten Videospielverfilmungen noch einmal ordentlich aufgemischt. Mit einem globalen Einspielergebnis von 964 Millionen US-Dollar überholt der Film A Minecraft Movie und setzt sich damit in der ewigen Bestenliste weiter nach oben.

Für Nintendo ist das nicht nur ein starkes Signal, sondern auch ein Beleg dafür, wie stabil das Mario-Universum auf der großen Leinwand funktioniert. Und für Hollywood dürfte es der nächste Anstoß sein, den aktuellen Boom rund um Game-Adaptionen weiter zu befeuern.

Als zweite große Kino-Runde nach dem ersten Animationsfilm bringt der Super Mario Galaxy Movie dabei nicht nur bekannte Gesichter zurück, sondern nutzt das Space-Setting, um die Welt und das Figurenensemble sichtbar zu erweitern.

Ein neuer Platz in der Box-Office-Geschichte

Welche Bestmarke hat der Super Mario Galaxy Movie erreicht? Mit den 964 Millionen US-Dollar ist der Film nun offiziell die zweiterfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Vor ihm liegt nur noch The Super Mario Bros. Movie, der während seines Kinolaufs auf über 1,3 Milliarden US-Dollar kam.

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Damit hält Nintendo aktuell gleich die Top 2 dieser Liste, ein Statement, das in der Filmbranche nicht unbemerkt bleiben dürfte. Gerade weil sich lange Zeit kaum ein Studio darauf verlassen konnte, dass eine Game-Marke im Kino wirklich verlässlich zieht.

Bemerkenswert ist auch der direkte Vergleich: A Minecraft Movie galt mit seinen über 960 Millionen US-Dollar bereits als neues Schwergewicht. Der Super Mario Galaxy Movie schiebt sich jetzt knapp davor und zeigt, wie eng es inzwischen an der Spitze zugeht.

Bekannte Helden und neue Gesichter im All

Welche Figuren stehen im Super Mario Galaxy Movie im Mittelpunkt? Der Film setzt erneut auf das Kernteam rund um Mario, Luigi und Prinzessin Peach, erweitert das Line-up aber deutlich. Neu beziehungsweise stärker im Fokus stehen unter anderem Bowser Jr., Yoshi und auch ein überraschender Crossover-Auftritt von Fox McCloud.

Gerade diese Mischung aus vertraut und frisch ist ein Faktor, der Sequels oft trägt: Wiedersehen mit Fan-Lieblingen, plus genug neue Impulse, damit sich der Kinobesuch nicht wie ein Aufguss anfühlt. Das Weltraum-Abenteuer liefert dafür die passende Bühne, inklusive größerer Schauplätze und klarer Setups für das, was noch kommen könnte.

Auch abseits der reinen Story-Fortsetzung wird das Franchise spürbar als Film-Universum gedacht. Entsprechend halten sich seit Längerem Gerüchte über Spin-offs, und auch aus dem Cast gab es bereits öffentlich geäußerte Wünsche in diese Richtung.

Charlie Day zeigte sich offen für einen Film im Stil von Luigi’s Mansion.

Seth Rogen äußerte Begeisterung über die Idee eines Donkey-Kong-Abenteuers.

Der nächste Schub für Game-Verfilmungen in den Kinos

Warum profitieren gerade jetzt so viele Videospielmarken von Hollywood? Der Erfolg des Super Mario Galaxy Movie passt in eine Phase, in der Videospieladaptionen zunehmend als kalkulierbare Kinohits wahrgenommen werden. Studios suchen spürbar nach dem nächsten großen Franchise, das die Lücke füllen kann, die klassische Blockbuster-Reihen nicht immer zuverlässig abdecken.

2026 ist dabei ohnehin stark aufgestellt: Mortal Kombat 2 ist im Mai 2026 gestartet und hat sein Budget bereits wieder eingespielt. Außerdem stehen weitere große Namen in den Startlöchern, darunter ein neuer Resident-Evil-Film mit Kinostart am 18. September 2026 sowie Street Fighter, der am 16. Oktober 2026 in die Kinos kommen soll.

Und Nintendo bleibt ebenfalls in Bewegung: Für den 12. April 2028 ist bereits ein weiterer, bislang nicht näher benannter Nintendo-Animationsfilm angekündigt. Ob das direkt die nächste Mario-Runde wird oder eine andere Marke ins Rampenlicht rückt, ist aktuell offen. Klar ist nur: Der Super Mario Galaxy Movie hat das Fundament gelegt und der Abspann-Teaser deutet schon an, dass das Universum weiter wachsen soll.

Was meinst du: Welche Nintendo-Reihe sollte als Nächstes einen großen Animationsfilm bekommen, und würdest du eher ein Luigi’s-Mansion-Spin-off oder einen Donkey-Kong-Film feiern? Schreib es gerne in die Kommentare.